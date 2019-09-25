Самые красивые маяки мира

Маяк Heceta был построен в 1894 году на тихоокеанском побережье Орегона. Его высота 62,5 метра, и в нем можно поселиться на ночлег. Фото: Rennett Stowe/flickr.com

Маяк Элдред Рок на Аляске, в северной части входа в канал Линн. Он начал работать в 1906 году и является самым старым оригинальным маяком в штате. Фото: Arthur Chapman/flickr.com

Маяк на мысе Рейнга построен в 1941 году. Он расположен на самой вершине Северного острова Новой Зеландии и пользуется большой популярностью у туристов. Фото: - MattW -/flickr.com

Маяк на полуострове Пойнт-Лома в устье залива Сан-Диего заработал в 1855 году. Сегодня это музей. Фото: Wikimedia Commons

Маяк New London Ledge в нью-лондонской гавани, штат Коннектикут, был построен в 1909 году и имеет поразительный дизайн. Говорят, что его преследует Эрни, призрак бывшего хранителя. Фото: L'eau Bleue/flickr.com

Dyna Fyr, который находится во входе в Ослофьорд возле Осло, когда-то был маяком, но сейчас это место для вечеринок, где подают вкусные закуски. Он был построен в 1874 году. Фото: Joachim S. Müller/flickr.com

Световая станция Cape Otway в бухте Аполлона в Виктории, построенная в 1848 году, является старейшим сохранившимся маяком на материковой части Австралии. Фото: The 3B's/flickr.com

Маяк Portland Head Light на мысе Элизабет в заливе Мэн, США, был построен в 1791 году и является самым старым маяком в штате Мэн. Фото: Wikimedia Commons

Старейший маяк Южной Америки находится в форте Байи в Бразилии. Он был построен в конце XVII века. Фото: Wikimedia Commons

Один из двух элегантных маяков на острове Сан-Джорджо Маджоре в Венеции. Он датируется 1813 годом. Фото: Wikimedia Commons

Согласно историческому обществу Миннесоты, маяк Сплит-Рок на берегу озера Верхнее «является одним из самых фотографируемых и посещаемых мест в Миннесоте». Маяк был построен после шторма в ноябре 1905 года, в результате которого потерпели крушение 30 судов. Фото: GPA Photo Archive/flickr.com

Маяк Ploumanac‘h в Бретани был построен в 1860 году с использованием серого гранита, а затем восстановлен после того, как немцы взорвали оригинал во время Второй мировой войны. Фото: Wikimedia Commons

Островок Фастнет – самая южная точка Ирландии. Он находится в восьми милях от материка. Маяк на нем является самым высоким в стране. Фото: Wikimedia Commons