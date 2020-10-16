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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Наши фототуры

Поехали с нами в Смоленское Поозерье! Приглашаем в новый фототур с «National Geographic Россия»

National Geographic Россия
16 октября 2020
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Фото: Фотографию предоставил «Отель на Конном»
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Фото: Фотографию предоставил «Отель на Конном»
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Фото: Фотографию предоставил «Отель на Конном»
Крепостная стена.jpg
Фото: Фотографию предоставил «Отель на Конном»
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Фото: Фотографию предоставил «Отель на Конном»
23–26 октября мы отправляемся в один из самых фотогеничных краев страны — Смоленское Поозерье, под руководством шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева, и зовем вас с собой

Куда именно едем

Смоленск и Смоленская область. Мы побываем в национальном парке «Смоленское Поозерье», пройдем по экотропе бурого медведя, полюбуемся ледниковым озером Сапшо, на берегах которого жил Николай Пржевальский, посетим уникальный музей бересты и сплавимся на каноэ по целой озерной системе во главе с жемчужиной Смоленской области — Чистиком, одним из самых прозрачных озер на всем белом свете.

Где будем жить

Нашей базой станет «Отель на Конном»,  расположенный в одном из самых живописных и экологически чистых районов Смоленщины. Здесь вкусно кормят, уютно размещают (домики-апартаменты так и просятся в Инстаграм) и очень любят лошадей.

С кем едем

Руководитель группы — шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. За плечами Андрея — 30+ лет профессиональной съемки практически во всех уголках земного шара и огромный опыт проведения фототуров.

Как выбрать наиболее выгодный ракурс для съемки? Нужен ли штатив? Какой подобрать объектив? А диафрагму и выдержку? Андрей знает ответы на все эти вопросы — и с готовностью ответит на ваши. Каждый день наш шеф-фотограф будет делиться с вами секретами мастерства, а по вечерам вас ждет главное блюдо — портфолио-ревью — профессиональный анализ сделанных вами фотографий. Андрей Каменев разберет все работы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который поможет сделать самые яркие кадры в жизни.

Звучит неплохо, верно? Тогда поехали с нами!

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Фото: Иван Васин
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Фото: Иван Васин
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Фото: Иван Васин

Забронировать место

Поездка организована при поддержке СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем»

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