Поехали с нами в Смоленское Поозерье! Приглашаем в новый фототур с «National Geographic Россия»
Куда именно едем
Смоленск и Смоленская область. Мы побываем в национальном парке «Смоленское Поозерье», пройдем по экотропе бурого медведя, полюбуемся ледниковым озером Сапшо, на берегах которого жил Николай Пржевальский, посетим уникальный музей бересты и сплавимся на каноэ по целой озерной системе во главе с жемчужиной Смоленской области — Чистиком, одним из самых прозрачных озер на всем белом свете.
Где будем жить
Нашей базой станет «Отель на Конном», расположенный в одном из самых живописных и экологически чистых районов Смоленщины. Здесь вкусно кормят, уютно размещают (домики-апартаменты так и просятся в Инстаграм) и очень любят лошадей.
С кем едем
Руководитель группы — шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. За плечами Андрея — 30+ лет профессиональной съемки практически во всех уголках земного шара и огромный опыт проведения фототуров.
Как выбрать наиболее выгодный ракурс для съемки? Нужен ли штатив? Какой подобрать объектив? А диафрагму и выдержку? Андрей знает ответы на все эти вопросы — и с готовностью ответит на ваши. Каждый день наш шеф-фотограф будет делиться с вами секретами мастерства, а по вечерам вас ждет главное блюдо — портфолио-ревью — профессиональный анализ сделанных вами фотографий. Андрей Каменев разберет все работы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который поможет сделать самые яркие кадры в жизни.
Звучит неплохо, верно? Тогда поехали с нами!
Поездка организована при поддержке СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем»