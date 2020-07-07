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NG-клуб

Vans и National Geographic создали совместную коллекцию одежды и обуви

07 июля 2020
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Уже 132 года National Geographic делится невероятными историями о научных открытиях, вдохновляя тысячи исследователей по всему миру. Чтобы подчеркнуть важность этого наследия, Vans запустил совместную с National Geographic коллекцию одежды и обуви. Vans x National Geographic — это поиск исследователя в каждом из нас. Это вдохновение на совершенно новое креативное выражение себя.

Зрители и читатели National Geographic со всего земного шара сопровождали исследователей в обнаружении обломков «Титаника», раскопках руин Мачу-Пикчу и первой американской экспедиции на Эверест. Жажда исследований и любопытство — то, что объединяет фанатов Vans и National Geographic. А еще оба бренда трепетно относятся к заботе об окружающей среде, именно поэтому материалы коллекции были тщательно продуманы. Например, передок обуви сделан из органического хлопка, а шнурки и упаковка — из переработанного пластика.

Совместная коллекция двух брендов — это шесть классических моделей обуви Vans, украшенные уникальными фотографиями и логотипом National Geographic. Это модели Sk8-Hi Reissue 138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On, и UltraRange EXO. Белая полоса на обуви Vans и желтая рамка National Geographic украшают ключевую модель в коллекции — Sk8-Hi Reissue 138. Обувь Era тоже выделяется из линейки: ее передок полностью покрыт обложками журналов National Geographic. Для маленьких исследователей Vans создали украшенную логотипом National Geographic модель Xtreme Ranger, а также модель Slip-On, покрытую калейдоскопом фотографий Джоэла Сартори, автора знаменитого проекта Photo Ark.

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Одна из моделей Джоэла Сартори на кедах Vans

Мужская и женская одежда и аксессуары дополняют совместную коллекцию двух брендов. В женской линейке выделяется укороченная футболка с длинными рукавами из плотного хлопка. Спереди на ней изображена печать Национального Географического Общества, на рукавах —  культовый шахматный принт Vans. Футболка отлично смотрится с кепкой из переработанного твила и крепким рюкзаком из коллекции.

Ключевая модель в мужской линейке одежды — шорты Voyage с логотипами обоих брендов по бокам. Шорты изготовлены из полностью перерабатываемых растительных волокон Sonora. Дополнить образ поможет футболка с глобусом National Geographic на спине и аккуратным логотипом Vans на груди. Футболка представлена в двух цветах — белом и черном.

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Приобрести коллекцию Vans x National Geographic можно на Vans.ru, Lamoda, Sneakerhead.ru.

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