Apple объявила лучшие фото, снятые в ночном режиме iPhone

«Константин сделал невероятно драматичный снимок в ночном режиме. Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы: "Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?" Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля — они как будто намекают на неизвестную нам опасность», – Фил Шиллер. Фото: Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro; Instagram: @chalabov

«Мне нравится этот снимок: его можно было сделать только в ночном режиме. У него великолепная композиция, в нём мастерски используется симметрия, и он без каких-либо клише рассказывает о жизни простых людей в густонаселённом городе. Эта работа напоминает мне серию Майкла Вульфа "Архитектура плотности", но здесь фотограф нашёл собственный оригинальный подход к композиции», – Сара Ли. Фото: Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max; Instagram: @houdini_logic

«Глубокий красный цвет дерева и земли придаёт этому снимку инопланетный вид. Вместе с ночным небом все это похоже на кадр из научно-фантастического фильма», – Арем Дюплесси. Фото: Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro; Instagram: @mitsun

«Мастерски использовав настройку экспозиции в ночном режиме, фотограф запечатлел силуэты людей на фоне городских огней. При съемке против источника света раскрылась великолепная текстура земной поверхности. Простая композиция сразу вовлекает зрителей в историю и обеспечивает высокое качество кадра», – Алексви Ли. Фото: Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max; Instagram: @rubenpb

«Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придает этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа», – Малин Фезехай. Фото: Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11; Instagram: @tomrus