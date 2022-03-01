Фотограф Аудун Рикардсен выступит с онлайн мастер-классом. Успейте зарегистрироваться

13 марта 2022 года в 11:00 по Москве года на платформе сообщества NaturePhotoTeam состоится мастер-класс всемирно известного фотографа дикой природы – Ааудуна Рикардсена.

Аудун Рикардсен является амбассадором Canon, имеет множество наград и ярких кадров дикой природы. Его фотографии становились победителями практически на всех крупных международных конкурсах. Мастер класс с Аудуном пройдет в России впервые и будет транслироваться с синхронным переводом на русском языке.

Работы и рассказы Рикардсена публиковались и в National Geographic. Так, однажды в Арктике под полуночным солнцем рядом с полыньей во льду белый медведь наткнулся на необычные предметы: датчик движения и камеру фотографа. Лишь спустя год Аудун отправился в экспедицию, чтобы вернуть из плена воды и льда то, что ему принадлежит – редкие снимки. О том, как это происходило, он рассказывал в нашем материале:

Снимки белого медведя, уцелевшие чудом читать

Вы сможете не только послушать выступление признанного мастера в формате онлайн, но у вас также будет уникальная возможность задать вопросы до эфира и отправить ему свои фотографии на портфолио-ревю.

Вот некоторые фотографии Аудуна Рикардсена:

Фото: Audun Rikardsen

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