Поехали провожать зиму вместе с командой «National Geographic Россия»!

Мы побываем во всех главных точках силы Ярославской области. В Ростове Великом нас ждут Кремль, Спасо-Яковлевский монастырь и грандиозное озеро Неро. Село Вятское, несколько лет назад признанное самой красивой деревней России, по-прежнему держит марку: старинная русская архитектура, аутентичные трактиры и неповторимый местный говор на выходе дают совершенно ударный микс. Уютный Тутаев покажет, почему его облюбовали режиссеры со всей страны, а Рыбинск — что его не зря называют маленьким анклавом Санкт-Петербурга в центре России. Ну, а сам областной центр представлять нет нужды: столица Золотого кольца грандиозна в любое время года, а в такую восхитительную снежную зиму, как в 2021, — особенно.

Впрочем, две точки нашего маршрута по Ярославлю стоит выделить особо. Во-первых, музей «Эмалис», где вы попробуете себя в роли эмальера, одной из самых редких в мире профессий. Во-вторых, это Ярославский художественный музей – крупнейший музей искусств за пределами двух столиц, победитель первого конкурса «Окно в Россию».