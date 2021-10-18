«Долгожданная перезагрузка для сердца и души»: фото и отзывы участников нашего дагестанского фототура

Погуляли по древним улочкам Дербента и других старинных селений, запечатлели во всех ракурсах знаменитый экраноплан «Лунь», заглянули в древнее лезгинское село Ахты, любовались бирюзовой лентой реки на дне Сулакского каньона, бродили среди деревьев Самурского леса и по пескам бархана Сарыкума, мочили обувь в Каспийском море, а лица – в брызгах от водопадов, карабкались по скалам... И очень много фотографировали вместе с шеф-фотографом National Geographic Россия – всеведущим Андреем Каменевым.

А теперь вернулись, выдохнули – и делимся фотографиями и впечатлениями.