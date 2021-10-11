Взгляд сквозь века: как прошел наш фототур в Дагестан

А дальше ждали зубастые скалы Гимринского хребета, синяя гладь Ирганайского водохранилища и Хунзахское плато. Самое обширное плато в Дагестане знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и драматическими отвесными обрывами, с которых обрушиваются водопады Тобот и Итля-тляр.

И, конечно, наша подборка впечатляющих кадров и незабываемых впечатлений из Дагестана не была бы полной без песчаного бархана Сарыкум – самого большого бархана в Европе и Азии, и второго по величине в мире – и Сулакского каньона, глубочайшего в Европе.