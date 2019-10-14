Фототур в Дагестан: как это было

Октябрь замечательно подходит для любителей фотосъёмки. На сей раз, сбежав от московских холодов и дождей, фотошкола «NG Россия» отправилась в один из самых фотогеничных регионов страны – Дагестан.

Дагестан — сказка для фотографа: величественные горные пейзажи переходят в архаику кавказских крепостей и существующих поселений, а после — создают контраст с зеленеющими холмами и плато. Именно здесь наши путешественники, возглавляемые фотографом «NG Россия» Иваном Дементиевским, перенимали опыт фотографии, сравнимый с месяцами студийных практик. Четырёхдневный интенсив включал в себя съёмку пейзажей, панорам, таймлапсов и портретов.

С 3 по 7 октября фотошкола National Geographic пребывала в осеннем Дагестане. Партнёром и организатором поездки на юг выступила Международная Академия Горного Туризма .

Группа фотографов начала своё путешествие из Махачкалы. Первой остановкой путников стал Дербент — один из древнейших городов России и некогда часть Великого Шёлкового пути. В темноте вечерних сумерек таинственно извиваются лабиринты его старинных улочек, а горная крепость Нарын-Кала будто до сих пор стоит на страже ночного покоя городских обитателей.

Однако не только полуразрушенные стены древней цитадели хранят в себе дух Северного Кавказа. В селе Кубачи наши путешественники запечатлели местных ремесленников. Кавказ неспроста славится своими ювелирами и оружейниками: увидеть мастеров в деле дорогого стоит.

Последней остановкой наших ребят стала долина реки Сулак — здесь находится глубочайший в Европе и третий по глубине каньон мира протяжённостью в полсотни километров!