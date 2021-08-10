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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фотомастер
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Бестиарий Франка Орвата: фотогалерея

National Geographic Россия
10 августа 2021
20- 1994, from Horvat_s Bestiary, owls (a).jpg
Совы, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Осенью прошлого года в возрасте 92 лет ушел из жизни классик мировой фотографии  — Франк Орват, классик и бунтарь, революционер, нонконформист и космополит. Прежде всего он был известен как фотограф, сумевший объединить фэшн- и стрит-фотографию. Орват вывел моделей из фотостудии на улицы, отказавшись от сложного театрального грима и неповоротливых, громоздких камер в пользу удобной и легкой «Лейки», что стало настоящим переворотом в фотографии моды и оказало огромное влияние на развитие этого направления в ХХ веке.

Франк Орват родился в Италии, на территории нынешней Хорватии. В старшей школе увлекся фотографией. Чтобы купить первый простенький фотоаппарат, продал свою коллекцию марок. По словам фотографа, друг убедил его, что камера непременно принесет ему успех у девушек. 

Орват много путешествовал по Франции, Индии, Великобритании и снимал там, а в 1956 году обосновался в Париже. Получив работу в легендарном агентстве «Магнум», Орват проработал там всего три года и затем увлекся фэшн-фотографией. Новаторский стиль Франка Орвата пользовался большим успехом. Несмотря на бесспорное признание, Франк Орват никогда не был привержен одному жанру.

Орват никогда не был скован стереотипами и никогда не боялся выйти за рамки — его интересовала жизнь во всех ее проявлениях. В начале своей карьеры он фотографировал, вдохновляясь традициями итальянского неореализма и репортажами звезд фотоагентства «Магнум», а увлекшись фэшн-фотографией, никогда не забывал использовать в своих съемках приемы и навыки, полученные за годы работы в фотожурналистике.

Именно Франк Орват в 1970-е годы первым начал широко использовать в работе цифровые технологии, с энтузиазмом демонстрируя коллегам и публике возможности, которые «цифра» открывала для профессионального фотографа. Об этом (и о завораживающей красоте животных самых разных видов, размеров и мастей) – выставка его «звериной» серии работ в МАММе.

2- 1994, from Horvat_s Bestiary, orangutan (c).tif
Орангутан, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
24- 1994, from Horvat_s Bestiary, flamingo (b).jpg
Фламинго, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
78- 1994, from Horvat_s Bestiary, lion (b).jpg
Лев, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
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Франк Орват

фотограф

«Как и большинство людей, я время от времени вижу одни и те же сны — как хорошие, так и плохие. В плохих снах я опаздываю на самолет, теряю зубы, прохожу сквозь узкие проемы — то есть переживаю самые распространенные страхи, знакомые, пожалуй, любому психоаналитику. Хорошие сны случаются реже, но зато они более оригинальны. В них я встречаю зверей, которые со мной разговаривают, и это приносит мне минуты счастья, ощущение которого еще долго сохраняется после пробуждения. Я думаю, что именно эти сны послужили первым импульсом к созданию данной серии».
23- 1994, from Horvat_s Bestiary, porcupine.jpg
Дикобраз, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
84- 1994, from Horvat_s Bestiary, giraffes (e).jpg
Жирафы, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
38- 1994, from Horvat_s Bestiary, kangaroos.jpg
Кенгуру, 1994
Фото: Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Проект «Бестиарий», который МАММ представляет в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» — щедрый дар Студии Франка Орвата музею. Эта выставка очень много для нас значит. В первую очередь — это возможность выразить уважение и признательность легендарному фотографу, а также познакомить зрителя с новой гранью невероятно многообразного творчества Франка Орвата.

В отличие от большинства фотографов, Орват не только не отрицает, но и активно использует цифровые технологии в своих работах: «...Ретушь и обработка изображения на компьютере позволяют мне и подчеркнуть, и скрыть разные элементы действительности. Представленных в „Бестиарии“ животных без труда можно найти в зоопарках Европы и Америки, но, освобожденные от бетонных клеток, прутьев и людских глаз, они видятся мне именно такими, какими они живут в природе, и, возможно, теми, что приходят ко мне во сне».

Выставка «Франк Орват. Бестиарий»

Где? Мультимедиа Арт Музей, Москва (ул. Остоженка, 16)

Когда? До 29 августа 2021

27- 1994, from Horvat_s Bestiary, seal (g).jpg
Франк Орват / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва Тюлень, 1994
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