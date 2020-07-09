Названы победители конкурса «Рисуем сказку»

В июне на наших страницах в ВК и Инстаграме проходил совместный конкурс с «Союзмультфильмом», который был посвящен трем героям: Таме-Таме из «Нового Простоквашино», Зебре в клеточку из одноименного мультика и легендарному Чебурашке. В конкурсе было три номинации: рисунок (единичный), комикс (серия рисунков), мультфильм (видео).

Жюри из «Союзмультфильма» выбрало по три победителя в каждой номинации.