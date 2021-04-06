Афганистан, которого нет: фотожурнал
В сопроводительном тексте к выставке «Грюнберг: фотоистория», которая проходит в Москве в рамках Дней культуры Афганистана, автора называют русским Стивом Маккарри. С этим трудно согласиться: в отличие от прославленного американского трэвел-фотографа, наш лингвист-востоковед Александр Грюнберг-Цветинович (1930–1995) никогда не старался снять «красиво». У них разная оптика – в прямом и переносном смысле. Ученый, похоже, вообще не ищет сюжетов, а просто смотрит сквозь объектив на Афганистан 1960-х, интересующий его прежде всего как исследователя.
Научные достижения профессора Грюнберга признаны в мировом научном сообществе, по сей день пользуются авторитетом его труды – очерки грамматики иранских языков: татского и пушту, памирских – мунджанского и ваханского (совместно с Иваном Стеблиным-Каменским), а также нуристанского языка кати (катэ-вэри), и справочник «Дардские и нуристанские языки» (совместно с Джой Эдельман). Кроме того, Грюнберг и Стеблин-Каменский подготовили совместно два собрания фольклора: «Сказки народов Памира» и «Сказки и легенды Систана».
Фотографическое наследие ученого осталось невостребованным – а это около тысячи слайдов и негативов, две трети которых цветные. Уникальный фотоархив Александра Грюнберга заново открывает российский антрополог и коллекционер Святослав Каверин. Его онлайн-проект SwatSlav – это сообщество специалистов и любителей, интересующихся историей, культурой и бытом народов Памиро-Гиндукушского региона. В ближайших планах Святослава создание и ведение Instagram-страницы на основе фотографий Грюнберга. А москвичи могут успеть до 10 апреля увидеть уникальные фотографии, сделанные в 1963–1968 годах в ходе экспедиций по стране в составе геологической партии, где выдающийся лингвист работал переводчиком. Выставка проходит в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки в рамках Дней культуры Афганистана.