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Самые красивые маяки мира
Заброшенный маяк Рубьерг Кнуде в северной Дании постепенно утопает в песке и, как ожидается, к 2023 году упадет в Северное море. Он находится на вершине скалы Лёнструп, на высоте 60 метров над уровнем моря.
Маяк Beachy Head высотой 33 метра в Английском канале у побережья Восточного Суссекса. Он был построен в 1902 году для направления судов вдоль скал.
Это старейший в мире маяк – Римская башня Геркулеса. Он находится у входа в гавань Ла-Корунья в Галисии на северо-западе Испании. По сведениям ЮНЕСКО, это единственный в мире полностью сохранившийся римский маяк, который до сих пор используется для морской сигнализации. Историки считают, что он был возведен во второй половине 1-го века.
Маяк Фанад-Хед в графстве Донегол (Ирландия) находится в одной из самых северных точек вдоль Дикого Атлантического пути – самого длинного в мире прибрежного туристического маршрута. National Geographic Traveler назвал маяк «самым классным местом на планете» в 2017 году.
Морская Свеча Эносима, также известная как Маяк Обсерватории Шонан, представляет собой смотровую башню и маяк, на небольшом приливном острове Эносима в Японии.
Расположенный в западной Эстонии, впечатляющий маяк Кыпу считается старейшим маяком в Прибалтике – он датируется 1505 годом.
От Калифорнии до Новой Зеландии через Англию.
Когда-то они играли жизненно важную роль в руководстве проходящими судами, а теперь служат, главным образом, напоминанием о прошедшей эпохе, украшая морские пейзажи.
Некоторые были превращены в музеи и даже бутик-отели с непревзойденным видом, а другие все еще используются в качестве навигационных средств.
Маяк Heceta был построен в 1894 году на тихоокеанском побережье Орегона. Его высота 62,5 метра, и в нем можно поселиться на ночлег.
Маяк Элдред Рок на Аляске, в северной части входа в канал Линн. Он начал работать в 1906 году и является самым старым оригинальным маяком в штате.
Маяк на мысе Рейнга построен в 1941 году. Он расположен на самой вершине Северного острова Новой Зеландии и пользуется большой популярностью у туристов.
Маяк New London Ledge в нью-лондонской гавани, штат Коннектикут, был построен в 1909 году и имеет поразительный дизайн. Говорят, что его преследует Эрни, призрак бывшего хранителя.
Dyna Fyr, который находится во входе в Ослофьорд возле Осло, когда-то был маяком, но сейчас это место для вечеринок, где подают вкусные закуски. Он был построен в 1874 году.
Световая станция Cape Otway в бухте Аполлона в Виктории, построенная в 1848 году, является старейшим сохранившимся маяком на материковой части Австралии.
Маяк Portland Head Light на мысе Элизабет в заливе Мэн, США, был построен в 1791 году и является самым старым маяком в штате Мэн.
Согласно историческому обществу Миннесоты, маяк Сплит-Рок на берегу озера Верхнее «является одним из самых фотографируемых и посещаемых мест в Миннесоте». Маяк был построен после шторма в ноябре 1905 года, в результате которого потерпели крушение 30 судов.
Маяк Ploumanac‘h в Бретани был построен в 1860 году с использованием серого гранита, а затем восстановлен после того, как немцы взорвали оригинал во время Второй мировой войны.
Островок Фастнет – самая южная точка Ирландии. Он находится в восьми милях от материка. Маяк на нем является самым высоким в стране.
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