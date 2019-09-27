Две «падающие звезды» на одном снимке

Директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн Юрий Марапулец, предложил, что второй объект мог быть земного происхождения.

«Особенность свечения второго тела, вероятнее всего, связано с его составом. Это может быть падение какого-то искусственного объекта, например, старого спутника, элемента ступени ракеты, или же естественного объекта сложного состава. Цвет свечения зависит от цвета горения его компонентов», – пояснил Марапулец.