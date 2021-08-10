Бестиарий Франка Орвата: фотогалерея

Осенью прошлого года в возрасте 92 лет ушел из жизни классик мировой фотографии — Франк Орват, классик и бунтарь, революционер, нонконформист и космополит. Прежде всего он был известен как фотограф, сумевший объединить фэшн- и стрит-фотографию. Орват вывел моделей из фотостудии на улицы, отказавшись от сложного театрального грима и неповоротливых, громоздких камер в пользу удобной и легкой «Лейки», что стало настоящим переворотом в фотографии моды и оказало огромное влияние на развитие этого направления в ХХ веке.

Франк Орват родился в Италии, на территории нынешней Хорватии. В старшей школе увлекся фотографией. Чтобы купить первый простенький фотоаппарат, продал свою коллекцию марок. По словам фотографа, друг убедил его, что камера непременно принесет ему успех у девушек.

Орват много путешествовал по Франции, Индии, Великобритании и снимал там, а в 1956 году обосновался в Париже. Получив работу в легендарном агентстве «Магнум», Орват проработал там всего три года и затем увлекся фэшн-фотографией. Новаторский стиль Франка Орвата пользовался большим успехом. Несмотря на бесспорное признание, Франк Орват никогда не был привержен одному жанру.

Орват никогда не был скован стереотипами и никогда не боялся выйти за рамки — его интересовала жизнь во всех ее проявлениях. В начале своей карьеры он фотографировал, вдохновляясь традициями итальянского неореализма и репортажами звезд фотоагентства «Магнум», а увлекшись фэшн-фотографией, никогда не забывал использовать в своих съемках приемы и навыки, полученные за годы работы в фотожурналистике.

Именно Франк Орват в 1970-е годы первым начал широко использовать в работе цифровые технологии, с энтузиазмом демонстрируя коллегам и публике возможности, которые «цифра» открывала для профессионального фотографа. Об этом (и о завораживающей красоте животных самых разных видов, размеров и мастей) – выставка его «звериной» серии работ в МАММе.