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Журнал №192, сентябрь 2019
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Фото

Самые красивые маяки мира

25 сентября 2019
Rubjerg Knude Lighthouse
Заброшенный маяк Рубьерг Кнуде в северной Дании постепенно утопает в песке и, как ожидается, к 2023 году упадет в Северное море. Он находится на вершине скалы Лёнструп, на высоте 60 метров над уровнем моря.
Фото: Wikimedia Commons
Beachy Head Lighthouse
Маяк Beachy Head высотой 33 метра в Английском канале у побережья Восточного Суссекса. Он был построен в 1902 году для направления судов вдоль скал.
Фото: Martin Fröjd/flickr.com
Roman Tower of Hercules
Это старейший в мире маяк – Римская башня Геркулеса. Он находится у входа в гавань Ла-Корунья в Галисии на северо-западе Испании. По сведениям ЮНЕСКО, это единственный в мире полностью сохранившийся римский маяк, который до сих пор используется для морской сигнализации. Историки считают, что он был возведен во второй половине 1-го века.
Фото: needpix.com
Fanad Head Lighthouse
Маяк Фанад-Хед в графстве Донегол (Ирландия) находится в одной из самых северных точек вдоль Дикого Атлантического пути – самого длинного в мире прибрежного туристического маршрута. National Geographic Traveler назвал маяк «самым классным местом на планете» в 2017 году.
Фото: DS Williams/flickr.com
Dondra Head Lighthouse
Маяк Dondra Head находится в самой южной точке Шри-Ланки. Его высота – 49 метров.
Фото: Sulare Fernando/flickr.com
Burnham-on-Sea Low Lighthouse
Это один из трех маяков в английском Сомерсете, и единственный, который до сих пор активен.
Фото: commons.wikimedia.org
Enoshima Sea Candle
Морская Свеча Эносима, также известная как Маяк Обсерватории Шонан, представляет собой смотровую башню и маяк, на небольшом приливном острове Эносима в Японии.
Фото: Toshihiro Gamo/flickr.com
Kõpu Lighthouse
Расположенный в западной Эстонии, впечатляющий маяк Кыпу считается старейшим маяком в Прибалтике – он датируется 1505 годом.
Фото: commons.wikimedia.org
Petit Minou
Это маяк Пети-Мину середины 19-го века в Гулет-де-Брест, на кончике Бретани.
Фото: o.fouillard/flickr.com
Kjeungskjaer Lighthouse
Этот маяк был построен недалеко от норвежского Тронхейма в 1880 году. Сейчас – это место для экскурсий.
Фото: commons.wikimedia.org
От Калифорнии до Новой Зеландии через Англию.

Когда-то они играли жизненно важную роль в руководстве проходящими судами, а теперь служат, главным образом, напоминанием о прошедшей эпохе, украшая морские пейзажи.

Некоторые были превращены в музеи и даже бутик-отели с непревзойденным видом, а другие все еще используются в качестве навигационных средств.

Heceta
Маяк Heceta был построен в 1894 году на тихоокеанском побережье Орегона. Его высота 62,5 метра, и в нем можно поселиться на ночлег.
Фото: Rennett Stowe/flickr.com
Eldred Rock Lighthouse
Маяк Элдред Рок на Аляске, в северной части входа в канал Линн. Он начал работать в 1906 году и является самым старым оригинальным маяком в штате.
Фото: Arthur Chapman/flickr.com
Cape Reinga Lighthouse
Маяк на мысе Рейнга построен в 1941 году. Он расположен на самой вершине Северного острова Новой Зеландии и пользуется большой популярностью у туристов.
Фото: - MattW -/flickr.com
Old Point Loma Lighthouse
Маяк на полуострове Пойнт-Лома в устье залива Сан-Диего заработал в 1855 году. Сегодня это музей.
Фото: Wikimedia Commons
New London Ledge Lighthouse
Маяк New London Ledge в нью-лондонской гавани, штат Коннектикут, был построен в 1909 году и имеет поразительный дизайн. Говорят, что его преследует Эрни, призрак бывшего хранителя.
Фото: L'eau Bleue/flickr.com
Dyna Fyr
Dyna Fyr, который находится во входе в Ослофьорд возле Осло, когда-то был маяком, но сейчас это место для вечеринок, где подают вкусные закуски. Он был построен в 1874 году.
Фото: Joachim S. Müller/flickr.com
Cape Otway Lightstation
Световая станция Cape Otway в бухте Аполлона в Виктории, построенная в 1848 году, является старейшим сохранившимся маяком на материковой части Австралии.
Фото: The 3B's/flickr.com
Portland Head Light
Маяк Portland Head Light на мысе Элизабет в заливе Мэн, США, был построен в 1791 году и является самым старым маяком в штате Мэн.
Фото: Wikimedia Commons
Forte de Santo Antônio da Barra
Старейший маяк Южной Америки находится в форте Байи в Бразилии. Он был построен в конце XVII века.
Фото: Wikimedia Commons
San Giorgio Maggiore
Один из двух элегантных маяков на острове Сан-Джорджо Маджоре в Венеции. Он датируется 1813 годом.
Фото: Wikimedia Commons
Split Rock Lighthouse
Согласно историческому обществу Миннесоты, маяк Сплит-Рок на берегу озера Верхнее «является одним из самых фотографируемых и посещаемых мест в Миннесоте». Маяк был построен после шторма в ноябре 1905 года, в результате которого потерпели крушение 30 судов.
Фото: GPA Photo Archive/flickr.com
Ploumanac‘h lighthouse
Маяк Ploumanac‘h в Бретани был построен в 1860 году с использованием серого гранита, а затем восстановлен после того, как немцы взорвали оригинал во время Второй мировой войны.
Фото: Wikimedia Commons
Fastnet islet
Островок Фастнет – самая южная точка Ирландии. Он находится в восьми милях от материка. Маяк на нем является самым высоким в стране.
Фото: Wikimedia Commons
Marshall Point Lighthouse
Поклонники фильма «Форест Гамп» узнают маяк Marshall Point в рыбацкой деревне Порт-Клайд в штате Мэн, потому что персонаж Тома Хэнкса добегает именно до него, а потом сворачивает обратно.
Фото: Alonso Javier Torres/flickr.com
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