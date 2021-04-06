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Афганистан, которого нет: фотожурнал

Фото: Александр Грюнберг
06 апреля 2021
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В меру оживленное движение в центре столичного Кабула, тогда еще далекого от перенаселения и захламления. Середина 1960-х.
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Центральные кварталы Кабула с высоты птичьего полета, середина 1960-х.
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Ребята-мунджанцы, занятые перевозкой небольших грузов на ишаках. Бадахшан, 1967 год.
Фотографии, полвека пролежавшие в личном архиве, увидели свет.

В сопроводительном тексте к выставке «Грюнберг: фотоистория», которая проходит в Москве в рамках Дней культуры Афганистана, автора называют русским Стивом Маккарри. С этим трудно согласиться: в отличие от прославленного американского трэвел-фотографа, наш лингвист-востоковед Александр Грюнберг-Цветинович (1930–1995) никогда не старался снять «красиво». У них разная оптика – в прямом и переносном смысле. Ученый, похоже, вообще не ищет сюжетов, а просто смотрит сквозь объектив на Афганистан 1960-х, интересующий его прежде всего как исследователя.

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Александр Грюнберг в экспедиции. Северо-восток Афганистана, 1967 год (?).
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Пастухи на привале. Бадахшан (?), 1967 год.
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Пожилой старатель, промывание золота (?). Бадахшан, 1967 год.
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Носильщики геологической экспедиции, афганцы-сафи. Кунар, 1963 год.
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Зеленеющие поля, вспаханные быками «змейкой». Северо-восток Афганистана, 1967 год (?).

Научные достижения профессора Грюнберга признаны в мировом научном сообществе, по сей день пользуются авторитетом его труды – очерки грамматики иранских языков: татского и пушту, памирских – мунджанского и ваханского (совместно с Иваном Стеблиным-Каменским), а также нуристанского языка кати (катэ-вэри), и справочник «Дардские и нуристанские языки» (совместно с Джой Эдельман). Кроме того, Грюнберг и Стеблин-Каменский подготовили совместно два собрания фольклора: «Сказки народов Памира» и «Сказки и легенды Систана».

Фотографическое наследие ученого осталось невостребованным – а это около тысячи слайдов и негативов, две трети которых цветные. Уникальный фотоархив Александра Грюнберга заново открывает российский антрополог и коллекционер Святослав Каверин. Его онлайн-проект SwatSlav – это сообщество специалистов и любителей, интересующихся историей, культурой и бытом народов Памиро-Гиндукушского региона. В ближайших планах Святослава создание и ведение Instagram-страницы на основе фотографий Грюнберга. А москвичи могут успеть до 10 апреля увидеть уникальные фотографии, сделанные в 1963–1968 годах в ходе экспедиций по стране в составе геологической партии, где выдающийся лингвист работал переводчиком. Выставка проходит в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки в рамках Дней культуры Афганистана.

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Филолог Марианна Чумандрина (1929–1969), первая супруга Александра Грюнберга, покупает сливы у торговца-пуштуна. На заднем плане можно разглядеть вывеску представительства компании «Аэрофлот». Кабул, около 1965 года.
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Лавка портного по имени Абдулкуддус. Попытка написать по-русски засчитана. Кабул, 1963 год (?).
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Уличный торговец вареным нутом, его коллеги и клиенты. Кабул (?), середина 1960-х.
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День в расслабленном Кабуле. Легкий налет футуризма в архитектуре подсказывает, что страну пытались перетащить из XIV века в XX, но все тщетно. Полная миражами перспектив эпоха осталась черно-белым сном. Середина 1960-х.
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