Человек в кадре: выбор лучших снимков 2019 года

Продолжаем делиться лучшими фото из тех, что вы загрузили на наш хостинг в 2019 году. Вслед за подборкой шикарных кадров, связанных с водной стихией, представляем топ-10 снимков, главные герои которых – люди.

Открывает десятку снимок Арсения Герасименко «Монастырское утро», но своего фаворита вы можете выбрать, полистав галереи, расположенные ниже. Наслаждайтесь!