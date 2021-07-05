Крыши и шпили Санкт-Петербурга в объективе Александра Петросяна

Однажды, в который раз гуляя по своему любимому месту – вокруг Никольского собора, я размышлял о том, можно ли здесь снять что-то неожиданное для себя. В самом деле, чего только тут не было испробовано: жанровые сценки, стаи голубей, кораблики, трамваи, дирижабли, рассветы, закаты, туманы, снега, облака, льдины, не говоря уж о съемках с коптера и всех окружающих крыш. На этот раз, помимо прочего у меня была еще и конкретная задача по работе: снять подвергнутый беспощадной реконструкции Никольский рынок. Именно поэтому мое внимание привлекло здание бывшей школы, стоящее рядом. При тщательном рассмотрении обнаружилось, что приколоченный на одном из окон лист фанеры отгибается, позволяя пробраться... И вот я внутри. Первым делом, конечно, побежал на крышу. Запечатлев оттуда окрестности, понял: чего-то не хватает. Вроде все было – и облака, и вечерний свет, и неизбитая точка – но как-то все само по себе, не хватало чего-то объединяющего. «Ну нет, так нет, – подумал я. – Пойду хоть осмотрюсь, раз уж здесь очутился».

Школа оказалась ничем не примечательной: пустые обшарпанные кабинеты, всюду разруха и запустение. Даже виды на собор были либо закрыты чем-то, либо просто невыразительными.

И тут я увидел это окно. Оно отличалось от всех: прекрасный пейзаж был достойно обрамлен затейливым узором из осыпающейся штукатурки. Однако снять это было не так-то легко. Конечно, перепад яркости можно было выровнять, снимая в технике расширенного динамического диапазона, объединяя экспозиции по светам и по теням. Но поскольку стены освещались лишь рассеянным внутренним светом, выглядели они мутно, почти без деталей – притом что они здесь были, и какие!

Вскоре к моим творческим поискам присоединился коллега. Посовещавшись, мы поняли, что для решения проблемы у нас недостаточно техники: в наличии имелись только Nikon D4S и Nikon D800. Поскольку других вариантов не было, я решил попробовать вот что: направляя камеру на объект, я делаю серийную съемку, а приятель в это время щелкает своим фотоаппаратом, используя его встроенную вспышку. Расчет был на то, что своими 10 кадрами в секунду я смогу поймать хоть одну его вспышку. Это удалось! Теперь надо было найти расстояние и угол по отношению к стене, чтобы вспышка создавала рельефные тени и совпадала по уровню освещенности с основной экспозицией. Когда эта проблема, после нескольких проб и ошибок, была решена с правой частью стены, осталось проделать тоже самое с левой. Начинало темнеть, времени на пробы оставалось совсем мало, но все получилось!

При обработке совмещались три почти одинаковых кадра: с «правой» подсветкой, с «левой» подсветкой и без подсветки, после чего осталось только выровнять геометрию кадра, баланс и цветопередачу. Вот так «не по правилам» и появился один из самых моих любимых кадров!