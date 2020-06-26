Изоляция Московского зоопарка в фотографиях
Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для сотрудников зоопарка, так и для животных, привыкших к гостям. Фотограф Михаил Киракосян несколько недель снимал столичный зоосад. Своими снимками ему удалось показать ежедневный труд зоологов, передать атмосферу, царившую внутри коллектива, и настроение животных.
Фотоснимки вошли в уникальный проект «Московский зоопарк. Изоляция», опубликованный на портале «Музейная Москва онлайн».
Автору удалось зафиксировать приход настоящей весны в столицу, момент, когда некоторые из животных впервые после зимы вышли в открытые вольеры. В этих снимках отражены настроение и отношение самого фотохудожника.
Напомним, что с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в зоопарке действовал особый режим. Этот случай стал особенным и поэтому вызывает интерес для наблюдения, научных исследований поведения животных в отсутствии посетителей. Ведь Московский зоопарк – музей живой природы и экспонаты в нем живые, которые нуждаются в заботе, уходе и защите от коронавируса так же, как и люди.
Кстати, зоопарк не терял времени на изоляции, а готовился к летнему сезону. Сейчас его территория вновь представляет собой цветущий сад, уютный для прогулок. А безлюдные дорожки и павильоны остались на кадрах выставки «Московский зоопарк. Изоляция».
Посмотреть все фотографии проекта «Московский зоопарк. Изоляция» и узнать больше о каждом кадре можно здесь.