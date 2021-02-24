Поехали провожать зиму вместе с командой «National Geographic Россия»!
Куда конкретно едем?
Мы побываем во всех главных точках силы Ярославской области. В Ростове Великом нас ждут Кремль, Спасо-Яковлевский монастырь и грандиозное озеро Неро. Село Вятское, несколько лет назад признанное самой красивой деревней России, по-прежнему держит марку: старинная русская архитектура, аутентичные трактиры и неповторимый местный говор на выходе дают совершенно ударный микс. Уютный Тутаев покажет, почему его облюбовали режиссеры со всей страны, а Рыбинск — что его не зря называют маленьким анклавом Санкт-Петербурга в центре России. Ну, а сам областной центр представлять нет нужды: столица Золотого кольца грандиозна в любое время года, а в такую восхитительную снежную зиму, как в 2021, — особенно.
Впрочем, две точки нашего маршрута по Ярославлю стоит выделить особо. Во-первых, музей «Эмалис», где вы попробуете себя в роли эмальера, одной из самых редких в мире профессий. Во-вторых, это Ярославский художественный музей – крупнейший музей искусств за пределами двух столиц, победитель первого конкурса «Окно в Россию».
Когда едем?
Отправляемся в путь из Москвы утром 6 марта и прибываем на жд-вокзал в Ростове Великом в 10:13. Возвращаемся в Москву на поезде из Ярославля, отправление 9 марта в 19:39.
Где будем жить?
«Azimut Отель Ярославль», расположенный в шаговой доступности от Спасо-Преображенского монастыря, Ярославского музея-заповедника, Успенского Собора и других исторических достопримечательностей — то есть в самом центре города.
А в чем суть именно фототура?
Группу возглавит фотограф «National Geographic Россия» Вадим Разумов, который на протяжении всей поездки будет делиться с вами своим профессиональным опытом. Помимо лайфхаков и подсказок непосредственно в боевом режиме вас ждет портфолио-ревью — пожалуй, важнейшая часть наших фототуров. Каждый вечер Вадим будет разбирать ваши работы и рассказывать, как сделать их еще ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который однажды поможет сделать лучший кадр в жизни.
А расскажите подробнее о Вадиме?
Вадим — главный в стране эксперт по русским усадьбам, автор каталога «Подмосковные усадьбы», множества аудиогидов, создатель блога «Летопись русской усадьбы» и проекта «Усадебный экспресс», автор «National Geographic Россия». Его фотовыставки проходили в Государственной Думе РФ и музее архитектуры им. Щусева. В его активе — благодарственное письмо от Правительства МО, номинация премии «Культурное наследие 2015» и «Наше Подмосковье» в 2015 и 2016 году.
Забронировать тур можно здесь.
Организовать этот фототур помогут наши друзья из «Я-Туроператор». Их профиль — это исторические экскурсионные маршруты по России и по всему миру, а девиз: «Путешествия со смыслом».