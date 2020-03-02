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Наши фототуры

Экспедиция на русский север: как прошел наш фототур по Архангельской области

02 марта 2020
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Антон Желтенков
Андрей Каменев15.jpg
Фото: Андрей Каменев
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Надежда Николаева
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Андрей Романченко
Андрей Каменев5.jpg
Фото: Андрей Каменев
Андрей Романченко5.JPG
Андрей Романченко
С 22 по 26 февраля «National Geographic Россия» провел фототур по реликтовым лесам, оленьим пастбищам и красочным пещерам Архангельской области. Пришла пора поделиться впечатлениями участников почти без слов – обо всём расскажут кадры!

Из каждого путешествия «National Geographic Россия» участники возвращаются с ворохом ярких впечатлений, и фотоэкспедиция в Архангельскую область не стала исключением!

Андрей Каменев1.jpg
Фото: Андрей Каменев
Андрей Каменев10.jpg
Фото: Андрей Каменев
Андрей Каменев9.jpg
Фото: Андрей Каменев
Андрей Каменев17.jpg
Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

В ходе экспедиции путешественники исследовали знаменитые Пинежские пещеры, изучали быт оленеводов и, конечно, не обошли стороной столицу региона — сам Архангельск! Постоянные тренировки с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым не прошли даром: участники практиковались в пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемках, а по вечерам устраивали портфолио-ревью по отснятым кадрам.

«Поездка удалась! Спасибо всем за тёплую компанию и отдельное спасибо организаторам поездки! До новых встреч!» – Надежда Николаева.
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева

Учатники даже записали видео во время поездки — не фотографией едины!

«Всего пять дней, а было так здорово и разнообразно!» – Оксана Гильман.
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Фото: Антон Желтенков
Антон Желтенков10.JPG
Фото: Антон Желтенков
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Фото: Антон Желтенков
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Фото: Антон Желтенков
Антон Желтенков5.JPG
Фото: Антон Желтенков
Антон Желтенков20.JPG
Фото: Антон Желтенков
Антон Желтенков11.JPG
Фото: Антон Желтенков
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Фото: Антон Желтенков

Изучением искусства (и ремесла) фотографии дело не обошлось: путешественники отметили Масленицу — конечно, с блинами; устроили чаепитие в традиционных ненецких домах — чумах; пекли пироги и парились в настоящей русской бане!

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Фото: Андрей Романченко
Андрей Романченко8.JPG
Фото: Андрей Романченко
Андрей Романченко6.JPG
Фото: Андрей Романченко
Андрей Романченко4.JPG
Фото: Андрей Романченко
Андрей Романченко2.JPG
Фото: Андрей Романченко

Чтобы быть в курсе наших планов на будущее, заглядывайте в раздел «Наши фототуры» и на сайт клуба путешественников «Поехали!».