Что скрывает лед: необычный фотопроект

Год за годом, едва на Аляске повеет зимой, Рёта Кадзита отправляется на поиски первого зимнего льда. Кадзита, который родился в Японии, а теперь живет в Фэрбанксе, верит: «все, даже то, что на первый взгляд кажется незначительным, связано с масштабными процессами, влияющими на нашу планету». В качестве примера фотограф приводит свежий лед на прудах и озерах, который еще не успел покрыться снегом.

Кадзита делает снимки льда с 2010 года для своего проекта «Ледовые образования». Его завораживает геометрия узоров: скопища пузырьков под поверхностью, снежные и ледяные кристаллы на ней. На многих фотографиях – пузыри метана и углекислого газа подо льдом.