Фотожурнал: бирюза озера Балатон

Второе по популярности туристическое направление в Венгрии (после Будапешта) – озеро, окруженное виноградниками, горами и спа-курортами с термальными источниками. Здесь чувствуешь себя почти как на настоящем взморье.

В детстве Жофия Пайи проводила каникулы с семьей на Балатоне. Тогда многие венгры не могли позволить себе поездки за рубеж, и, по словам Жофии, озеро – его еще называли Венгерским морем – было своего рода экзотическим направлением. Плюс ко всему с 1960-х по 1980-е разделенные Берлинской стеной немецкие семьи воссоединялись на берегу Балатона – для совместного отдыха.