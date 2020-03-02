Экспедиция на русский север: как прошел наш фототур по Архангельской области
Из каждого путешествия «National Geographic Россия» участники возвращаются с ворохом ярких впечатлений, и фотоэкспедиция в Архангельскую область не стала исключением!
В ходе экспедиции путешественники исследовали знаменитые Пинежские пещеры, изучали быт оленеводов и, конечно, не обошли стороной столицу региона — сам Архангельск! Постоянные тренировки с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым не прошли даром: участники практиковались в пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемках, а по вечерам устраивали портфолио-ревью по отснятым кадрам.
Учатники даже записали видео во время поездки — не фотографией едины!
Изучением искусства (и ремесла) фотографии дело не обошлось: путешественники отметили Масленицу — конечно, с блинами; устроили чаепитие в традиционных ненецких домах — чумах; пекли пироги и парились в настоящей русской бане!
Чтобы быть в курсе наших планов на будущее, заглядывайте в раздел «Наши фототуры» и на сайт клуба путешественников «Поехали!».