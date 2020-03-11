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Приглашаем на Nature Photo Talks 2020 – масштабное шоу от фотографов дикой природы

11 марта 2020
28 марта в Москве состоится одно из главных событий года в мире фотографии – Nature Photo Talks, на котором выступят выдающиеся фотографы дикой природы из России и зарубежья.

В числе спикеров — Михаил Коростелев, Кирилл Уютнов, Антон Агарков, Влад Соколовский, Елена Лисейкина, Сергей Луканкин и другие. Работы большинства фотографов знакомы вам по сайту и соцсетям «National Geographic Россия».

Главные темы Nature Photo Talks 2020:

  • Два года жизни среди белых медведей на острове Врангеля;
  • секреты пейзажной съемки;
  • как зарабатывать на тревел-фотографии в Инстаграме;
  • как снимать тревел-видео, которые хочется пересматривать;
  • опыт дружбы фотографа с китами;
  • лекция и портфолио-ревью от Маркуса Варесвуо, финского амбассадора Canon.

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Где: Москва, Ленинский проспект, 4 (МИСиС)
Когда: 28 марта 2020 года

Приобрести билет на Nature Photo Talks 2020 можно на официальном сайте. Для читателей Nat-geo.ru действует промокод NATGEO на скидку 50%.