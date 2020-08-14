Победители фотоконкурса «Собачья жизнь»

С 1 по 29 июля мы вели прием работ на фотоконкурс, организованный компанией СИМБИО, эксклюзивным дистрибьютором канадских кормов Boréal для домашних животных. За это время мы получили больше тысячи работ и в очередной раз убедились в том, что жизнь не та не только без кота, но и без собаки.

На протяжении двух недель члены жюри несколько раз пересмотрели все присланные на конкурс фотографии и, вволю полаявшись, таки выбрали победителей.