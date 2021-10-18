Наши фототуры
«Долгожданная перезагрузка для сердца и души»: фото и отзывы участников нашего дагестанского фототура
Хунзахское плато знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и драматическими отвесными обрывами, с которых обрушиваются водопады Тобот и Итля-тляр.
На закате сентября мы сбежали от осени в Дагестан в рамках нашего фототура – к горам, морю и новым приключениям.
Погуляли по древним улочкам Дербента и других старинных селений, запечатлели во всех ракурсах знаменитый экраноплан «Лунь», заглянули в древнее лезгинское село Ахты, любовались бирюзовой лентой реки на дне Сулакского каньона, бродили среди деревьев Самурского леса и по пескам бархана Сарыкума, мочили обувь в Каспийском море, а лица – в брызгах от водопадов, карабкались по скалам... И очень много фотографировали вместе с шеф-фотографом National Geographic Россия – всеведущим Андреем Каменевым.
А теперь вернулись, выдохнули – и делимся фотографиями и впечатлениями.
Как обычно, поездка дружным коллективом фототура Nat-geo в Дагестан явилась долгожданной перезагрузкой для сердца и головы. Дикие ритмы мегаполиса сменились на нерасторопные пейзажи, и под виды сумрачных величественных гор перед глазами всплывали сюжеты повестей Лермонтова. В таких путешествиях ты отчётливо понимаешь, как замечательно разделить радость от созерцания великолепной красоты за окном с близкими по духу людьми. И бесценный дар каждого подобного тура – это неизменное присутствие гуру современной фотографии Андрея Каменева. С его необыкновенно мудрыми и артистичными рассказами о кругосветных путешествиях, далёких морях, и ... да, конечно о выдержке и экспозиции :)
Все как всегда было шикарно: замечательные гиды, организация, атмосфера, интересные места!
Огромное спасибо за удивительное путешествие!
Андрей, ты бог! Спасибо за свет, который ты несешь! Потрясающее вИдение красоты мира и донесение информации до жаждущих ее! Я, честно, в полнейшем восторге от тура! Спасибо всем организаторам! Спасибо всем участникам! Это невыразимые впечатления, слов не хватает!