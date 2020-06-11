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Фотомастер

«Электрошок»: история одного из лучших фото 2016 года

National Geographic Россия
11 июня 2020
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Фото: Даррен Соу (Darren Soh)
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Некоторые задавались вопросом, почему на фотографиях Даррена нет пролетающих самолетов. На увеличенном участке можно рассмотреть огни проносящегося мимо самолета.
Фото: Даррен Соу (Darren Soh)
Среди фотографов появляется все больше охотников за молниями. Даррен Соу (Darren Soh) из Сингапура рассказал, как сделать наиболее удачный кадр.

«В течение многих лет я пытался сделать определенный кадр, который засел у меня в голове, — рассказывает Даррен. — Я взял камеру со штативом и отправился на место, откуда бы открывался вид на шторм. Я знал, откуда он надвигается, поэтому установил фотоаппарат на штатив и в течение часа делал снимки без перерыва. Потом из сотни фотографий я отобрал около 12, на которых был запечатлен момент активности молнии лучше всего, и объединил их во время пост-обработки, чтобы показать количество разрядов, ударивших в определенный отрезок времени».

На своей странице в Фейсбуке Даррен показал эти 12 лучших снимков и объяснил, какие технические параметры он использовал. Фотографии были сделаны с выдержкой в 15 секунд или 30 секунд; значение диафрагмы — f8. Первый кадр он снял в 20.40, а последний — в 21.30.

Для всех желающих получить не менее эффектные фотографии Даррен раскрыл секрет места съемки. Но он не обещает, что и в следующий раз с 16-го этажа здания, отмеченного на карте, откроется такой же удивительный вид.

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