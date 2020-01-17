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Наши фототуры

Фотоэкспедиция в Архангельскую область: поехали с нами!

17 января 2020
Кимжа_Вилюкова Мария Вадимовна (2).jpg
Кимжа
Фото: Мария Вилюкова
Оленеводы_Гернет Николай Сергеевич (1).jpg
Фото: Николай Гернет
Кимжа_Паршин Андрей Сергеевич.jpg
Кимжа
Фото: Андрей Паршин
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Кимжа
Фото: Николай Гернет
Пещеры_Гернет Николай Сергеевич (1).jpg
Пещеры
Фото: Вера Вакулова
С 22 по 26 февраля ищем фотоприключения и провожаем зиму вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым.

Загадочные Пинежские пещеры, реликтовые леса, стремительные олени, настоящая русская Масленица и изумительная северная кухня – лишь часть того, что ждет вас в нашем новом фототуре по Архангельской области!

Путешествие начнется 22 февраля, а поведет нас за собой шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев, знающий эти места, как свои пять пальцев (или даже лучше). Днем вас ждут мастер-классы по пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемке прямо в процессе путешествия, а вечером — портфолио-ревью по отснятому ранее материалу. Самых стойких ждет ещё и ночная съемка, а если повезет, то получится увидеть и северное сияние, которое нередко гостит в этих краях именно в конце февраля.

Связаться с нами можно по телефону +7 (925) 800-58-08 (What's App, Telegram) и по почтовому адресу nuchto@poehali.club.

Каков наш маршрут?

В первый день гуляем по Архангельску, после чего едем на остров Ягры, что на берегу Белого моря. Второй день посвящен Кимже и Кильце, входящим в число самых красивых деревень России (одни знаменитые избы с узорными балконами, резными наличниками и фигурными коньками чего стоят). На третий день отправляемся в поселок Пинега, где погружаемся в быт оленеводов-кочевников, летаем по снегу на оленьих упряжка и пьем чай в чумах, а вечером, в лесном отеле «Голубино», печем пироги и паримся в русской баньке с березовыми веничками. Ну, а главный хайлайт четвертого дня – волшебные Пинежские пещеры.

Что с собой взять?

Желательно прихватить штатив — он точно пригодится при ночной съемке. В Пинежских пещерах не повредит мощный фонарь (можно взять цветные фильтры). Для портфолио-ревью будет полезен ноутбук – рассматривать и редактировать фото на нем значительно удобнее, чем на смартфонах. Ну, и, конечно, пауэрбанк – на морозе, как известно, аккумуляторы садятся значительно быстрее.

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Андрей Каменев
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Андрей Каменев

К слову: а что именно там с погодой?

Февраль порадует: температура будет колебаться от -22 °C до -24 °C — никакой слякоти и грязи, лишь заснеженные просторы Архангельской области в лучах зимнего солнца!

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Резидент Белого моря
Фото: Николай Гернет
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Пещера
Фото: Вера Вакулова
Оленеводы_Вакулова Вера Сергеевна (7).jpg
Дети
Фото: Вера Вакулова

Связаться с нами можно по телефону +7 925 800-58-08 (WhatsApp, Telegram) и/или написать на nuchto@poehali.club.

Ну что, поехали?