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Что скрывает лед: необычный фотопроект

Текст: Патриция Эдмондс; Фото: Рёта Кадзита
02 апреля 2020
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Рёта Кадзита, путешествуя по рекам, озерам, болотам и прудам Аляски, фотографирует узоры, появляющиеся на льду и под ним.
Фотограф снимает вмерзшие в лед пузыри – картинка, конечно, впечатляет, но и заставляет задуматься об изменении климата.

Год за годом, едва на Аляске повеет зимой, Рёта Кадзита отправляется на поиски первого зимнего льда. Кадзита, который родился в Японии, а теперь живет в Фэрбанксе, верит: «все, даже то, что на первый взгляд кажется незначительным, связано с масштабными процессами, влияющими на нашу планету». В качестве примера фотограф приводит свежий лед на прудах и озерах, который еще не успел покрыться снегом.

Кадзита делает снимки льда с 2010 года для своего проекта «Ледовые образования». Его завораживает геометрия узоров: скопища пузырьков под поверхностью, снежные и ледяные кристаллы на ней. На многих фотографиях – пузыри метана и углекислого газа подо льдом.

STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_012.jpg
Фото: Рёта Кадзита
STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_007.jpg
Фото: Рёта Кадзита
STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_002.jpg
Фото: Рёта Кадзита
STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_011.jpg
Фото: Рёта Кадзита
STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_004.jpg
Фото: Рёта Кадзита
STOCK_MJ8814_Frozen_Bubbles_005.jpg
Фото: Рёта Кадзита

Несмотря на то что Кадзите нравится фотографировать эти пузыри, само их наличие вызывает у него беспокойство. Чем теплее становится в северных регионах планеты, тем быстрее тает вечная мерзлота, высвобождая метан – опасный парниковый газ.

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По словам Кадзиты, подледные образования, которые он фотографирует, достигают 25–75 сантиметров в диаметре. И хотя Рёте нравятся неповторимые узоры, его беспокоит то, что за ними скрывается. «Поскольку метан считается одной из основных причин возникновения парникового эффекта, – объясняет фотограф, – ученые Аляски изучают эти замороженные пузыри, пытаясь разобраться, как они связаны с глобальным изменением климата».

Кадзита объясняет химию процессов, которые отражают его снимки, сделанные в рамках проекта «Ледовые образования» для размещения в цифровой галерее Life-Framer.com: «Многие образования – это замерзшие во льду пузыри, например метана и углекислого газа. Когда вода замерзает, ее поверхность покрывается льдом, и газы словно попадают в ловушку». Получаются редкой красоты геометрические узоры, а иней и снежинки только добавляют им очарования.

Кадзита надеется, что люди, увидев его фотографии, «почувствуют связь с природой», и это поможет им «бороться с серьезными проблемами, такими как глобальное потепление».

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«Времени на поиски ледяных узоров мало, – рассказывает Кадзита, – очень быстро все скрывается под снегом».
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