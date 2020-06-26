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Изоляция Московского зоопарка в фотографиях

Фотографии: Михаил Киракосян
26 июня 2020
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Самыми шустрыми обитателями «Ночного мира» являются ночные полуобезьяны сенегальские галаго. На фотографии - специалисты Московского зоопарка пришли в павильон «Обезьяны», чтобы провести плановый ветеринарный осмотр.
Фото: Михаил Киракосян
Московский зоопарк и фотограф Михаил Киракосян презентуют на портале «Музейная Москва онлайн» проект «Московский зоопарк. Изоляция».

Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для сотрудников зоопарка, так и для животных, привыкших к гостям. Фотограф Михаил Киракосян несколько недель снимал столичный зоосад. Своими снимками ему удалось показать ежедневный труд зоологов, передать атмосферу, царившую внутри коллектива, и настроение животных.

Фотоснимки вошли в уникальный проект «Московский зоопарк. Изоляция», опубликованный на портале «Музейная Москва онлайн».

Автору удалось зафиксировать приход настоящей весны в столицу, момент, когда некоторые из животных впервые после зимы вышли в открытые вольеры. В этих снимках отражены настроение и отношение самого фотохудожника.

«Во время работы над проектом я был увлечен и восхищен, заражен энтузиазмом сотрудников. Меня приятно удивило, как много в этом месте любви», — сказал Михаил Киракосян после завершения проекта.

Напомним, что с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в зоопарке действовал особый режим. Этот случай стал особенным и поэтому вызывает интерес для наблюдения, научных исследований поведения животных в отсутствии посетителей. Ведь Московский зоопарк – музей живой природы и экспонаты в нем живые, которые нуждаются в заботе, уходе и защите от коронавируса так же, как и люди.

Кстати, зоопарк не терял времени на изоляции, а готовился к летнему сезону. Сейчас его территория вновь представляет собой цветущий сад, уютный для прогулок. А безлюдные дорожки и павильоны остались на кадрах выставки «Московский зоопарк. Изоляция».

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Самец большой панды четырехлетний Жуи приехал в Московский зоопарк год назад из китайской провинции Сычуань. Компанию ему составила его подружка Диндин. Животные обитают в собственных вольерах, расположенных по соседству. В постоянном рационе больших панд - бамбук. Перебои с поставкой этого растения из Китая были у зоопарка только в марте. Помогли коллеги из Краснодарского края и Королевства Нидерландов, поэтому даже в период изоляции панды смогли получать бамбук в необходимом объеме.
Фото: Михаил Киракосян
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Ветеринарный отдел Московского зоопарка находится в режиме «боевой готовности» круглосуточно. Врачи не ждут, когда животным станет совсем худо, а постоянно наблюдают за их состоянием, чтобы при необходимости сразу оказать квалифицированную помощь. Во время одного из таких профилактических осмотров ветеринары обнаружили у красной панды больной зуб. Операция была проведена незамедлительно. Всего 1,5 часа, и мучающий панду зуб был удален. Уже на следующий день животное, как ни в чем не бывало, вернулось к своему обычному образу жизни.
Фото: Михаил Киракосян
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Волки живут в Московском зоопарке в специальном вольере напротив Круга катания. У посетителей иногда создается ощущение, что хищник может легко перепрыгнуть этот ров и оказаться среди людей. На самом деле довольно хитрое устройство вольера не позволяет этого сделать. На фотографии - волк осуществляет традиционный утренний обход своей территории.
Фото: Михаил Киракосян
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Богатая длинная шерсть у мамонтового осла Сары (осла Пуату) — это вовсе не последствия карантина. Это ее стиль, достоинство, отличающее ее от представителей других копытных. Коллекцию столичного зоопарка две представительницы редкой домашней породы копытных Адель и Сара пополнили только в 2019 году. На фото — Сара с сотрудницей зоопарка Екатериной Разореновой.
Фото: Михаил Киракосян
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Красные и розовые фламинго после тёплого вольера, где они провели всю зиму, вышли на свежий воздух. В мае эти эффектные птицы показали свои изящные силуэты на Большом пруду. Увы, в этом году их первое дефиле прошло без восторженной публики.
Фото: Михаил Киракосян
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Сетчатый жираф Самсон Гамлетович Ленинградов – единственный питомец Московского зоопарка, обладающий полным ФИО. Сотрудники, уважая его почтенный возраст, обращаются к нему на «Вы». В Москву он прибыл в 1994 году из Ленинградского зоопарка. Самсон - яркая личность, настоящая звезда столичного зоопарка. В обычные дни вокруг него - толпы поклонников. Поэтому сейчас жираф в недоумении устремил свой взгляд вдаль: не видно ли там посетителей?
Фото: Михаил Киракосян
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Московский зоопарк на этом снимке похож на сказочный замок. Кажется, что кто-то нажал на паузу. Еще секунда - и двери главного входа отворятся для первых посетителей. Однако в таком «режиме ожидания гостей» столичный зоопарк провел почти три месяца. Даже несмотря на то, что для посетителей вход на территорию был закрыт, жизнь зоопарка кипела, как и прежде.
Фото: Михаил Киракосян

Посмотреть все фотографии проекта «Московский зоопарк. Изоляция» и узнать больше о каждом кадре можно здесь.

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