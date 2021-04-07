Горы зовут: поехали в Кабардино-Балкарию с «National Geographic Россия»!

Что нас ждет?

Пять дней приключений и множество крутых кадров! И практически нетронутые цивилизацией места.

Например, мы окажемся в овеянном легендами Чегемском ущелье, под защитой нависающих прямо над головой скал, стерегущих сбегающие с горных вершин Чегемские водопады. Побываем в древнем селе Эльтюбю, на окраине которого расположен комплекс средневековых башен-мавзолеев, который зовут «Городом мертвых». Полюбуемся бирюзой озера Гижгит (которое, вопреки ожиданиям, создано не природой, а человеком). Проедем через перевал Актопрак – дорогу настолько красивую, что ехать по ней быстро никак не получится (виды сами себя не посмотрят). Также мы поднимемся по новой канатке до высокогорной станции, а потом на ратраках – еще выше, на высоту 4 200 метров. Побываем в урочище Джилы-Су, где прячутся еще больше красивых ущелий и водопадов. И погуляем по Нальчику!

Подробную программу по дням фототура можно получить, написав сюда.