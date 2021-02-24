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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Наши фототуры

Поехали провожать зиму вместе с командой «National Geographic Россия»!

National Geographic Россия
24 февраля 2021
Рыбинское водохранилище. Алексей Оборотов.jpg
Рыбинское водохранилище часто называют мини-Байкалом – и не зря!
Фото: Алексей Оборотов
Масленица в Ярославле. Вадим Разумов.jpg
Масленица в Ярославле
Фото: Вадим Разумов
Масленица в Ярославле1. Вадим Разумов.jpg
Масленица в Ярославле
Фото: Вадим Разумов
Озеро Неро1. Алексей Лобанов.jpg
Замерзшее озеро Неро в Ростове Великом
Фото: Илья Бесхлебный
Церковь Успения БМ в Вятском. Вадим Разумов.jpg
Церковь Успения Божьей Матери, село Вятское
Фото: Вадим Разумов
Наш первый фототур в 2021 году пройдет в Ярославской области, древнейшем крае с богатейшей историей. Будем восхищаться красотой природы и архитектуры, праздновать Масленицу и учиться искусству съемки у фотографа «National Geographic Россия» Вадима Разумова, главного в России эксперта по усадьбам.

Куда конкретно едем?

Мы побываем во всех главных точках силы Ярославской области. В Ростове Великом нас ждут Кремль, Спасо-Яковлевский монастырь и грандиозное озеро Неро. Село Вятское, несколько лет назад признанное самой красивой деревней России, по-прежнему держит марку: старинная русская архитектура, аутентичные трактиры и неповторимый местный говор на выходе дают совершенно ударный микс. Уютный Тутаев покажет, почему его облюбовали режиссеры со всей страны, а Рыбинск — что его не зря называют маленьким анклавом Санкт-Петербурга в центре России. Ну, а сам областной центр представлять нет нужды: столица Золотого кольца грандиозна в любое время года, а в такую восхитительную снежную зиму, как в 2021, — особенно.

Впрочем, две точки нашего маршрута по Ярославлю стоит выделить особо. Во-первых, музей «Эмалис», где вы попробуете себя в роли эмальера, одной из самых редких в мире профессий. Во-вторых, это Ярославский художественный музей – крупнейший музей искусств за пределами двух столиц, победитель первого конкурса «Окно в Россию».

Ростовский Кремль. Андрей Белавин.jpg
Ростовский Кремль
Фото: Андрей Белавин
Спасо-Яковлевский монастырь. Вадим Разумов.jpg
Спасо-Яковлевский монастырь
Фото: Вадим Разумов
Рыбинск, Спасо-Преображенский собор. Игорь Ткаченко.jpg
Туманный Рыбинск
Фото: Игорь Ткаченко
Тутаев. Сергей Ершов.jpg
Восход полной луны над Тутаевым
Фото: Сергей Ершов

Когда едем?

Отправляемся в путь из Москвы утром 6 марта и прибываем на жд-вокзал в Ростове Великом в 10:13. Возвращаемся в Москву на поезде из Ярославля, отправление 9 марта в 19:39.

Где будем жить?

«Azimut Отель Ярославль», расположенный в шаговой доступности от Спасо-Преображенского монастыря, Ярославского музея-заповедника, Успенского Собора и других исторических достопримечательностей — то есть в самом центре города.

А в чем суть именно фототура?

Группу возглавит фотограф «National Geographic Россия» Вадим Разумов, который на протяжении всей поездки будет делиться с вами своим профессиональным опытом. Помимо лайфхаков и подсказок непосредственно в боевом режиме вас ждет портфолио-ревью — пожалуй, важнейшая часть наших фототуров. Каждый вечер Вадим будет разбирать ваши работы и рассказывать, как сделать их еще ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который однажды поможет сделать лучший кадр в жизни.

А расскажите подробнее о Вадиме?

Вадим — главный в стране эксперт по русским усадьбам, автор каталога «Подмосковные усадьбы», множества аудиогидов, создатель блога «Летопись русской усадьбы» и проекта «Усадебный экспресс», автор «National Geographic Россия». Его фотовыставки проходили в Государственной Думе РФ и музее архитектуры им. Щусева. В его активе — благодарственное письмо от Правительства МО, номинация премии «Культурное наследие 2015» и «Наше Подмосковье» в 2015 и 2016 году.

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Вадим Разумов

Забронировать тур можно здесь.

Организовать этот фототур помогут наши друзья из «Я-Туроператор». Их профиль — это исторические экскурсионные маршруты по России и по всему миру, а девиз: «Путешествия со смыслом».

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