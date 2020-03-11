Приглашаем на Nature Photo Talks 2020 – масштабное шоу от фотографов дикой природы

28 марта в Москве состоится одно из главных событий года в мире фотографии – Nature Photo Talks, на котором выступят выдающиеся фотографы дикой природы из России и зарубежья.
В числе спикеров — Михаил Коростелев, Кирилл Уютнов, Антон Агарков, Влад Соколовский, Елена Лисейкина, Сергей Луканкин и другие. Работы большинства фотографов знакомы вам по сайту и соцсетям «National Geographic Россия».
Главные темы Nature Photo Talks 2020:
- Два года жизни среди белых медведей на острове Врангеля;
- секреты пейзажной съемки;
- как зарабатывать на тревел-фотографии в Инстаграме;
- как снимать тревел-видео, которые хочется пересматривать;
- опыт дружбы фотографа с китами;
- лекция и портфолио-ревью от Маркуса Варесвуо, финского амбассадора Canon.
Где: Москва, Ленинский проспект, 4 (МИСиС)
Когда: 28 марта 2020 года
Приобрести билет на Nature Photo Talks 2020 можно на официальном сайте. Для читателей Nat-geo.ru действует промокод NATGEO на скидку 50%.