Путешествие в осень: как прошел наш фототур по Смоленской области

23-26 октября, под самый занавес золотой осени, состоялся очередной фототур «National Geographic Россия». В этот раз под руководством нашего шеф-фотографа Андрея Каменева и главного редактора журнала National Geographic Traveler Ивана Васина группа фотографов-любителей отправилась по самым живописным местам Смоленской области.

Поездка началась с посещения историко-архитектурного комплекса «Теремок» под Смоленском, бывшей усадьбы княгини Тенишевой, которая основала здесь уникальный художественный центр. Там любили бывать Репин и Врубель, Стравинский и Шаляпин, а Николай Рерих создал невероятную по своей красоте мозаику «Спас Нерукотворный».

Елена Тен, участница фототура

Можно ли вырваться из Москвы на четыре дня? Можно и нужно! Глаголы поездки: идти, ехать, смотреть, подниматься, спускаться, пробовать, слушать, наслаждаться, экспериментировать, обсуждать, общаться, знакомиться, мокнуть, фотографировать, узнавать, скакать, смеяться…

Поездка — это люди, и тут получилось их невероятное сочетание. Все настолько разные, что в повседневной жизни пересечение кажется невозможным. Ты находишься в компании, но никто не нарушает твоих границ, а советы от профессионалов пытаешься тут же опробовать.

Я была рада стать частью этого тура, познакомиться со всеми, получить возможность перезагрузиться! Это было первое, но определенно не последнее путешествие с командой «National Geographic Россия», спасибо!