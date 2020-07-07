Vans и National Geographic создали совместную коллекцию одежды и обуви

Зрители и читатели National Geographic со всего земного шара сопровождали исследователей в обнаружении обломков «Титаника», раскопках руин Мачу-Пикчу и первой американской экспедиции на Эверест. Жажда исследований и любопытство — то, что объединяет фанатов Vans и National Geographic. А еще оба бренда трепетно относятся к заботе об окружающей среде, именно поэтому материалы коллекции были тщательно продуманы. Например, передок обуви сделан из органического хлопка, а шнурки и упаковка — из переработанного пластика.

Совместная коллекция двух брендов — это шесть классических моделей обуви Vans, украшенные уникальными фотографиями и логотипом National Geographic. Это модели Sk8-Hi Reissue 138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On, и UltraRange EXO. Белая полоса на обуви Vans и желтая рамка National Geographic украшают ключевую модель в коллекции — Sk8-Hi Reissue 138. Обувь Era тоже выделяется из линейки: ее передок полностью покрыт обложками журналов National Geographic. Для маленьких исследователей Vans создали украшенную логотипом National Geographic модель Xtreme Ranger, а также модель Slip-On, покрытую калейдоскопом фотографий Джоэла Сартори, автора знаменитого проекта Photo Ark.