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Фотомастер

Человек в кадре: выбор лучших снимков 2019 года

10 января 2020
Монастырское утро
Монастырское утро. Монах в дымке и пыльном тумане Катманду – столицы Непала
Фото: Arsenii Gerasymenko

Продолжаем делиться лучшими фото из тех, что вы загрузили на наш хостинг в 2019 году. Вслед за подборкой шикарных кадров, связанных с водной стихией, представляем топ-10 снимков, главные герои которых – люди.

Открывает десятку снимок Арсения Герасименко «Монастырское утро», но своего фаворита вы можете выбрать, полистав галереи, расположенные ниже. Наслаждайтесь!

Qeqertarsuaq
Кекертарсуак – маленькая рыбацкая деревушка инуитов в Южной части гренландского острова Диско (Дания). Матч местных футбольных команд производит неизгладимое впечатление, как и окружающий пейзаж.
Фото: Владимир Кушнарев
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На майских праздниках 2019 года в Орске произошел пожар, в котором полностью сгорели восемь жилых домов, а еще четыре – частично. На снимке Павла Сагайдака – один из тех, кто не позволил пламени нанести еще больший урон.
Фото: Павел Сагайдак
Сила воли
Девушка из Турции на международном чемпионате по плаванию среди спортсменов с инвалидностью.
Фото: mitranor
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Человек, который хотел остановить осень
Фото: Ксения Шабанова
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Тень велосипедиста и его верного пса на набережной.
Фото: Ксения Шабанова
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Плавающие соломенные острова и потомки древнейшего племени Урос близ озера Титикака (Перу).
Фото: Александр Кукринов
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Троица
Три мальчика идут впереди крестного хода. Великорецкий крестный ход – один из самых продолжительных, многочисленных и древних ходов в России. За 6 дней паломники преодолевают 150 километров пути, двигаясь из Кирова в село Великорецкое и обратно. Россия. Кировская область.
Фото: Андрей Рассанов
Одинокий каякер
Озеро Толмачево, Камчатка. Для рисования кольца использовались посадочные огни квадрокоптера.
Фото: v1sus
Профессия метеоролог
Техник-метеоролог: Талантова Анна Артемовна. Родилась в 1960 г. в г. Красноярск. После окончания школы Анна выучилась в училище №7 города Новосибирска на техника-метеоролога. Работала в Таджикистане на станциях Лайрон и Калайхумб, на станции Воронцовка Иркутской области, в аэропорту. На станцию Гридино попала в мае 2018 года. Общий стаж работы метеорологом – 14 лет. Морская гидрометеорологическая станция 2 разряда Гридино была организована в 1915 году в г.Архангельске для исследования гидрометеорологического и ледового режимов западной части Белого моря и подходов к Кандалакшскому заливу. Станция расположена на Карельском берегу Белого моря на мысе Гиблый, примерно в 6 км от д.Гридино (2018).
Фото: Паршин Андрей Сергеевич

Посмотрите также и лучшие сцены из дикой природы в парке Крюгера за прошедший год. Осторожно — некоторые кадры в опубликованном видео-топе не для слабонервных: самое популярное видео буквально переводится как «Половина антилопы пытается убежать [от пятнистой гиены]» (таймкод — 11:14).