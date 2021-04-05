Фотожурнал: незнакомцы на улицах Берлина

Переехав жить в Берлин летом 2019-го, я столкнулась с классическими проблемами иммигранта: отсутствие устоявшегося круга общения, бюрократические проволочки и беспощадный языковой барьер. Когда 2 ноября 2020 года в Берлине объявили второй локдаун (к слову, он продолжается до сих пор), я решила, что настало время разобраться со своим внутренним миром, а именно, со страхами. Один из них – страх общения и фотографирования незнакомцев.
Если в России или Гималаях я с легкостью могла подойти с камерой к кому угодно, то в Берлине с этим все гораздо сложнее. Здесь особое отношение к праву на частную жизнь и к защите личных данных. Например, на входе в клуб всем обязательно заклеивают камеры телефонов. В кафе или ресторанах не принято класть телефон на стол.
Я взяла за правило выходить каждый день на улицу и искать одного незнакомца, чтобы сделать портрет. Мой фотопроект Strangers спасал и продолжает спасать меня не только от одиночества, он сильно улучшил мой кривой немецкий, я наловчилась уговаривать на фотосъемку даже тех людей, которые сначала говорят «нет», я настроила свой ежедневный распорядок дня: съемка, фотолаборатория, сканирование, обработка, публикации. Проект продвигался, и все шло идеально.
На сотый день локдауна у меня из корзины велосипеда украли фотосумку с моей среднеформатной пленочной камерой и всем-всем-всем. Десяти секунд хватило, чтобы мой слаженный мир разбился вдребезги...
По осколкам меня собрали друзья, люди из фото-сообщества и незнакомцы, следившие за моим проектом в социальных сетях. За три дня мне собрали приличную сумму на покупку новой камеры. Друзья нашли ее в Питере, переправили в Москву, а из Москвы уже в Берлин. Спасибо берлинским коллегам: на эти дни они одолжили мне камеру, объектив, призму – точно такие же, какие были у меня.
Каждый незнакомец обходится мне примерно в 17 евро. Здравомыслящие люди не раз уговаривали меня остановиться: «Ты этим ничего не зарабатываешь! У тебя вообще скоро все деньги закончатся, ты понимаешь? Эта твоя пленка стоит слишком дорого!» – и все в этом духе. Но я не сдаюсь. Я твердо знаю, что документирую очень важный исторический момент.
Все фотографии проекта можно увидеть на моем сайте или в Instagram
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