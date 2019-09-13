Фотоэкспедиция в Дагестан: поехали с нами!

В Instagram Дементиевского каждый день заходят тысячи людей, чтобы полюбоваться на его пейзажи из разных стран мира. Это, конечно, далеко не первое путешествие Ивана в Дагестан, и участникам тура он покажет излюбленные фотолокации!

Каков наш маршрут?

Мы проложили его по самым фотогеничным уголкам: по запутанным улочкам-лабиринтам древнего Дербента, по тропкам над фантастическим Сулакским каньоном, через аулы, которые славятся оружейниками и ювелирами. Никто не знает страну лучше местных – поэтому маршрут мы составили вместе с гидами Северного Кавказа из ​Международной академии горного туризма.

Фото: Иван Дементиевский

Что там с погодой?

Октябрь идеально подходит для фотосъёмок! В Москве – холода и дожди, a в Дагестане – плюс 17°-19° по Цельсию. А главное, что мягкое осеннее солнце не припекает, не слепит и не «пересвечивает» кадр. Самое то!

Фото: Иван Дементиевский