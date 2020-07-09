Названы победители конкурса «Рисуем сказку»

В июне на наших страницах в ВК и Инстаграме проходил совместный конкурс с «Союзмультфильмом», который был посвящен трем героям: Таме-Таме из «Нового Простоквашино», Зебре в клеточку из одноименного мультика и легендарному Чебурашке. В конкурсе было три номинации: рисунок (единичный), комикс (серия рисунков), мультфильм (видео).
Жюри из «Союзмультфильма» выбрало по три победителя в каждой номинации.
Номинация «Рисунок»
Александра Веретенникова, 8 лет, Пермь
«Зебра в клеточку очень трудолюбивая и любознательная. Она в жизни пробует все сама и добивается всего сама. Она очень добрая и приветливая. В моём рисунке зеброчка в клеточку учится печь торт для своих друзей, а их у неё немало! Слышите, как гремят банки и ложки? Чувствуете, как пахнет шоколадным тортом „Зебра“? Она приглашает всех на торт!!!» — описывает Саша свой рисунок.
Дарья Сальникова
«Надело лето, лето, лето радугу, как ленточку! 🌈
И ходит Зебра в клето-клето-клето-клеточку! 🙃 »
Даша Макарова, 10 лет, Самара
«Приключения в Египте.
– А вот и наш новый питомец, — верблюд Гоша!
– Матроскин, зачем нам верблюд?! Это же не корова! Он не даёт молоко!
– Шарик, ты, балбес! Он возит туристов! Мы в деревне всех желающих катать на нём будем!
– А на полученные деньги купим ещё одну корову! И молока у нас будет ещё больше!»
Номинация «Мультфильм»
Юля Моручкова с историей о «темном прошлом Чебурашки». «Ведь не родился же он в ящике с апельсинами?» — закономерно задается вопросом автор.
Ваня Смирнов, 12 лет, Рязань
Работа получила название «Чехардушки».
Аня Эйкенрот, 11 лет, Москва
Это история про то, как Чебурашка отправился в путешествие по Солнечной системе.
Номинация «Комикс»
«Моя интерпретация предыстории Чебурашки. Действующие лица: чета Успенских, маленький Эдуард Николаевич, Comandante Che Burashka, два безымянных купца.
Дисклеймер: это вольное изложение не пытается никого дискредитировать — люблю „Союзмультфильм“ всем сердцем и душой», — так предваряет свой комикс наш читатель угадайху.
Катя, или superkatrya
Эльвира Карасёва, 16 лет, Красные Маки
Эльвира – большая поклонница серии мультфильмов о Простоквашино, поэтому ее комикс посвящен Таме-Таме.
Победители получат толстовку с любимым героем, альбомы для рисования, мелки с Зеброй в клеточку и классные стикеры от «Союзмультфильма», а также тревел-набор и подписку на журнал «National Geographic Россия».
А еще все наши самые маленькие участники (до 10 лет включительно) получат грамоту от Nat-geo.ru и «Союзмультфильма» с благодарностью за участие в конкурсе.
Все конкурсные работы можно посмотреть в нашем тематическом альбоме «Рисуем сказку вместе с Союзмультфильмом», а также по хэштегу #СоюзмультфильмNatGeo в ВК и Инстаграме.