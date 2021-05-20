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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Наши фототуры

«Кавказ в моем сердце навеки»: как прошел наш фототур в Кабардино-Балкарию

National Geographic Россия
20 мая 2021
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Фото: Надежда Николаева
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Сергей Беляков
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Фото: Светлана Савина
На майских праздниках мы собрали всех желающих и поехали вместе с нашим фотографом Андреем Каменевым покорять кавказские горы (и любоваться ими). Было круто – чтобы вы окончательно в этом убедились, публикуем фото и отзывы участников фототура.

Фототур проходил с 7 по 11 мая. За это время его участники успели открыть для себя Кабардино-Балкарию – ее сумрачные ущелья, сногсшибательные виды на горные пики Кавказского хребта, тонущие в тумане скалы и долины, цветущие по весне степи и говорливые водопады. 

Тур вел Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия». За последние пятнадцать лет он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, на северном и южном полюсах. 

В рамках фототура путешественники побывали в Чегемском ущелье, древнем селе Эльтюбю, у бирюзового озера Гижгит, на Эшкаконском водохранилище, Медовых водопадах, Кольцо-горе, проехали через перевал Актопрак, погуляли по Нальчику и увидели еще много всего – в общем, пять дней прошли насыщенно! 

Не будем больше распинаться – передаем слово самим участникам фототура:

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Андрей Лебедев

участник фототура

Спасибо всем, кто готовил фототур «Горы зовут: поехали в Кабардино-Балкарию с National Geographic Россия!». Всё очень понравилось. Вы не представляете, как приятно после всех ковидных ограничений вырваться и увидеть такие красоты, подышать чистым горным воздухом, увидеть и солнце, и туманы, и снег, и дождь, и, конечно, его Величество Эльбрус. При его виде, особенно с высоты 4200 м вспомнились незабвенные строки В.С. Высоцкого: «Весь мир на ладони - ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем, Другим - у которых вершина ещё впереди». Очень приятно было встретить старых знакомых, с которыми уже приходилось участвовать в фототурах и с которыми продолжаем общаться и даже куда-то вместе путешествовать. Приятно было познакомиться с новыми участниками. В таких турах всегда участвуют очень интересные и образованные люди. Эх, жаль, что фототуры так скоротечны… А так хочется побольше наслаждаться такими красотами в такой прекрасной компании! Ещё раз спасибо! Ждём новых фототуров!
Андрей Лебедев.jpg
Фото: Андрей Лебедев
Андрей Лебедев 2 (1).jpg
Фото: Андрей Лебедев
Андрей Лебедев 1 (1).jpg
Фото: Андрей Лебедев
«Cпасибо! Для нас такая яркая поездка получилась! Впечатления колоссальные! Само по себе знакомство с Андреем и его работами - это космос! Плюс возможность учиться, плюс неожиданной красоты природа, плюс очень дружная, тёплая и интересная компания», – Виктория Гурова, участница фототура.
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Фото: Алексей Гуров
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Фото: Сергей Беляков
Андрей Каменев 1.jpg
Фото: Андрей Каменев
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Фото: Сергей Беляков
Андрей Каменев 1.jpg

Георгий Зуев

участник фототура

Присоединяюсь к благодарным отзывам и хотел бы от себя поблагодарить Андрея, наших гидов и организаторов за то, что дали возможность на время забыть о всех насущных заботах и погрузиться в атмосферу творчества, благостного общения и созерцания той непередаваемой красоты, которую довелось увидеть на Кавказе. Отдельное спасибо всем тем людям, которые были рядом на протяжении всего путешествия, с Вами было по настоящему хорошо! Кавказ в моем сердце навеки!
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Фото: Надежда Николаева
Надежда Николаева 1.jpg
Фото: Надежда Николаева
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Фото: Надежда Николаева
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Надежда Николаева

участница фототура

Огромная благодарность «National Geographic Россия», гидам и организаторам тура за незабываемую поездку по Кабардино-Балкарии, море впечатлений и новым фотоприёмам от шеф-фотографа NG Россия Андрея Каменева! Восторг и впечатления от красоты природы Северного Кавказа на всю жизнь! За 5 дней тура проехали по уникальным маршрутам, наслаждались красивейшими видами гор и ущелий, долин и туманных скал, голубых озер, быстрых рек и водопадов. Особое впечатление – это коллектив! Немногочисленная группа единомышленников, увлеченных фотографией и путешествиями. Расставаться не хотелось! Ждем с нетерпением новых туров!
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Виктория Гурова

Отдельная благодарность — нашей принимающей стороне и гидам, Дахиру и Шакъману.

Организовать этот фототур помогли наши друзья из «МАГТУР» – Международной академии горного туризма, настоящие знатоки Северного Кавказа и Закавказья. 

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