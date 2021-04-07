Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Наши фототуры

Горы зовут: поехали в Кабардино-Балкарию с «National Geographic Россия»!

National Geographic Россия
07 апреля 2021
алекей заводский кабардино-балкария перевал сылтран.jpg
Перевал Сылтран, Кабардино-Балкария
Фото: Алексей Заводский
Наш новый фототур пройдет с 7 мая по 11 мая 2021 – отличный способ незабываемо провести эти майские праздники.

В этом году на майские праздники мы откроем для себя Кабардино-Балкарию – и зовем вас с собой. Сумрачные ущелья, сногсшибательные виды на горные пики Кавказского хребта, тонущие в тумане скалы и долины, цветущие по весне степи и говорливые водопады – все это можно будет увидеть (и запечатлеть) в поездке.

КБ-_0007.jpg
Андрей Каменев

Что нас ждет? 

Пять дней приключений и множество крутых кадров! И практически нетронутые цивилизацией места. 

Например, мы окажемся в овеянном легендами Чегемском ущелье, под защитой нависающих прямо над головой скал, стерегущих сбегающие с горных вершин Чегемские водопады. Побываем в древнем селе Эльтюбю, на окраине которого расположен комплекс средневековых башен-мавзолеев, который зовут «Городом мертвых». Полюбуемся бирюзой озера Гижгит (которое, вопреки ожиданиям, создано не природой, а человеком). Проедем через перевал Актопрак – дорогу настолько красивую, что ехать по ней быстро никак не получится (виды сами себя не посмотрят). Также мы поднимемся по новой канатке до высокогорной станции, а потом на ратраках – еще выше, на высоту 4 200 метров. Побываем в урочище Джилы-Су, где прячутся еще больше красивых ущелий и водопадов. И погуляем по Нальчику! 

Подробную программу по дням фототура можно получить, написав сюда

сергей колодько урочище джилы-су.jpg
Сергей Колодько Урочище Джилы-Су

С кем едем?

Руководитель группы — шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. За последние пятнадцать лет он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, на северном и южном полюсах. Его работы публикуются в лучших журналах России, а также международных изданиях National Geographic. Андрей Каменев разберет все ваши фотоработы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Опыт незаменимый – мы знаем, о чем говорим. 

перевал актопрак роман гаврилов.jpg
Роман Гаврилов Перевал Актопрак, Кабардино-Балкария

Когда едем? 

Поездка пройдет на майских праздниках – с 7 по 11 мая. Так что лучше отменяйте ваши дачные шашлыки и собирайте рюкзак! 

Забронировать место в нашем фототуре можно здесь

Организовать этот фототур помогли наши друзья из «МАГТУР» – Международной академии горного туризма. Они – знатоки Северного Кавказа и Закавказья, так что вас ждет головокружительное (в буквальном смысле!) путешествие. Кажется, ваш лучший кадр уже близко. Не упускайте его! 

рекомендации
Вода

Что такое «Речной дозор» и чем там занимаются школьники

Звезда

Дрон над жерлом извергающегося вулкана: невероятные кадры

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»