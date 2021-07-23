Объявлены победители конкурса iPhone Photography Awards 2021

Стали известны имена победителей конкурса iPhone Photography Awards 2021 (IPPAWARDS). Это независимая премия, на которой каждый год отмечают лучшие снимки, сделанные талантливыми фотографами iPhone со всего мира.
Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами iPhone из более чем 140 стран. Все эти фото отражают силу мест и людей и помогают испытать совершенно разные эмоции, независимо от того, что на них запечатлено, будь то необычное сооружение в большом городе, один единственный цветок или пастухи с животными в промозглой глуши, говорится в пресс-релизе премии.
Победителем в категории «Путешествия» стала жительница Москвы Татьяна Мерзлякова со снимком северного сияния, сделанным на Териберке в Мурманской области.
«Мы поехали в спонтанное путешествие на Кольский полуостров минувшей зимой, на три ночи. Мы специально отправились туда в надежде увидеть северное сияние. Я установила на iPhone приложение Aurora, которое помогает понять, на сколько процентов есть шанс его увидеть. На наши даты шкала показывала 2 из 5.
Мы пошли в местный небольшой ресторан, как вдруг компания рядом закричала и выбежала на улицу. Выхожу из ресторана, а там — моя подруга в космическом комбинезоне. Я говорю: „Встань на эту лавочку и замри!“ Таким образом я сопоставила масштаб и получился просто космос.
Правда, там было -27 °C и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами Камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке — очень рекомендую, невероятной красоты место», — рассказывает Татьяна.
Фотографом года и обладателем Гран-при стал фотожурналист Иштван Керекеш из Румынии за фото «Трансильванские пастухи». Кроме того, в конкурсе были отмечены фотографии из Индии, США, Австралии, Китая, Греции, Израиля, Саудовской Аравии, Италии, Мексики, Швеции, Бангладеш и России.