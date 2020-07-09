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Названы победители конкурса «Рисуем сказку»

National Geographic Россия
09 июля 2020

В июне на наших страницах в ВК и Инстаграме проходил совместный конкурс с «Союзмультфильмом», который был посвящен трем героям: Таме-Таме из «Нового Простоквашино», Зебре в клеточку из одноименного мультика и легендарному Чебурашке. В конкурсе было три номинации: рисунок (единичный), комикс (серия рисунков), мультфильм (видео). 

Жюри из «Союзмультфильма» выбрало по три победителя в каждой номинации.

Номинация «Рисунок»

Александра Веретенникова, 8 лет, Пермь

«Зебра в клеточку очень трудолюбивая и любознательная. Она в жизни пробует все сама и добивается всего сама. Она очень добрая и приветливая. В моём рисунке зеброчка в клеточку учится печь торт для своих друзей, а их у неё немало! Слышите, как гремят банки и ложки? Чувствуете, как пахнет шоколадным тортом „Зебра“? Она приглашает всех на торт!!!» — описывает Саша свой рисунок.

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Александра Веретенникова

Дарья Сальникова

«Надело лето, лето, лето радугу, как ленточку! 🌈

И ходит Зебра в клето-клето-клето-клеточку! 🙃 »

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Instagram / @darya_snd

Даша Макарова, 10 лет, Самара

«Приключения в Египте.

–  А вот и наш новый питомец, — верблюд Гоша!

– Матроскин, зачем нам верблюд?! Это же не корова! Он не даёт молоко!

– Шарик, ты, балбес! Он возит туристов! Мы в деревне всех желающих катать на нём будем!

– А на полученные деньги купим ещё одну корову! И молока у нас будет ещё больше!»

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Даша Макарова

Номинация «Мультфильм»

Юля Моручкова с историей о «темном прошлом Чебурашки». «Ведь не родился же он в ящике с апельсинами?» — закономерно задается вопросом автор.

Ваня Смирнов, 12 лет, Рязань

Работа получила название «Чехардушки».

Аня Эйкенрот, 11 лет, Москва

Это история про то, как Чебурашка отправился в путешествие по Солнечной системе.

Номинация «Комикс»

«Моя интерпретация предыстории Чебурашки. Действующие лица: чета Успенских, маленький Эдуард Николаевич, Comandante Che Burashka, два безымянных купца.

Дисклеймер: это вольное изложение не пытается никого дискредитировать — люблю „Союзмультфильм“ всем сердцем и душой», — так предваряет свой комикс наш читатель угадайху.

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Фото: угадайху
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Фото: угадайху
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Фото: угадайху
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Фото: угадайху
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Фото: угадайху

Катя, или superkatrya

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Instagram / @superkatrya

Целиком комикс Кати можно посмотреть в ее галерее в Инстаграме: раз, два.

Эльвира Карасёва, 16 лет, Красные Маки

Эльвира –  большая поклонница серии мультфильмов о Простоквашино, поэтому ее комикс посвящен Таме-Таме.

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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва
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Фото: Эльвира Карасёва

Победители получат толстовку с любимым героем, альбомы для рисования, мелки с Зеброй в клеточку и классные стикеры от «Союзмультфильма», а также тревел-набор и подписку на журнал «National Geographic Россия». 

А еще все наши самые маленькие участники (до 10 лет включительно) получат грамоту от Nat-geo.ru и «Союзмультфильма» с благодарностью за участие в конкурсе.

Все конкурсные работы можно посмотреть в нашем тематическом альбоме «Рисуем сказку вместе с Союзмультфильмом», а также по хэштегу #СоюзмультфильмNatGeo в ВК и Инстаграме.

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