Древние тайны Дагестана: поехали в фототур с «National Geographic Россия»!

Что еще? Да масса всего – подробную программу можете посмотреть здесь.

Например, мы поедем в лезгинское село Ахты, которое считается одним из главных историко-культурных центров Дагестана. Погуляем по Старому городу с его мостами, поснимаем со смотровой площадки на холме. Будем любоваться захватывающими видами из каньона Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато, а в сам каньон низвергаются два живописных водопада.

Поедем в одно из древнейших селений Дагестана – столицу Табасарана, село Хучни, где нас ждет старинная крепость, водопад и обед в традиционном стиле. Побываем в Хунзахе, бывшей столице Аварского царства, заглянем в заповедник «Каменная чаша» – природный дворец из сводчатых каменных залов, соединенных пещерами и узкими проходами. Нырнем в Карадахскую теснину, где скалистые стены обступают путника со всех сторон (ширина ущелья всего от 2 до 4 метров, а высота скал до 170 метров!).