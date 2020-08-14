Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
NG-клуб

Победители фотоконкурса «Собачья жизнь»

National Geographic Россия
14 августа 2020

С 1 по 29 июля мы вели прием работ на фотоконкурс, организованный компанией СИМБИО, эксклюзивным дистрибьютором канадских кормов Boréal для домашних животных. За это время мы получили больше тысячи работ и в очередной раз убедились в том, что жизнь не та не только без кота, но и без собаки. 

На протяжении двух недель члены жюри несколько раз пересмотрели все присланные на конкурс фотографии и, вволю полаявшись, таки выбрали победителей.

Третье место

белка.jpg
Александра «Белка»

Фотограф и наш постоянный читатель Александра загрузила на конкурс целую серию веселых кадров с собаками. Полистать остальные можно в ее профиле, а призовое место занимает грандиозная «белка».

Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с индейкой (4 кг), подарочный набор Boreal, магнит.

Второе место

горбатых.jpg
Светлана Горбатых «Про детство беззаботное»

«Щенок ненецкой оленегонной собаки сидит на руках у хозяйки, одетой в традиционную зимнюю одежду, но такие поблажки лишь для малышей, ведь ему нельзя быть изнеженным и ручным. Впереди у него — трудная и насыщенная жизнь, полная забот: он будет собирать оленье стадо, возвращать отбившихся оленей, сопровождать хозяина на охоту, охранять дом, лаем предупреждая о чужаках. Круглый год он будет жить на улице, стараясь в сильный мороз лечь или на полог чума, или на нарты. Снято в ЯНАО в стойбище кочевых оленеводов в декабре 2017», – описывает этот кадр фотограф Светлана Горбатых.

Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с лососем (4 кг), подарочный набор Boreal, магнит.

Первое место

собака.jpg
Ольга Карцева

Взобраться на вершину Большого Тхача – дело непростое. Ольге Карцевой и ее хвостатому напарнику это удалось – можно и прилечь передохнуть!

Приз: корм Boreal Origin для собак всех пород с ягненком (4 кг), подарочный набор Boreal, миска, магнит.

Поздравляем победителей и их прекрасных собак! Все фотографии, участвовавшие в конкурсе, можно посмотреть здесь.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Собака

Чемоданчик для путешествия c животным — что берем с собой?

Топор

Чем занимается эксперт по выживанию? Узнайте в нашем проекте с OneBlade!