«Возвращаться не хотелось»: как прошел наш фототур в Карелию

В конце февраля прошел очередной фототур в Карелию с шеф-фотографом нашего журнала Андреем Каменевым. Публикуем фото и отзывы участников.

На самом краешке зимы, в конце февраля, мы отправились в насыщенный фототур по краю ледяных озер – Карелии. Путешествие началось в Петрозаводске, продолжилось вдоль северного и западного берегов Ладожского озера, а закончилось в Санкт-Петербурге.

Карелия – это и Ладожские шхеры, скальный район дивной красоты, и Ладожское озеро – самое крупное пресноводное озеро в Европе, и Сортавала – уютный кусочек этой самой северной Европы. А чего стоит один только мраморный карьер Рускеала, заполненный грунтовыми водами, в которых отражаются белые скалы, изумрудные сосны и бездонное небо? Кстати, мраморный карьер участники смогли запечатлеть во всей красе – с вечерней подсветкой.

Вечерняя подсветка в парке Рускеала Фото: Геннадий Соловьев

А по пути смогли поснимать знаменитый ретро-поезд «Рускеальский экспресс», который отправится в путь с перрона, окутанный густыми клубами дыма.

Успели зарядиться энергией от знакомства с ездовыми хаски в «Карьяла-парке», заедем в деревню Кинерму, которая считается одной из самых красивых в России, поснимаем живописную деревянную часовню в деревне Маньга.

Фото: Андрей Каменев

А еще поглядели на железную дорогу в скалах Импилахти, совершили поход по острову Койнсаари, отдохнули в панорамной сауне и винной гостиной на берегу Ладожского озера. И, конечно, очень много фотографировали вместе с шеф-фотографом National Geographic Россия – Андреем Каменевым.

А теперь вернулись, выдохнули – и готовы поделиться фотографиями и впечатлениями.

Светлана Синицина участница фототура в Карелию «Очередные несколько дней, проведённые среди сказочной красоты русского севера в компании созвучных и проверенных уже не одной поездкой соратников по фото-путешествиям пролетели как один миг. Неимоверное гостеприимство жителей этих мест с каждым днём усиливало ощущение, что мы попали в волшебную страну. Где нет грусти, несчастья и печали. Где ездят паровозы из фильма про Эркюля Пуаро и от белизны снега и синевы неба слепит глаза. Где ели похожи на великанов из детской сказки... И возвращаться оттуда не хотелось».

Фото: Андрей Каменев

Геннадий Соловьев участник фототура в Карелию «"NG Россия"вообще удаются тематические фототуры в разные места нашей Родины. Тур в Карелию (февраль, 2022) не стал исключением из этого правила. Всего четыре дня – а сколько фотолокаций, интересных встреч с разными людьми, вечерних обсуждений! Особенно мне запомнилась встреча с потрясающей женщиной по имени Мария на хуторе Милка – сама создала себе место жительства из старого финского местечкового вокзала, завела разную живность, обеспечила археологическими раскопками не только себя, но и целый отдел Эрмитажа, проводит экскурсии для отечественных и иностранных туристов – обычный человек просто не в состоянии фонтанировать такой энергией и добиваться поставленных целей. Успехов Марии в ее нелегкой деятельности!»

Вид на Ладогу в районе Приозерска Фото: Геннадий Соловьев

«Как всегда в дружеской непринуждённой обстановке каждый участник фототура получил свои эксклюзивные уроки от бессменного Маэстро, души компании, шеф-фотографа "NG Россия" Андрея Каменева. Очень надеюсь, что воспоминания об этом сказочном путешествии ещё долго будут согревать и поддерживать наш жизненный тонус в стремительных ритмах мегаполиса», – Светлана Синицина.

Фото: Светлана Синицина

«Да, поездка удалась, было все супер – организация, компания и конечно сама Карелия с ее обычаями и природой! Спасибо! И с нетерпением ждём новых туров», – Надежда Николаева

Фото: Надежда Николаева

«Отдельное слово нужно сказать о потрясающей природе Карелии, которая, несмотря на ее изменчивость, удивляет на каждом повороте дороге, восхищает в каждой локации и заставляет возвращаться в эти места снова и снова. Жду будущих встреч с новыми друзьями в следующем фототуре NG Россия», – Георгий Соловьев.

Фото: Надежда Николаева

«Большое спасибо за организацию всех процессов. Она была на 5+!» – Людмила Никулина

Организовать этот фототур помогли наши друзья из «Игора-Тур» – официальный представитель курорта «Игора», сети отелей «Точка на карте» и парк-отеля «Дача Винтера». Каждый день они работают для того, чтобы наши путешествия по Северному Приладожью получились незабываемыми и наполненными новыми эмоциями.