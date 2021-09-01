Фотожурнал: бирюза озера Балатон
Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.
В детстве Жофия Пайи проводила каникулы с семьей на Балатоне. Тогда многие венгры не могли позволить себе поездки за рубеж, и, по словам Жофии, озеро – его еще называли Венгерским морем – было своего рода экзотическим направлением. Плюс ко всему с 1960-х по 1980-е разделенные Берлинской стеной немецкие семьи воссоединялись на берегу Балатона – для совместного отдыха.
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021Подробнее об этом номере
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