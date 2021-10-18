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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Наши фототуры

«Долгожданная перезагрузка для сердца и души»: фото и отзывы участников нашего дагестанского фототура

National Geographic Россия
18 октября 2021
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Знаменитый экраноплан «Лунь», отдыхающий на берегу Каспийского моря
Фото: Надежда Николаева
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Хунзахское плато – самое обширное в Дагестане
Фото: Светлана Савина
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Хунзахское плато знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и драматическими отвесными обрывами, с которых обрушиваются водопады Тобот и Итля-тляр.
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А вот так снимался предыдущий кадр – на головокружительной высоте и скалистых обрывах
Фото: Светлана Савина
На закате сентября мы сбежали от осени в Дагестан в рамках нашего фототура – к горам, морю и новым приключениям.

Погуляли по древним улочкам Дербента и других старинных селений, запечатлели во всех ракурсах знаменитый экраноплан «Лунь», заглянули в древнее лезгинское село Ахты, любовались бирюзовой лентой реки на дне Сулакского каньона, бродили среди деревьев Самурского леса и по пескам бархана Сарыкума, мочили обувь в Каспийском море, а лица – в брызгах от водопадов, карабкались по скалам... И очень много фотографировали вместе с шеф-фотографом National Geographic Россия – всеведущим Андреем Каменевым. 

А теперь вернулись, выдохнули – и делимся фотографиями и впечатлениями. 

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Светлана Синицина

участница фототура

Как обычно, поездка дружным коллективом фототура Nat-geo в Дагестан явилась долгожданной перезагрузкой для сердца и головы. Дикие ритмы мегаполиса сменились на нерасторопные пейзажи, и под виды сумрачных величественных гор перед глазами всплывали сюжеты повестей Лермонтова. В таких путешествиях ты отчётливо понимаешь, как замечательно разделить радость от созерцания великолепной красоты за окном с близкими по духу людьми. И бесценный дар каждого подобного тура – это неизменное присутствие гуру современной фотографии Андрея Каменева. С его необыкновенно мудрыми и артистичными рассказами о кругосветных путешествиях, далёких морях, и ... да, конечно о выдержке и экспозиции :)
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Фото: Светлана Синицина
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Фото: Светлана Синицина
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Надежда Николаева

участница фототура

Все как всегда было шикарно: замечательные гиды, организация, атмосфера, интересные места!
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Людмила Волкова

участница фототура

Огромное спасибо за удивительное путешествие!
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Фото: Людмила Волкова
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Фото: Людмила Волкова
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Фото: Людмила Волкова
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Виктория Токарева

участница фототура

Андрей, ты бог! Спасибо за свет, который ты несешь! Потрясающее вИдение красоты мира и донесение информации до жаждущих ее! Я, честно, в полнейшем восторге от тура! Спасибо всем организаторам! Спасибо всем участникам! Это невыразимые впечатления, слов не хватает!
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