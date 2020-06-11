«Электрошок»: история одного из лучших фото 2016 года

«В течение многих лет я пытался сделать определенный кадр, который засел у меня в голове, — рассказывает Даррен. — Я взял камеру со штативом и отправился на место, откуда бы открывался вид на шторм. Я знал, откуда он надвигается, поэтому установил фотоаппарат на штатив и в течение часа делал снимки без перерыва. Потом из сотни фотографий я отобрал около 12, на которых был запечатлен момент активности молнии лучше всего, и объединил их во время пост-обработки, чтобы показать количество разрядов, ударивших в определенный отрезок времени».

На своей странице в Фейсбуке Даррен показал эти 12 лучших снимков и объяснил, какие технические параметры он использовал. Фотографии были сделаны с выдержкой в 15 секунд или 30 секунд; значение диафрагмы — f8. Первый кадр он снял в 20.40, а последний — в 21.30.