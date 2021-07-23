Объявлены победители конкурса iPhone Photography Awards 2021

Стали известны имена победителей конкурса iPhone Photography Awards 2021 (IPPAWARDS). Это независимая премия, на которой каждый год отмечают лучшие снимки, сделанные талантливыми фотографами iPhone со всего мира.

Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами iPhone из более чем 140 стран. Все эти фото отражают силу мест и людей и помогают испытать совершенно разные эмоции, независимо от того, что на них запечатлено, будь то необычное сооружение в большом городе, один единственный цветок или пастухи с животными в промозглой глуши, говорится в пресс-релизе премии.

Победителем в категории «Путешествия» стала жительница Москвы Татьяна Мерзлякова со снимком северного сияния, сделанным на Териберке в Мурманской области.