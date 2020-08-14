Победители фотоконкурса «Собачья жизнь»

С 1 по 29 июля мы вели прием работ на фотоконкурс, организованный компанией СИМБИО, эксклюзивным дистрибьютором канадских кормов Boréal для домашних животных. За это время мы получили больше тысячи работ и в очередной раз убедились в том, что жизнь не та не только без кота, но и без собаки.
На протяжении двух недель члены жюри несколько раз пересмотрели все присланные на конкурс фотографии и, вволю полаявшись, таки выбрали победителей.
Третье место
Фотограф и наш постоянный читатель Александра загрузила на конкурс целую серию веселых кадров с собаками. Полистать остальные можно в ее профиле, а призовое место занимает грандиозная «белка».
Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с индейкой (4 кг), подарочный набор Boreal, магнит.
Второе место
«Щенок ненецкой оленегонной собаки сидит на руках у хозяйки, одетой в традиционную зимнюю одежду, но такие поблажки лишь для малышей, ведь ему нельзя быть изнеженным и ручным. Впереди у него — трудная и насыщенная жизнь, полная забот: он будет собирать оленье стадо, возвращать отбившихся оленей, сопровождать хозяина на охоту, охранять дом, лаем предупреждая о чужаках. Круглый год он будет жить на улице, стараясь в сильный мороз лечь или на полог чума, или на нарты. Снято в ЯНАО в стойбище кочевых оленеводов в декабре 2017», – описывает этот кадр фотограф Светлана Горбатых.
Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с лососем (4 кг), подарочный набор Boreal, магнит.
Первое место
Взобраться на вершину Большого Тхача – дело непростое. Ольге Карцевой и ее хвостатому напарнику это удалось – можно и прилечь передохнуть!
Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с ягненком (4 кг), подарочный набор Boreal, миска, магнит.
Поздравляем победителей и их прекрасных собак! Все фотографии, участвовавшие в конкурсе, можно посмотреть здесь.