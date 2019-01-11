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Палеонтология

Кто кусал птерозавров

Палеонтологи считают, что некоторых птерозавров донимали паразиты Saurophthirus.
Александр Храмов
11 января 2019 в 17:36
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  • Кто кусал птерозавров
    Длина тела Saurophthirus — 12 миллиметров. Хотя его греческое название означает «ящерова вошь», заврофтриус был вымершим родичем блох, а не вшей. Фото: Александр Расницын
Впервые остатки Saurophthirus были обнаружены в нижнемеловых озерных отложениях Забайкалья в 1976 году палеоэнтомологом Александром Пономаренко. А недавно ученые «наловили» два десятка блох в древних (125 миллионов лет) озерных осадках на северо-востоке Китая.

Колюще-сосущий хоботок, отсутствие крыльев и полупрозрачное брюшко, растягивающееся при приеме обильной жидкой пищи, выдают в заврофтирусе именно кровососа. Но с такими длинными конечностями было бы неудобно пробираться сквозь густую шерсть или перья, так что едва ли о­н мог паразитировать на млекопитающих или пернатых динозаврах.

Зато заврофтирус был идеально «сложен» для жизни на крыловой перепонке птерозавров: благодаря длинным конечностям с большими загнутыми коготками он мог легко балансировать на этой неустойчивой в полете поверхности. Возможно, заврофтирусы сопровождали хозяев-птерозавров не только в воздухе, но и в воде, куда те погружались в поисках рыбы.

«Такой вывод напрашивается, исходя из строения трахейной (дыхательной) системы заврофтирусов», – поясняет Александр Расницын из Палеонтологического института РАН.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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