Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2019

NGTA 2019 проходило на Nat-geo.ru c 29 июня по 31 октября и собрало в общей сложности более 450 тысяч голосов.

Каждый год команда National Geographic Traveler не только предлагает выбрать победителей в традиционных номинациях («Пляжный отдых», «Лучший курортный отель», «Лучший travel-блогер»» и другие), но и выделяет новые интересные маршруты и варианты размещения. В 2019 году редакция выбрала сразу несколько проектов и направлений, достойных отдельного упоминания. Во-первых, еще недавно доступная только для высокопоставленных государственных деятелей и встреч на высшем уровне сеть оздоровительных комплексов под патронажем Управления делами Президента РФ, распахнувшая свои двери всем ценителям комфорта на высшем уровне; во-вторых, столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, уверенно превращающаяся в одно из главных туристических направлений Ближнего Востока; ​наконец, молодой, но уже прославившийся на всю страну и даже за ее границами проект «Золотое кольцо Боспорского царства» — новая страница российского курортно-экскурсионного отдыха. Редакция также отметила Султанат Оман — ни на что не похожий регион на краю Аравийского полуострова, где традиции и особый колорит дарят неповторимые впечатления. Помимо этого, команда National Geographic Traveler также позаботилась о том, чтобы в поездке у вас под рукой всегда была удобная и надежная техника для путешествий: такая, как, например, компьютеры ZenBook от ASUS.

В голосовании также была заявлена специальная номинация от Lexus — «Лучшие автомобильные маршруты», основанную на маршрутах, присланных нам читателями Nat-geo.ru в соцсетях в рамках совместного конкурса NG Traveler и японского автомобильного бренда.

28 октября на сцену «Президент-Отеля» поднимались не только послы и представители крупнейших игроков российского и международного тревел-сегмента, но и известные медийные персоны: артисты, телеведущие и блогеры, специально приехавшие поздравить победителей и вручить им награды.



Ведущие церемонии: Александр Снегирёв и Ирина Пудова. Фото: Алексей Данилкин

Всех победителей и призеров NGTA 2019 можно посмотреть на официальной странице голосования.