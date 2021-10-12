Журнал «National Geographic Россия» подвел итоги голосования #ЯБерегуПланету 2021

Сила стихии — специальная номинация от партнера проекта золотодобывающей компании «Полиметалл» — использование альтернативных источников энергии

Ouu — это современный автономный дом с нулевым потреблением электроэнергии, уже полностью меблированный и готовый к проживанию. Все энергетические системы, включая отопление, подогрев воды, системы коммуникации, безопасности и интернет питаются исключительно электричеством, вырабатываемым солнечными панелями и ветровым генератором. Благодаря специальной системе сбора и фильтрации дождевой воды, вся жидкость попадает в накопительные баки объёмом 5000т. Как правило тонны воды в таком доме хватает на 3-4 месяца на двоих человек, что позволяет закрыть почти все потребности в водоснабжении. Модульный дом отличается высокой прочностью и легкостью и совсем не нуждается в фундаменте и подключению к сетям.

Заслуженную награду получили основатели бренда — Белоглазкин Алексей, Бальчугов Артем, Панцырев Никита.

Зеленая планета — специальная озеленительная номинация от Clarins Russia

Кедротека — это небольшая семейная компания, включающая в себя свой питомник, пункт закупки макулатуры, букинистический зал и даже частный кедровый дендропарк. Сегодня проект работает в нескольких направлениях: выращивание саженцев в собственном питомнике «Юбилейный» и их обмен на макулатуру; высаживание частного дендропарка из своих деревьев на территории в 7 Га в пригороде Омска; распространение тысяч деревьев в дар для восстановления лесов; проведение Кедрофеста.

Награду вручили основателям проекта — Ольге и Максиму Чаповым.

Экоблогер — экологическое просвещение в социальных сетях (свыше 30 000 подписчиков)

Alex4planet — блог посвящен популяризации осознанного образа жизни: за время его существования десятки тысяч людей узнали о бережном потреблении, сделали свою жизнь в разы экологичнее и этичнее. Десятки школ и садов отказались от запуска шаров благодаря постам Alex4planet. Были созданы больше 150 эко-чатов в городах по всему миру, где русскоязычные люди находят эко-единомышленников и вместе убирают мусор, сажают деревья и т. д. Вместе с подписчиками Alex4planet собрал средства и организовал посадку деревьев в Сибири.

За победителя приняла награду его подруга Анастасия Артёмова.

Экоблогер lite — экологическое просвещение в социальных сетях (до 30 000 подписчиков)

GarbageMan — этот блог направлен на создание в социальных сетях анонимного эко-героя, который на личном примере формирует правильное отношения к окружающей среде: собирает, осуществляет раздельный сбор мусора, помогает благоустройству парков и общественных пространств. Проект создан в конце 2018 года. К настоящему времени проведено более 180 рейдов по очистке территорий в Костромской, Ярославской, Московской, Ивановской областях, Санкт-Петербурге, Грузии, Турции; собрано более 77 тысяч литров мусора.

Победитель GarbageMan с радостью принял награду.

Своими руками — экологичные альтернативы одноразовым вещам своими руками

Жизнь в стиле Zero Waste — это экологический проект о второй жизни мусора — пакетов, пластиковых бутылок, аудио- и видеокассет, пробок, крышек, перегоревших лампочек и многого другого. Оказывается, из всего этого можно сделать много полезных вещей: корзины, чехлы для бутылок, пеналы, косметички и даже мыльницы! Здесь не только показывают, но и рассказывают, как это сделать — есть бесплатные мастер-классы.

Победительнице Алине Резенко вручили заслуженный приз.