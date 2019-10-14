Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наши фототуры

Фототур в Дагестан: как это было

14 октября 2019
DSC_7011.jpg
Фото: Иван Дементиевский
Октябрь замечательно подходит для любителей фотосъёмки. На сей раз, сбежав от московских холодов и дождей, фотошкола «NG Россия» отправилась в один из самых фотогеничных регионов страны – Дагестан.
Дагестан
Иван Дементиевский
DSCF6726.jpg
Иван Дементиевский
DSC_7322.jpg
Иван Дементиевский
DSC_7268.jpg
Иван Дементиевский
DSCF6708 copy.jpg
Иван Дементиевский
DSC_7317.jpg
Иван Дементиевский

С 3 по 7 октября фотошкола National Geographic пребывала в осеннем Дагестане. Партнёром и организатором поездки на юг выступила Международная Академия Горного Туризма.

Дагестан — сказка для фотографа: величественные горные пейзажи переходят в архаику кавказских крепостей и существующих поселений, а после — создают контраст с зеленеющими холмами и плато. Именно здесь наши путешественники, возглавляемые фотографом «NG Россия» Иваном Дементиевским, перенимали опыт фотографии, сравнимый с месяцами студийных практик. Четырёхдневный интенсив включал в себя съёмку пейзажей, панорам, таймлапсов и портретов. 

DSC_7083.jpg
Иван Дементиевский
DSC_6608.jpg
Иван Дементиевский
DSC_6599.jpg
Иван Дементиевский
DSC_7141.jpg
Иван Дементиевский

Группа фотографов начала своё путешествие из Махачкалы. Первой остановкой путников стал Дербент — один из древнейших городов России и некогда часть Великого Шёлкового пути. В темноте вечерних сумерек таинственно извиваются лабиринты его старинных улочек, а горная крепость Нарын-Кала будто до сих пор стоит на страже ночного покоя городских обитателей.

«Путешествие в южную республику меня покорило. Однозначно могу сказать одно — хочу еще!..» — Евгений Мосунов.
Дагестан
Иван Дементиевский
Дагестан
Иван Дементиевский
Дагестан
Иван Дементиевский
Дагестан
Иван Дементиевский
DEM_2626.jpg
Иван Дементиевский
DEM_3968.jpg
Иван Дементиевский

Однако не только полуразрушенные стены древней цитадели хранят в себе дух Северного Кавказа. В селе Кубачи наши путешественники запечатлели местных ремесленников. Кавказ неспроста славится своими ювелирами и оружейниками: увидеть мастеров в деле дорогого стоит.

DEM_9176 copy.jpg
Иван Дементиевский
DSC_7329.jpg
Иван Дементиевский
DSCF5776 copy.jpg
Иван Дементиевский

Последней остановкой наших ребят стала долина реки Сулак — здесь находится глубочайший в Европе и третий по глубине каньон мира протяжённостью в полсотни километров!

55610277-6d92-459f-a49a-7042bf03119d.JPG
Георгий Зуев
f7aab9a1-85bf-44ee-a04f-60ab7b2b85e0.jpg
Георгий Зуев
c5ad7c82-1b80-4d40-a908-796638222bf0.jpg
Мария Александрова
d3092d93-0e06-45b4-994f-549605d9449d.jpg
Мария Александрова
b4fd860a-4e97-49a9-b53f-0a54d2b4f3d5.jpg
Мария Александрова
cd213883-54f0-41e5-97e8-d02d3e307d03.JPG
Геннадий Соловьёв
caebeb4e-d057-4355-8b8f-53b2fd001de9.JPG
Геннадий Соловьёв
«Невероятно красивая природа, доброжелательные дагестанцы, древние традиции в горных аулах, интересные встречи и разговоры. Впечатлений — море, но усталости нет совсем. Я бы не отказался посетить эту республику еще раз — так тут хорошо и красиво». — Иван Дементиевский