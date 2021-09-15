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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наши фототуры

Древние тайны Дагестана: поехали в фототур с «National Geographic Россия»!

National Geographic Россия
15 сентября 2021
Гаджидадаев Мухтар:дорога Хунзах-Заиб.jpg
Дорога Хунзах – Заиб, Дагестан
Фото: Мухтар Гаджидадаев
По-южному теплый, по-восточному радушный и загадочный Дагестан ждет нас! Едем узнавать культуру, любоваться видами, посещать не самые известные обычным туристам места – и снимать, снимать, снимать!

Мы решили сбежать от осени в Дагестан – и зовем вас с собой. Пусть за последние пару лет он успел завоевать небывалую популярность у туристов, но Дагестан – это не только головокружительный Сулакский каньон, побережье Каспийского моря и древние улочки Дербента. Это традиционные села, спрятавшиеся в горах, это малоизвестные достопримечательности и укромные природные уголки. Мы сумели найти в Дагестане для вас много всего необычного (и очень красивого). 

по дороге к Карадахской теснине, Дагестан:Варвара.jpg
Варвара / Nat-geo.ru По дороге к Карадахской теснине, Дагестан

C кем едем? 

С шеф-фотографом «National Geographic Россия» – Андреем Каменевым. Он подскажет, с какого ракурса и при каком освещении лучше всего фотографировать местные красоты, объяснит, как получить идеальный портретный кадр и расскажет секреты съемки видео и таймлапсов. Во время вечерних портфолио-ревью можно будет научиться азам обработке снимков, а также задать профессиональному фотографу вопросы. Одна такая поездка стоит месяцев практики в фотостудиях – мы лично (и не раз) в этом убеждались. 

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Что нас ждет? 

Погуляем по Дербенту и поедем снимать знаменитый «Лунь» – раскинувшийся на побережье Каспийского моря в Дербенте ракетный экраноплан (корабль-самолет), который на закате СССР рассматривался как перспективное оружие будущего. Сейчас «Лунь» отдыхает на песке под шум волн – и привлекает туристов со всей России. 

экраноплан лунь владислав бельченко.jpg
Владислав Бельченко

Что еще? Да масса всего – подробную программу можете посмотреть здесь

Например, мы поедем в лезгинское село Ахты, которое считается одним из главных историко-культурных центров Дагестана. Погуляем по Старому городу с его мостами, поснимаем со смотровой площадки на холме. Будем любоваться захватывающими видами из каньона Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато, а в сам каньон низвергаются два живописных водопада.

Поедем в одно из древнейших селений Дагестана – столицу Табасарана, село Хучни, где нас ждет старинная крепость, водопад и обед в традиционном стиле. Побываем в Хунзахе, бывшей столице Аварского царства, заглянем в заповедник «Каменная чаша» – природный дворец из сводчатых каменных залов, соединенных пещерами и узкими проходами. Нырнем в Карадахскую теснину, где скалистые стены обступают путника со всех сторон (ширина ущелья всего от 2 до 4 метров, а высота скал до 170 метров!). 

Вид с Гунибского плато на водохранилище ГЭС в окружении пожелтевших абрикосовых садов:Константин @kostmas.jpg
Вид с Гунибского плато на водохранилище ГЭС в окружении пожелтевших абрикосовых садов
Фото: Константин @kostmas
андрей грачев карадахская теснина.jpg
Карадахская теснина
Фото: Андрей Грачев
цолотль константин циколенко.jpg
Цолотль, Дагестан
Фото: Конастантин Циколенко

Еще заглянем в единственный в России субтропический лиановый лес. Почти 2 тысячи гектаров леса дельты Самура признаны Самурским государственным природным заказником федерального значения. И туда мы тоже успеем! 

А в перерывах между созерцанием красот и фотосъемкой нас ждут ночевки в этнических домах, аварская, лезгинская и другая национальная кухня и рассказы о богатой культуре республики. 

гаджидадаев мухтар Хунзах.jpg
Мухтар Гаджидадаев Хунзах

Когда едем? 

В самую что ни на есть золотую осень – с 30 сентября по 3 октября! 

Подробную программу, стоимость тура и другие детали можете посмотреть здесь

Забронировать место в нашем фототуре можно здесь.

алексей оборотов:Утро на перевале около села Хунзах, Республика Дагестан.jpg
Утро на перевале около села Хунзах, Республика Дагестан
Фото: Алексей Оборотов
цолотль Мария.jpg
Цолотль, Дагестан
Фото: Мария / Nat-geo.ru
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Водопад в районе Хунзаха, Дагестан
Фото: Мухтар Гаджидадаев

Проводниками в фототуре будут наши друзья из туркомпании «Даг-Тур» – они уже 12 лет организовывают путешествия по Дагестану и знают все главные секреты – где вкусно поесть, где остановиться, где искать красивые виды и не успевшие еще обрести популярность места. Поехали с нами! 

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