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Фото

Apple объявила лучшие фото, снятые в ночном режиме iPhone

04 марта 2020
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Фото: Instagram: @rubenpb
Среди шести победителей трое представляют Россию.

Работы Константина Чалабова (@chalabov), Андрея Мануилова (@houdini_logic) и Рустама Шагиморданова (@tomrus), снятые на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в ночном режиме, были отобраны специальным жюри. Кроме того, в состав победителей вошли работы фотографов из Испании, Индии и Китая. Члены жюри объяснили свой выбор, рассказав о каждой из работ победителей.

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«Константин сделал невероятно драматичный снимок в ночном режиме. Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы: "Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?" Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля — они как будто намекают на неизвестную нам опасность», – Фил Шиллер.
Фото: Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro; Instagram: @chalabov
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«Мне нравится этот снимок: его можно было сделать только в ночном режиме. У него великолепная композиция, в нём мастерски используется симметрия, и он без каких-либо клише рассказывает о жизни простых людей в густонаселённом городе. Эта работа напоминает мне серию Майкла Вульфа "Архитектура плотности", но здесь фотограф нашёл собственный оригинальный подход к композиции», – Сара Ли.
Фото: Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max; Instagram: @houdini_logic
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«Глубокий красный цвет дерева и земли придаёт этому снимку инопланетный вид. Вместе с ночным небом все это похоже на кадр из научно-фантастического фильма», – Арем Дюплесси.
Фото: Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro; Instagram: @mitsun
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«Мастерски использовав настройку экспозиции в ночном режиме, фотограф запечатлел силуэты людей на фоне городских огней. При съемке против источника света раскрылась великолепная текстура земной поверхности. Простая композиция сразу вовлекает зрителей в историю и обеспечивает высокое качество кадра», – Алексви Ли.
Фото: Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max; Instagram: @rubenpb
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«Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придает этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа», – Малин Фезехай.
Фото: Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11; Instagram: @tomrus
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«Этот снимок демонстрирует лучшие возможности iPhone. Он передает жизнь такой, какая она есть, независимо от освещения. В этом снимке тонко передано ощущение места, чувство момента и интимность. Вы как будто оказываетесь прямо на этой улице», – Джон Маккормак.
Фото: Ю «Эрик» Чжан (Пекин, Китай), iPhone 11 Pro Max; Weibo: ericube_23

Снимки победителей конкурса размещены на сайте Apple.