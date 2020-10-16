Поехали с нами в Смоленское Поозерье! Приглашаем в новый фототур с «National Geographic Россия»

Руководитель группы — шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. За плечами Андрея — 30+ лет профессиональной съемки практически во всех уголках земного шара и огромный опыт проведения фототуров.

Как выбрать наиболее выгодный ракурс для съемки? Нужен ли штатив? Какой подобрать объектив? А диафрагму и выдержку? Андрей знает ответы на все эти вопросы — и с готовностью ответит на ваши. Каждый день наш шеф-фотограф будет делиться с вами секретами мастерства, а по вечерам вас ждет главное блюдо — портфолио-ревью — профессиональный анализ сделанных вами фотографий. Андрей Каменев разберет все работы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который поможет сделать самые яркие кадры в жизни.

Звучит неплохо, верно? Тогда поехали с нами!