Взгляд сквозь века: как прошел наш фототур в Дагестан

За четыре сентябрьских дня в объективах участников фототура оказались ярчайшие сокровища Горной страны (именно так переводится «Дагестан» с тюркского). Первыми в списке оказались величественная цитадель Нарын-кала, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и единственный в своем роде экраноплан «Лунь», который с прошлого года можно увидеть у берегов Дербента.
Путешествие продолжилось через Самурский лес, один из последних реликтовых лиановых лесов на планете, и старинное лезгинское поселение Ахты с целебными горячими источниками и удивительными мостами (всего их здесь одиннадцать, самый известный — двухарочный мост Дебернарди).
А дальше ждали зубастые скалы Гимринского хребета, синяя гладь Ирганайского водохранилища и Хунзахское плато. Самое обширное плато в Дагестане знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и драматическими отвесными обрывами, с которых обрушиваются водопады Тобот и Итля-тляр.
И, конечно, наша подборка впечатляющих кадров и незабываемых впечатлений из Дагестана не была бы полной без песчаного бархана Сарыкум – самого большого бархана в Европе и Азии, и второго по величине в мире – и Сулакского каньона, глубочайшего в Европе.
Участников фото-приключения вдохновляли не только красоты природы, памятники архитектуры и тепло кавказского гостеприимства. В рамках тура был также организован конкурс «Вдохновлен Reebok». По правилам конкурса путешественники должны были снять фото или видео, вызывающие ассоциации со стихиями и цветовыми гаммами новой коллекции кроссовок из коллаборации Reebok x National Geographic, а потом поделиться ими в соцсетях под тегом конкурса.
Победительницей стала участница фототура Надежда со своей фотографией фирменных кроссовок на фоне золотых песков бархана Сарыкум.
Участники фототура приняли такое активное участие в конкурсе, что на одном победителе мы не остановились – единогласно вручили еще и приз зрительских симпатий Светлане Савиной. Ушастая круглоголовка на этом кадре – вторая по величине из российских ящериц: длина тела с хвостом до 30 сантиметров, масса – до 40 граммов. В ясные вечера ушастые круглоголовки провожают заходящее солнце на западных склонах барханов, утопая в еще теплом песке.
Reebok x National Geographic
Новая коллаборация Reebok x National Geographic вдохновлена миром дикой природы. В коллекции представлено четыре модели.
- Дизайн мужских беговых Floatride Energy 3 Adventure навеян мировым океаном и выполнен в синих оттенках с отделкой из светоотражающих деталей.
- Женская модель Floatride Energy 3 Adventure— в серо-синем цвете — посвящена космосу.
- Кроссовки для тренировок на свежем воздухе Nano X1 Adventure выполнены в песочно-серых оттенках саванны.
- А две повседневные модели Club C и Classic Leather Legacy AZ обыгрывают облик леса и пустыни.