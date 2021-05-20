«Кавказ в моем сердце навеки»: как прошел наш фототур в Кабардино-Балкарию

Фототур проходил с 7 по 11 мая. За это время его участники успели открыть для себя Кабардино-Балкарию – ее сумрачные ущелья, сногсшибательные виды на горные пики Кавказского хребта, тонущие в тумане скалы и долины, цветущие по весне степи и говорливые водопады.

Тур вел Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия». За последние пятнадцать лет он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, на северном и южном полюсах.

В рамках фототура путешественники побывали в Чегемском ущелье, древнем селе Эльтюбю, у бирюзового озера Гижгит, на Эшкаконском водохранилище, Медовых водопадах, Кольцо-горе, проехали через перевал Актопрак, погуляли по Нальчику и увидели еще много всего – в общем, пять дней прошли насыщенно!