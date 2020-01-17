Фотоэкспедиция в Архангельскую область: поехали с нами!

Загадочные Пинежские пещеры, реликтовые леса, стремительные олени, настоящая русская Масленица и изумительная северная кухня – лишь часть того, что ждет вас в нашем новом фототуре по Архангельской области!

Путешествие начнется 22 февраля, а поведет нас за собой шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев, знающий эти места, как свои пять пальцев (или даже лучше). Днем вас ждут мастер-классы по пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемке прямо в процессе путешествия, а вечером — портфолио-ревью по отснятому ранее материалу. Самых стойких ждет ещё и ночная съемка, а если повезет, то получится увидеть и северное сияние, которое нередко гостит в этих краях именно в конце февраля.