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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фото

Объявлены победители конкурса iPhone Photography Awards 2021

National Geographic Россия
23 июля 2021
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Фото: Татьяна Мерзлякова
В этом году лауреатами премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеш.

Стали известны имена победителей конкурса iPhone Photography Awards 2021 (IPPAWARDS). Это независимая премия, на которой каждый год отмечают лучшие снимки, сделанные талантливыми фотографами iPhone со всего мира.

Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами iPhone из более чем 140 стран. Все эти фото отражают силу мест и людей и помогают испытать совершенно разные эмоции, независимо от того, что на них запечатлено, будь то необычное сооружение в большом городе, один единственный цветок или пастухи с животными в промозглой глуши, говорится в пресс-релизе премии.

Победителем в категории «Путешествия» стала жительница Москвы Татьяна Мерзлякова со снимком северного сияния, сделанным на Териберке в Мурманской области.

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«Мы поехали в спонтанное путешествие на Кольский полуостров минувшей зимой, на три ночи. Мы специально отправились туда в надежде увидеть северное сияние. Я установила на iPhone приложение Aurora, которое помогает понять, на сколько процентов есть шанс его увидеть. На наши даты шкала показывала 2 из 5.

Мы пошли в местный небольшой ресторан, как вдруг компания рядом закричала и выбежала на улицу. Выхожу из ресторана, а там — моя подруга в космическом комбинезоне. Я говорю: „Встань на эту лавочку и замри!“ Таким образом я сопоставила масштаб и получился просто космос.

Правда, там было -27 °C и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена ​​экспозиция встроенными инструментами Камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке — очень рекомендую, невероятной красоты место», — рассказывает Татьяна.

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Обладатель Гран-при – фото «Трансильванские пастухи»
Фото: Иштван Керекеш (Румыния)
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Победитель в номинации «Фотограф года». Фото «Связь»
Фото: Шаран Шетти (Индия)
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Победитель в номинации «Абстракция»
Фото: Гленн Хоманн (Австралия)
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Победитель в номинации «Животные»
Фото: Лайла Баккер (Нидерланды)
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Победитель в номинации «Архитектура»
Фото: Юэсян Ван (Китай)
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Победитель в номинации «Дети»
Фото: Донг Вэй (Китай)
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Победитель в номинации «Городская жизнь»
Фото: Лиз Хуанг (США)
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Победитель в номинации «Окружающая среда»
Фото: Эйнат Штеклер (Израиль)
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Победитель в номинации «Пейзаж»
Фото: Личжи Ван (США)
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Победитель в номинации «Образ жизни»
Фото: Махабуб Хосейн Хан (Бангладеш)
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Победитель в номинации «Природа»
Фото: Кристиан Хорган (Австралия)
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Победитель в номинации «Другое»
Фото: Зерри Сонг (Китай)
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Победитель в номинации «Люди»
Фото: Кристиан Хорган (Австралия)
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Победитель в номинации «Портрет»
Фото: Кристен Крэбтри (США)
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Победитель в номинации «Закат»
Фото: Клэр Дропперт (Нидерланды)

Фотографом года и обладателем Гран-при стал фотожурналист Иштван Керекеш из Румынии за фото «Трансильванские пастухи». Кроме того, в конкурсе были отмечены фотографии из Индии, США, Австралии, Китая, Греции, Израиля, Саудовской Аравии, Италии, Мексики, Швеции, Бангладеш и России.

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