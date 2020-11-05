Путешествие в осень: как прошел наш фототур по Смоленской области

23-26 октября, под самый занавес золотой осени, состоялся очередной фототур «National Geographic Россия». В этот раз под руководством нашего шеф-фотографа Андрея Каменева и главного редактора журнала National Geographic Traveler Ивана Васина группа фотографов-любителей отправилась по самым живописным местам Смоленской области.
Поездка началась с посещения историко-архитектурного комплекса «Теремок» под Смоленском, бывшей усадьбы княгини Тенишевой, которая основала здесь уникальный художественный центр. Там любили бывать Репин и Врубель, Стравинский и Шаляпин, а Николай Рерих создал невероятную по своей красоте мозаику «Спас Нерукотворный».
Елена Тен, участница фототура
Можно ли вырваться из Москвы на четыре дня? Можно и нужно! Глаголы поездки: идти, ехать, смотреть, подниматься, спускаться, пробовать, слушать, наслаждаться, экспериментировать, обсуждать, общаться, знакомиться, мокнуть, фотографировать, узнавать, скакать, смеяться…
Поездка — это люди, и тут получилось их невероятное сочетание. Все настолько разные, что в повседневной жизни пересечение кажется невозможным. Ты находишься в компании, но никто не нарушает твоих границ, а советы от профессионалов пытаешься тут же опробовать.
Я была рада стать частью этого тура, познакомиться со всеми, получить возможность перезагрузиться! Это было первое, но определенно не последнее путешествие с командой «National Geographic Россия», спасибо!
Нашей главной целью было побывать в национальном парке «Смоленское Поозерье», где в окружении густых лесов расположились 35 озер ледникового происхождения. Самое большое из них, Сапшо, Николай Пржевальский называл «маленьким Байкалом». Летом туда приезжают купаться, рыбачить и ходить на байдарках или сапбордах, а осенью погода больше располагает к прогулкам по экотропам и фотографическим штудиям. Андрей Каменев давал задания участникам группы, а по вечерам проводил портфолио-ревью, подробно разбирая отснятые за день кадры.
Базой для исследования «Смоленского Поозерья» стал загородный «Отель на Конном», где можно устроить себе уроки верховой езды и своими глазами увидеть диких лошадей Пржевальского.
Анна Атменеева, участница фототура
Невероятный глоток осени в Смоленском Поозерье удалось нам испить в прошедшие выходные. Природа, команда, организация, принимающая сторона — все было на таком уровне, что позволило погрузиться в путешествие и не думать ни о бытовых вопросах, ни о еде! Она, кстати, была отличной, спасибо за индивидуальный подход к питанию моего сына. Отель очень милый, и само место очень понравилось.
Последний день фототура был посвящен археологическому комплексу Гнездово с его погребальными курганами и центру Смоленска, где участники тура прогулялись вдоль мощной стены некогда крупнейшей крепости Европы, заглянули в Успенский собор с пышным барочным иконостасом и даже поучаствовали в небольшой игровой сценке со смоленскими стрельцами в Лопатинском саду.
Отдельная благодарность — нашей принимающей стороне в Смоленске, «Смоленскому областному информационному центру туризма «Смоленский терем». Все без исключения участники фототура отметили отличную работу гида Виталия Аниськина, его внимательность и блестящее знание региона, отличный тайм-менеджмент Smolensk Travel и центра туризма «Барель Тур», выдающуюся кухню ресторана «Фленово Парк». И, безусловно, никого не оставил равнодушным расположенный на территории национального парка «Смоленское Поозерье» загородный «Отель на Конном», откуда просто не хотелось уезжать.
Светлана Синицына, участница фототура
В очередной раз возвращаясь из фотопутешествия с «National Geographic Россия», я привожу с собой не только мегабайты фотографий, но и «шкатулку памяти», переполненную воспоминаниями о поездке. Повезло не только с соратниками, разделяющими любовь к путешествиям и фотофиксации своих эмоций, но и со всеми встречающимися на пути попутчиками. Всегда поражает синтез душевности и профессиональных качеств абсолютно всех, кого принято называть сухим языком «принимающая сторона». Невероятное по своей красоте место, где мы остановились в национальном парке, может сравниться только со сказочными пейзажами, обычно дорисованными в кино компьютерной графикой. Но никакой талантливой рукой не дорисуешь сердечное участие и домашний уют, созданный хозяевами гостиничного комплекса «Отель на Конном» Константином и Валентиной, решившими продолжить родовые традиции и укрепить их в новом формате.
Те незабываемые вечера, которые мы провели в необычайно теплой, почти семейной обстановке, обсуждая фотографии и наслаждаясь фильмами Андрея Каменева, запомнятся надолго и будут греть душу долгими зимними вечерами.