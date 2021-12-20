Деревянные кружева: фотожурнал

Незаметно я увлекся этой темой и, когда понял, что городов в коллекции стало уже штук 25, взялся за книги о традиционной русской деревянной архитектуре. И вдруг осознал, что читать о наличниках почти нечего – это очень малоизученная тема. Потом однажды меня попросили набросать маршрут по Рязани – по тем местам, где я снимал наличники за пару лет до этого. И тут выяснилось, что из 36 деревянных домов, которые я успел посмотреть, сохранились лишь 17: меньше половины! Я искренне и наивно возмущался: ну как так, хорошие же были дома!