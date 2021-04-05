Фотожурнал: незнакомцы на улицах Берлина

На сотый день локдауна у меня из корзины велосипеда украли фотосумку с моей среднеформатной пленочной камерой и всем-всем-всем. Десяти секунд хватило, чтобы мой слаженный мир разбился вдребезги...

По осколкам меня собрали друзья, люди из фото-сообщества и незнакомцы, следившие за моим проектом в социальных сетях. За три дня мне собрали приличную сумму на покупку новой камеры. Друзья нашли ее в Питере, переправили в Москву, а из Москвы уже в Берлин. Спасибо берлинским коллегам: на эти дни они одолжили мне камеру, объектив, призму – точно такие же, какие были у меня.

Каждый незнакомец обходится мне примерно в 17 евро. Здравомыслящие люди не раз уговаривали меня остановиться: «Ты этим ничего не зарабатываешь! У тебя вообще скоро все деньги закончатся, ты понимаешь? Эта твоя пленка стоит слишком дорого!» – и все в этом духе. Но я не сдаюсь. Я твердо знаю, что документирую очень важный исторический момент.