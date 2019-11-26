Фотожурнал: хрупкая жизнь в пресных водах

Герасимчак – фотограф и оператор из некоммерческой природоохранной организации Freshwaters Illustrated, по заданиям которой ездит по всему миру, чтобы запечатлеть уязвимые виды обитателей озер, ручьев и рек. По мнению ученых, более 20 процентов пресноводных видов рыб находятся под угрозой исчезновения или уже вымерли, поскольку на маршрутах их миграций появляются дамбы, а среда обитания ухудшается из-за сброса стоков и повышения температуры воды.

Все это оказывает влияние и на людей. Наличие питьевой пресной воды зависит от процветания экосистем. Двухстворчатые моллюски и болотные растения поглощают загрязняющие вещества, а некоторые животные – органическую взвесь, снижающие качество воды. Всех этих «чистильщиков» часто не замечают, а между тем загрязнение достигло таких масштабов, что им уже не справиться с проблемой.