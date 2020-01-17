Фотоэкспедиция в Архангельскую область: поехали с нами!
Загадочные Пинежские пещеры, реликтовые леса, стремительные олени, настоящая русская Масленица и изумительная северная кухня – лишь часть того, что ждет вас в нашем новом фототуре по Архангельской области!
Путешествие начнется 22 февраля, а поведет нас за собой шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев, знающий эти места, как свои пять пальцев (или даже лучше). Днем вас ждут мастер-классы по пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемке прямо в процессе путешествия, а вечером — портфолио-ревью по отснятому ранее материалу. Самых стойких ждет ещё и ночная съемка, а если повезет, то получится увидеть и северное сияние, которое нередко гостит в этих краях именно в конце февраля.
Связаться с нами можно по телефону +7 (925) 800-58-08 (What's App, Telegram) и по почтовому адресу nuchto@poehali.club.
Каков наш маршрут?
В первый день гуляем по Архангельску, после чего едем на остров Ягры, что на берегу Белого моря. Второй день посвящен Кимже и Кильце, входящим в число самых красивых деревень России (одни знаменитые избы с узорными балконами, резными наличниками и фигурными коньками чего стоят). На третий день отправляемся в поселок Пинега, где погружаемся в быт оленеводов-кочевников, летаем по снегу на оленьих упряжка и пьем чай в чумах, а вечером, в лесном отеле «Голубино», печем пироги и паримся в русской баньке с березовыми веничками. Ну, а главный хайлайт четвертого дня – волшебные Пинежские пещеры.
Что с собой взять?
Желательно прихватить штатив — он точно пригодится при ночной съемке. В Пинежских пещерах не повредит мощный фонарь (можно взять цветные фильтры). Для портфолио-ревью будет полезен ноутбук – рассматривать и редактировать фото на нем значительно удобнее, чем на смартфонах. Ну, и, конечно, пауэрбанк – на морозе, как известно, аккумуляторы садятся значительно быстрее.
К слову: а что именно там с погодой?
Февраль порадует: температура будет колебаться от -22 °C до -24 °C — никакой слякоти и грязи, лишь заснеженные просторы Архангельской области в лучах зимнего солнца!
Связаться с нами можно по телефону +7 925 800-58-08 (WhatsApp, Telegram) и/или написать на nuchto@poehali.club.
Ну что, поехали?