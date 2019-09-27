Две «падающие звезды» на одном снимке

Камчатский фотограф Юрий Смольницкий запечатлел на камеру одновременное падение двух небесных тел.
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Вчера поздним вечерочком во время съёмочки для @glampstory стал свидетелем вот такого яркого события.. два небесных тела с интервалом примерно в 5 секунд ворвались в поле зрения моей фотокамеры... первый (на фото сверху слева) сгорел в атмосфере как и подобает нормальному падающему из космоса небесному телу.. а вот со вторым было поинтереснее.. примерно через 5 секунд следом, но слегка с другого направления небо осветил ярким желто-зелёным светом второй объект, и приближаясь к горизонту не прекратил своего свечения, а через мгновение после падения озарил небо яркой вспышкой (очевидно от столкновения о землю) .. как мне показалось падение произошло относительно не далеко в направлении Елизово.. может кто ещё стал свидетелем этого события?).. было бы интересно .. по зелёному цвету свечения выяснил, что так может гореть вещество с большим содержанием меди или ртути.. было бы интересно услышать ещё другие источники информации..)
Директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн Юрий Марапулец, предложил, что второй объект мог быть земного происхождения.
«Особенность свечения второго тела, вероятнее всего, связано с его составом. Это может быть падение какого-то искусственного объекта, например, старого спутника, элемента ступени ракеты, или же естественного объекта сложного состава. Цвет свечения зависит от цвета горения его компонентов», – пояснил Марапулец.