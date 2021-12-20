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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Фотомастер

Деревянные кружева: фотожурнал

Текст и фото: Иван Хафизов
20 декабря 2021
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Козьмодемьянск
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Нерчинск
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Севск
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Борисоглебск
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Тюмень
Канонический образ русского деревянного дома невозможен без резных наличников. И это наследие исчезает на глазах.

Я начал снимать наличники спонтанно, из любопытства, в 2007 году во время поездки по Саратовской области. Тогда за этим не было вообще никакой большой идеи, не было цели делать фотопроект. Просто цветные окошки со ставеньками: одно, другое, третье. Затем второй город, третий... 

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Наличники резчика Василия Копалкина, творившего во второй половине XIX века, можно встретить в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Декоративно-прикладного искусства в Москве и, конечно, в виртуальном музее резных наличников Nalichniki.com. Более того, некоторые образцы творчества Копалкина еще уцелели кое-где в деревнях Городецкого района Нижегородской области.
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Соблюдение осевой симметрии – правило, которому соответствуют практически все наличники. Но и из него есть исключения – например, вот эти наличники из Тамбова.
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Боковины этих наличников из города Злынка – сложенные втрое, гармошкой, ставни. Такие встречаются лишь в Брянской области, преимущественно в Новозыбковском районе.
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Иркутские наличники огромные, и резьба здесь больше похожа на лепнину: сибирские купцы строили себе дворцы по образцу столичных, только из дерева.

Незаметно я увлекся этой темой и, когда понял, что городов в коллекции стало уже штук 25, взялся за книги о традиционной русской деревянной архитектуре. И вдруг осознал, что читать о наличниках почти нечего – это очень малоизученная тема. Потом однажды меня попросили набросать маршрут по Рязани – по тем местам, где я снимал наличники за пару лет до этого. И тут выяснилось, что из 36 деревянных домов, которые я успел посмотреть, сохранились лишь 17: меньше половины! Я искренне и наивно возмущался: ну как так, хорошие же были дома!

National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022

National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022

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