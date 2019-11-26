Фотожурнал: хрупкая жизнь в пресных водах
Дэвид Герасимчак часто проводит по десять часов кряду в ледяной воде. В водолазном костюме и с камерой в руках он терпеливо ждет. «Многие из этих видов жили здесь миллионы лет, – рассказывает Дэвид. – И лишь сотню лет назад они начали исчезать».
Герасимчак – фотограф и оператор из некоммерческой природоохранной организации Freshwaters Illustrated, по заданиям которой ездит по всему миру, чтобы запечатлеть уязвимые виды обитателей озер, ручьев и рек. По мнению ученых, более 20 процентов пресноводных видов рыб находятся под угрозой исчезновения или уже вымерли, поскольку на маршрутах их миграций появляются дамбы, а среда обитания ухудшается из-за сброса стоков и повышения температуры воды.
Все это оказывает влияние и на людей. Наличие питьевой пресной воды зависит от процветания экосистем. Двухстворчатые моллюски и болотные растения поглощают загрязняющие вещества, а некоторые животные – органическую взвесь, снижающие качество воды. Всех этих «чистильщиков» часто не замечают, а между тем загрязнение достигло таких масштабов, что им уже не справиться с проблемой.
Пресная вода – это лишь три процента от водных запасов планеты, но в ней обитает почти половина всех видов рыб.
Многие подводные фотографы предпочитают снимать величественных китов, акул и коралловые рифы. Герои Герасимчака куда скромнее: это лягушки, змеи и местные рыбки. Загрязнения, попадающие в их водоемы даже с небольшим дождиком, могут убить их. Они настороженно относятся к людям, поэтому Герасимчаку не всегда удается их заснять. И все же он продолжает свою работу, помня о том, что вступил в гонку с вымиранием. «Здесь так много живых существ, которые исчезают», – говорит он. И время на исходе.