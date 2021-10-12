Журнал «National Geographic Россия» подвел итоги голосования #ЯБерегуПланету 2021
7 октября журнал «National Geographic Россия» подвел итоги второго ежегодного голосования за частные экологические инициативы #ЯБерегуПланету. Награждение победителей прошло в узком кругу друзей издания в ресторане Остерия Марио (Проспект Вернадского, вл. 41).
#ЯБерегуПланету — это экологическое онлайн голосование, которое проводится журналом «National Geographic Россия» с 2020 года. Основная цель проекта — рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни. Голосование проходило на сайте Nat-geo.ru и было разбито на 11 основных и две специальные номинации от партнеров проекта — «Сила стихии» и «Зеленая планета».
В специальной номинации «Сила стихии» принимали участие люди и организации, которые нашли способ использовать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников (солнца, воды, ветра, биоотходов, продуктов переработки). Это номинация была поддержана партнером проекта — золотодобывающей компанией «Полиметалл». Снижение углеродного следа — один из приоритетов компании. Работая в удаленных областях, «Полиметалл» внедряет зеленую энергетику на производстве, инвестируя в строительство солнечных и ветровых электростанций.
Вторая специальная номинация проекта — Зеленая планета — от бренда Clarins. Компания отдает предпочтение натуральным ингредиентам и ведет свою деятельность с заботой о природе. Clarins исповедует философию ответственной красоты и уважительного отношения к биоразнообразию планеты. В номинации бренда представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее.
В качестве награды победители получили живую экосистему — росток Фикуса в бутылке от мастерской растений для дома HEIS: организаторы уже второй год подряд отдают предпочтение этому оригинальному «живому» призу — своей хрупкостью и красотой он напоминает, что планету нужно беречь.
В награждении принял участие главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, специалист по устойчивому развитию компании «Полиметалл» Михаил Васильев и руководитель направления коммуникаций бренда Clarins Юлия Мальина. К поздравлениям также присоединилась певица Нюша, актриса Аня Чиповская, основательница благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева, ведущий YouTube-канала «Сортировочная» Борис Лорер, актер Вольфганг Черни и сооснователь ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер. Провела мероприятие актриса Мария Шумакова.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭКОГОЛОСОВАНИЯ #ЯБЕРЕГУПЛАНЕТУ 2021:
Сила стихии — специальная номинация от партнера проекта золотодобывающей компании «Полиметалл» — использование альтернативных источников энергии
Ouu — это современный автономный дом с нулевым потреблением электроэнергии, уже полностью меблированный и готовый к проживанию. Все энергетические системы, включая отопление, подогрев воды, системы коммуникации, безопасности и интернет питаются исключительно электричеством, вырабатываемым солнечными панелями и ветровым генератором. Благодаря специальной системе сбора и фильтрации дождевой воды, вся жидкость попадает в накопительные баки объёмом 5000т. Как правило тонны воды в таком доме хватает на 3-4 месяца на двоих человек, что позволяет закрыть почти все потребности в водоснабжении. Модульный дом отличается высокой прочностью и легкостью и совсем не нуждается в фундаменте и подключению к сетям.
Заслуженную награду получили основатели бренда — Белоглазкин Алексей, Бальчугов Артем, Панцырев Никита.
Зеленая планета — специальная озеленительная номинация от Clarins Russia
Кедротека — это небольшая семейная компания, включающая в себя свой питомник, пункт закупки макулатуры, букинистический зал и даже частный кедровый дендропарк. Сегодня проект работает в нескольких направлениях: выращивание саженцев в собственном питомнике «Юбилейный» и их обмен на макулатуру; высаживание частного дендропарка из своих деревьев на территории в 7 Га в пригороде Омска; распространение тысяч деревьев в дар для восстановления лесов; проведение Кедрофеста.
Награду вручили основателям проекта — Ольге и Максиму Чаповым.
Экоблогер — экологическое просвещение в социальных сетях (свыше 30 000 подписчиков)
Alex4planet — блог посвящен популяризации осознанного образа жизни: за время его существования десятки тысяч людей узнали о бережном потреблении, сделали свою жизнь в разы экологичнее и этичнее. Десятки школ и садов отказались от запуска шаров благодаря постам Alex4planet. Были созданы больше 150 эко-чатов в городах по всему миру, где русскоязычные люди находят эко-единомышленников и вместе убирают мусор, сажают деревья и т. д. Вместе с подписчиками Alex4planet собрал средства и организовал посадку деревьев в Сибири.
За победителя приняла награду его подруга Анастасия Артёмова.
Экоблогер lite — экологическое просвещение в социальных сетях (до 30 000 подписчиков)
GarbageMan — этот блог направлен на создание в социальных сетях анонимного эко-героя, который на личном примере формирует правильное отношения к окружающей среде: собирает, осуществляет раздельный сбор мусора, помогает благоустройству парков и общественных пространств. Проект создан в конце 2018 года. К настоящему времени проведено более 180 рейдов по очистке территорий в Костромской, Ярославской, Московской, Ивановской областях, Санкт-Петербурге, Грузии, Турции; собрано более 77 тысяч литров мусора.
Победитель GarbageMan с радостью принял награду.
Своими руками — экологичные альтернативы одноразовым вещам своими руками
Жизнь в стиле Zero Waste — это экологический проект о второй жизни мусора — пакетов, пластиковых бутылок, аудио- и видеокассет, пробок, крышек, перегоревших лампочек и многого другого. Оказывается, из всего этого можно сделать много полезных вещей: корзины, чехлы для бутылок, пеналы, косметички и даже мыльницы! Здесь не только показывают, но и рассказывают, как это сделать — есть бесплатные мастер-классы.
Победительнице Алине Резенко вручили заслуженный приз.
Реальное действие — самостоятельная организация общественно полезного экодела
Умные купальники RoDaSoleil — эко купальники, которые благодаря своей инновационной ткани сокращают попадание химических солнцезащитных средств в океаны, максимально сократив их использование. Ведь они так вредны для морских жителей и кораллов. Купальник работает, как солнцезащитный крем с фактором SPF35, заменяет его и защищает кожу от ожогов и фотостарения. За 4 года существования проект спас океаны от 450 тонн солнцезащитных средств, смываемых с тел пловцов и отдыхающих.
Награду вручили финансовому директору бренда — Андрею Морозу.
Экодвижение — движение, предлагающее полезную экологическую инициативу
Зеленая линия — это проект по уборке мусора, ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений на территориях парковых и лесопарковых зон, ООПТ, заповедников, памятников культурного наследия и береговых территориях по заявкам населения. За 2020 год было собрано 215 тонн мусора, ликвидирована тридцатилетняя свалка и 3 мусорных захоронения. За 2021 год уже собрано 35 тонн мусора, работа по заявкам продолжается. Цель проекта не только восстановить природную целостность и убрать антропогенный след, но и объединить усилия местных активистов, небезразличных людей и муниципальных служб в борьбе с мусором, в воспитании культуры обращения с отходами и осознанном обращении с природой.
Поздравляли с победой представителей движения — Яну Хотиенко, Андрея Руднева, Никиту Комракова, Милену Кальницкую.
Экоподсказка — специализированные экологические справочные
Проект Notivory.foundation был создан в декабре 2018 года Природоохранным Фондом «Notivory». Основные цели проекта — это широкое освещение новостей из мира природы; формирование правильного отношения к ресурсам дикой природы; призыв к экологическому образу жизни и ответственному потреблению. Мы объединяем эко-единомышленников, пропагандируем бережное отношение к ресурсам природы, транслируем познавательную информацию, стремимся формировать моральные и духовные ценности современного поколения.
Принять награду приехала представительница Фонда — Маргарита Кункова.
Объединение — сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки
ЭкоЛогичноеПодмосковье — это информационная экоплатформа Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Основной целью создания платформы является объединение, поддержка и масштабирование экологических инициатив региона. Жители беспечно относятся к мусору, оставляя после себя навалы в местах отдыха, неосознанно потребляя горы пластика и упаковки. Эпицентр экологических инициатив Московской области — платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье была создана с целью придания масштаба локальным экопроектам в регионе и объединения усилий волонтеров, активистов, членов общественных палат Московской области по реализации экологических проектов.
Принять награду приехали — Олег Балаев, Ирина Паршина, Татьяна Степанова, Егор Балеев.
«Делай на ООПТ!» — это проект по уборке и благоустройству особо охраняемых природных территорий. За 2021 года уже собрано 28 тонн мусора на природоохранных территориях. За период реализации проекта (с марта 2021 года) было проведено порядка 10 субботников с раздельным сбором отходов, 3 рейда с сотрудниками Департамента природных ресурсов и экологии, разобрано 30 кострищ, привлечено к реализации проекта более 200 человек. По результатам уборки на каждой ООПТ закрепляется инициативная группа волонтеров, которая поддерживает чистоту на территориях природных парков, памятников природы, заказниках и заповедниках.
Заслуженную награду получила руководитель проекта — Александра Шумкова.
Индустрия — российское производство продукции из переработанных материалов
Pure Energy Precious Plastic — это мастерская по сбору и переработке пластика в Северном Тушино. Тут принимают все виды пластика и перерабатывают ПНД: дробят в крошку флаконы и канистры, плавят их в форме и делают из него настенные часы. Начали в ноябре 2020, но сейчас эти часы уже можно купить в магазине без упаковки в экоцентре «Сборка».
Награду получили основатели проекта — Винокурова Мария, Коваль Анастасия, Дамдинов Элбэк.
Подиум — российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей
Masukowska — молодой проект, создающий одежду из экологичных тканей. Основательница бренда Галина Шалимова старается соединить традиции и современность, адаптируя исторический крой и используя традиционные и новые ткани. Для Галины экологичность не только про материал, но и про подход к процессу производства. Одежду Галина и ее коллеги шьют сами, частично используя ручную обработку.
Награду получила представитель бренда — Анна Свешникова.
Экобыт — магазины, которые производят экоаксессуары
С 2018 года Norma Pads создаёт комфортные и лёгкие в уходе многоразовые средства женской и детской гигиены. Они являются экологичной альтернативой одноразовым прокладкам и подгузникам. В среднем от одной женщины остаётся более 11000 использованных тампонов и прокладок. От одного ребенка –около 4000 подгузников за 3 года жизни. Срок разложения — около 500-700 лет. Многоразовые средства гигиены сокращают эти цифры в сотни раз. Тканевые средства гигиены служат несколько лет, а в случае с детскими подгузниками и впитывающими трусиками — подходят нескольким поколениям детей, спасая планету от гор неразлагающегося пластика.
Заслуженный приз получила основательница бренда — Алина Д’Алессандро.
Юный эколог — экодеятели до 16 лет
Артемий Бочкарев — это юный активист, увлекающийся вопросами сохранения окружающей среды с раннего возраста. Когда Тёме исполнилось 4 года, у него появилась тачка, в которую он собирал мусор. Сейчас Тёме уже 5 лет, и он не проходит мимо мусора в своем родном районе Люблино и регулярно проводит уборочные рейды с тачкой в местах отдыха.
Победитель Артемий Бочкарев пришел на награждение вместе со своей бабушкой Еленой Поцелуевой.
Редакция журнала «National Geographic Россия» отдельно отметила Эко-Отель Курорта Красная Поляна Ibis Styles Krasnaya Polyana 4* специальной наградой «За поддержку экологических инициатив и продвижение ответственного туризма в России».
Диплом был вручен представительнице курорта Красная Поляна — Ольге Филипенко.
Мы очень рады за победителей, но в нашем голосовании участвовало и очень много других проектов со всей России. Мы собрали их вот тут, чтобы каждый мог найти для себя что-то экологичное.