Изоляция Московского зоопарка в фотографиях

Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для сотрудников зоопарка, так и для животных, привыкших к гостям. Фотограф Михаил Киракосян несколько недель снимал столичный зоосад. Своими снимками ему удалось показать ежедневный труд зоологов, передать атмосферу, царившую внутри коллектива, и настроение животных.

Фотоснимки вошли в уникальный проект «Московский зоопарк. Изоляция», опубликованный на портале «Музейная Москва онлайн».

Автору удалось зафиксировать приход настоящей весны в столицу, момент, когда некоторые из животных впервые после зимы вышли в открытые вольеры. В этих снимках отражены настроение и отношение самого фотохудожника.