Что скрывает лед: необычный фотопроект
Год за годом, едва на Аляске повеет зимой, Рёта Кадзита отправляется на поиски первого зимнего льда. Кадзита, который родился в Японии, а теперь живет в Фэрбанксе, верит: «все, даже то, что на первый взгляд кажется незначительным, связано с масштабными процессами, влияющими на нашу планету». В качестве примера фотограф приводит свежий лед на прудах и озерах, который еще не успел покрыться снегом.
Кадзита делает снимки льда с 2010 года для своего проекта «Ледовые образования». Его завораживает геометрия узоров: скопища пузырьков под поверхностью, снежные и ледяные кристаллы на ней. На многих фотографиях – пузыри метана и углекислого газа подо льдом.
Несмотря на то что Кадзите нравится фотографировать эти пузыри, само их наличие вызывает у него беспокойство. Чем теплее становится в северных регионах планеты, тем быстрее тает вечная мерзлота, высвобождая метан – опасный парниковый газ.
Кадзита объясняет химию процессов, которые отражают его снимки, сделанные в рамках проекта «Ледовые образования» для размещения в цифровой галерее Life-Framer.com: «Многие образования – это замерзшие во льду пузыри, например метана и углекислого газа. Когда вода замерзает, ее поверхность покрывается льдом, и газы словно попадают в ловушку». Получаются редкой красоты геометрические узоры, а иней и снежинки только добавляют им очарования.
Кадзита надеется, что люди, увидев его фотографии, «почувствуют связь с природой», и это поможет им «бороться с серьезными проблемами, такими как глобальное потепление».