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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фотомастер

Фотожурнал: бирюза озера Балатон

Фото: Жофия Пайи | Текст: Дэниел Стоун
01 сентября 2021
STOCK_MJ8769_PR_08_2021__balaton_zsofiapalyi_006.jpg
Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.
STOCK_MJ8769_PR_08_2021_balaton_zsofiapalyi_004.jpg
Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.
STOCK_MJ8769_PR_08_2021_balaton_zsofiapalyi_005.jpg
Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.
В Венгрии нет моря. Зато можно провести отпуск на крупнейшем озере Центральной Европы.

Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.

В детстве Жофия Пайи проводила каникулы с семьей на Балатоне. Тогда многие венгры не могли позволить себе поездки за рубеж, и, по словам Жофии, озеро – его еще называли Венгерским морем – было своего рода экзотическим направлением. Плюс ко всему с 1960-х по 1980-е разделенные Берлинской стеной немецкие семьи воссоединялись на берегу Балатона – для совместного отдыха. 

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ЮНЕСКО, возможно, объявит часть северного побережья Балатона объектом Всемирного наследия: здесь есть и обнажения вулканических пород, и каменные скульптуры кельтов, и исторические замки. А еще здесь здорово кататься на катамаране.
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Пловец с волосами «тематического цвета» выныривает, чтобы набрать воздуха. На дне озера можно найти свидетельства минувшего столетия – самолеты и другие артефакты времен Второй мировой войны.
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На поверхности озера отражается небо Венгрии – и улетевший надувной матрас.
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

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