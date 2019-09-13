Фотоэкспедиция в Дагестан: поехали с нами!

3 октября мы отправляемся в великий, непознанный и прекрасный Дагестан! А поведёт нас знаменитый блогер и признанный фотопрофи – Иван Дементиевский.
Связаться с нами можно по телефону +7 (925) 800-58-08 (What's App, Telegram) и по почтовому адресу nuchto@poehali.club.
Что будет в фототуре?
- Мастер-классы нашего ведущего фотографа! Будем перенимать его огромный опыт репортажной и пейзажной съёмки, а заодно попрактикуемся и в других жанрах – от портретов до панорам и таймлапсов. Одна такая поездка стоит месяцев практики в фотостудиях – мы лично (и не раз) в том убеждались!
- Знакомство с историей, кухней и обычаями Дагестана. Шутка ли: Дагестан – это 70 самобытных народностей и культур, Дербент (через который шёл Великий Шёлковый путь) – самый древний город России (если не считать далёкую античную Керчь), а соборная мечеть Джума – одна из пяти самых старых на свете!
С кем едем?
С Иваном Дементиевским – ведущим фотографом National Geograpghic Traveler и популярным фото- и тревелблогером.
Он родился в Непале, живёт в Москве. Один из лучших пейзажных фотографов страны, он почти не бывает дома. Дементиевский снимал в самых разных условиях – в якутской тайге, высоко в Гималаях, возле действующего вулкана Камчатки, в открытом море на Дальнем Востоке.
В Instagram Дементиевского каждый день заходят тысячи людей, чтобы полюбоваться на его пейзажи из разных стран мира. Это, конечно, далеко не первое путешествие Ивана в Дагестан, и участникам тура он покажет излюбленные фотолокации!
Каков наш маршрут?
Мы проложили его по самым фотогеничным уголкам: по запутанным улочкам-лабиринтам древнего Дербента, по тропкам над фантастическим Сулакским каньоном, через аулы, которые славятся оружейниками и ювелирами. Никто не знает страну лучше местных – поэтому маршрут мы составили вместе с гидами Северного Кавказа из Международной академии горного туризма.
Фото: Иван Дементиевский
Что там с погодой?
Октябрь идеально подходит для фотосъёмок! В Москве – холода и дожди, a в Дагестане – плюс 17°-19° по Цельсию. А главное, что мягкое осеннее солнце не припекает, не слепит и не «пересвечивает» кадр. Самое то!
Фото: Иван Дементиевский
Иван Дементиевский – отличный гид и учитель, а знаменитая жёлтая рамочка National Geographic – наш карт-бланш и пропуск к самым живописным местам планеты.
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По-южному тёплый, по-восточному радушный и загадочный: едем узнавать культуру, любоваться видами – и снимать, снимать, снимать!
Связаться с нами можно по телефону +7 (925) 800-58-08 (What's App, Telegram) и по почтовому адресу nuchto@poehali.club.