Экспедиция на русский север: как прошел наш фототур по Архангельской области

В ходе экспедиции путешественники исследовали знаменитые Пинежские пещеры, изучали быт оленеводов и, конечно, не обошли стороной столицу региона — сам Архангельск! Постоянные тренировки с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым не прошли даром: участники практиковались в пейзажной, архитектурной, портретной и репортажной съемках, а по вечерам устраивали портфолио-ревью по отснятым кадрам.