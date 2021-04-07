Горы зовут: поехали в Кабардино-Балкарию с «National Geographic Россия»!
В этом году на майские праздники мы откроем для себя Кабардино-Балкарию – и зовем вас с собой. Сумрачные ущелья, сногсшибательные виды на горные пики Кавказского хребта, тонущие в тумане скалы и долины, цветущие по весне степи и говорливые водопады – все это можно будет увидеть (и запечатлеть) в поездке.
Что нас ждет?
Пять дней приключений и множество крутых кадров! И практически нетронутые цивилизацией места.
Например, мы окажемся в овеянном легендами Чегемском ущелье, под защитой нависающих прямо над головой скал, стерегущих сбегающие с горных вершин Чегемские водопады. Побываем в древнем селе Эльтюбю, на окраине которого расположен комплекс средневековых башен-мавзолеев, который зовут «Городом мертвых». Полюбуемся бирюзой озера Гижгит (которое, вопреки ожиданиям, создано не природой, а человеком). Проедем через перевал Актопрак – дорогу настолько красивую, что ехать по ней быстро никак не получится (виды сами себя не посмотрят). Также мы поднимемся по новой канатке до высокогорной станции, а потом на ратраках – еще выше, на высоту 4 200 метров. Побываем в урочище Джилы-Су, где прячутся еще больше красивых ущелий и водопадов. И погуляем по Нальчику!
Подробную программу по дням фототура можно получить, написав сюда.
С кем едем?
Руководитель группы — шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. За последние пятнадцать лет он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, на северном и южном полюсах. Его работы публикуются в лучших журналах России, а также международных изданиях National Geographic. Андрей Каменев разберет все ваши фотоработы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Опыт незаменимый – мы знаем, о чем говорим.
Когда едем?
Поездка пройдет на майских праздниках – с 7 по 11 мая. Так что лучше отменяйте ваши дачные шашлыки и собирайте рюкзак!
Забронировать место в нашем фототуре можно здесь
Организовать этот фототур помогли наши друзья из «МАГТУР» – Международной академии горного туризма. Они – знатоки Северного Кавказа и Закавказья, так что вас ждет головокружительное (в буквальном смысле!) путешествие. Кажется, ваш лучший кадр уже близко. Не упускайте его!