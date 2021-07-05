Крыши и шпили Санкт-Петербурга в объективе Александра Петросяна
Из своего огромного портфолио Александр выбрал для книги 166 фотографий, снабдив некоторые из них описаниями точек съемки, техническими условиями фотографирования и занимательными рассказами о том, что происходило за кадром. Получилось 220 страниц чистого кайфа для всех, кто любит Петербург. А если (ну мало ли) кто-то вдруг не любит этот город, то, пролистав эту книгу, непременно его полюбит.
По нашему скромному мнению, «Крыши и шпили Санкт-Петербурга» – одна из главных книг этого года, а с тиражом всего 2000 экземпляров она гарантированно станет редкостью. Заказать книгу можно здесь – а пока дожидаетесь доставки (запланированной на осень 2021 года), вот несколько сюжетов, которые Александр Петросян отобрал специально для публикации у нас.
Зимний репортаж
Однажды, 12 лет назад, мы с приятелем пошли гулять в районе Смольного собора, желая как-то по необычному снять эти места. Наше внимание привлекла стройка на Сведловской набережной: возводилось какое-то высотное здание. Как обычно, воспользовавшись тем, что охрана зазевалась, мы внаглую проникли на объект и беспрепятственно поднялись на самый верх. Однако там нас ждало разочарование: красоту Смольного монастыря начисто обезображивала уродливая промзона на другом берегу Невы. Без всякой надежды щелкнув пару дежурных кадров, мы уже было стали собираться на выход, как вдруг мое внимание привлекла быстро густеющая пелена на горизонте.
Все происходило, как в убыстренном таймлапсе: еще пара секунд – и светлая вуаль снежного шторма поглотила храм, Неву, а потом и нашу высотку, окутав все невообразимым облаком метели! Мы едва успели спрятать фототехнику и нырнуть под крышу, а снежный фронт уже пронесся над нами и еще через пару минут снова выглянуло солнце. Вернувшись домой и просматривая отснятое, я обнаружил, что желанный «решающий момент» продолжался всего семь секунд!
С тех пор я навсегда перестал считать съёмку открыток неторопливым жанром.
Экскурсия
Весной в нашем городе случаются редкие прекрасные дни, когда во время ледохода Нева становится зеркально-гладкой, умножающее отражениями пышное великолепие окружающих фасадов. В это время на набережных резко возрастает количество фотографирующих, что вполне понятно: сложно пройти мимо такой красоты! Перефразируя классика, «гулял там некогда и я, снимая картинки походя». Причем не только по земле, но и конечно же, по крышам всех окружающих акваторию домов.
Например, в этот день на рассвете были залазы на здания, окружающие Биржу. Виды сверху были предсказуемо открыточными, поэтому, отсняв несколько кадров, я предпочел ретироваться. Однако домой идти не хотелось: уж больно красиво взошедшее солнце окрашивало дымку над водой с плавающими льдинами. Троицкий мост выглядел словно нарисованный! Но передать это было нелегко. При съемке снизу отражение моста перекрывалось льдинами; при съемке сверху слишком сильно «разбегались» набережная и мост, оставляя в промежутке чересчур много пустого пространства.
Достаточно было оглядеться, и идея пришла сама: в тот год здание биржи было окружено высокими контейнерами, доходящими почти до середины фасада. Немного акробатики – и я уже наверху одного из них. Глянул в видоискатель и сразу понял: то что надо! Идеальное соотношение всех планов и наилучшее освещение. Но все это смотрелось своего рода великолепной декорацией, в которой не хватало действующих лиц. И тут, на мое счастье, к стрелке подъехал автобус, а оттуда высыпала куча туристов! Мне осталось лишь дождаться, когда их фигурки равномерно распределятся в кадре, и, выбрав экспозиционные параметры, нажать на спуск, получив один из любимых кадров. Кроме всего прочего нравится мне он и тем, что за счет дымки весь неприглядный фон остался невидимым, оставив только нарядный мост, льдины и любующихся этой красотой людей.
Окно в Петербург
Этот кадр, как и многие другие, появился абсолютно случайно. Жилой дом эпохи конструктивизма на углу Троицкой площади и Петровской набережной в нашем городе известен всем крышелазам: с него открывается замечательный вид на всю центральную часть акватории Невы и почти на все ключевые питерские достопримечательности. С некоторых пор несколько бригад соревнуются за право водить сюда толпы экскурсантов, и, само собой, воюют с жильцами, которых не устраивает превращение их кровли в проходной двор. Поэтому в тот раз мы с приятелями залезли тихо и были настороже. Цель была простая: в очередной раз сфотографировать красивый закат.
Все расставили камеры на штативах, я же, за неимением оного, прижал камеру к кровле. И тут послышались сердитые голоса, вдалеке загремели чьи-то шаги по кровле... «Злобные жильцы, а может, и с полицией!» – пронеслось в голове, и все стали быстро сворачиваться, чтобы унести ноги. Будучи налегке, с одним лишь фотоаппаратом, я незамедлительно юркнул в ближайший чердак и, пока глаза привыкали к темноте, тихонько прислушивался: снаружи доносилась какая-то возня и громкие голоса.
Постепенно все стихло, но я решил для верности подождать еще. К тому времени, привыкнув к темноте, я разглядел чердак с круглым окном и прекрасным видом за ним. При мне был лишь Nikon D800E с небольшим зумом и встроенной вспышкой. Вначале я пощелкал Петропавловку сквозь круглое окно, но быстро понял, что это скучновато: отсутствовал контекст. Поэтому я отошел на противоположный край чердака, пытаясь захватить как можно больше пространства вокруг заветного окошка. Как назло, в кадр стали лезть бельевые веревки, вентили теплопровода, какие-то штыри и прочий зрительный мусор. Оставался только вариант снова придвинуться поближе, но для охвата пространства панорамировать его тремя кадрами. Отдельных усилий потребовал баланс яркости встроенной вспышки с пейзажем за окном, но это обычно нетрудно решить перебором экспозиционных параметров. Самым же сложным оказалось расположить встроенную вспышку таким образом, чтоб минимизировать количество бликов на поверхности окна.
В общем, кое-как все это сняв, я осторожно выбрался наружу и увидел... своих приятелей, увлеченно снимающих закатный вид! Оказывается, тревога была ложной: вместо злобных жильцов пришли еще какие-то любители пейзажной съемки. Я же поспешил домой, где уже в неторопливой спокойной обстановке собрал итоговую панораму, выровнял (из RAW) пересветы и недосветы, и, немного «облагородив» цвет, выставил картинку в сеть, где она получила большой успех и пошла жить своей жизнью в бесчисленных перепостах.
Питер внутри
Однажды, в который раз гуляя по своему любимому месту – вокруг Никольского собора, я размышлял о том, можно ли здесь снять что-то неожиданное для себя. В самом деле, чего только тут не было испробовано: жанровые сценки, стаи голубей, кораблики, трамваи, дирижабли, рассветы, закаты, туманы, снега, облака, льдины, не говоря уж о съемках с коптера и всех окружающих крыш. На этот раз, помимо прочего у меня была еще и конкретная задача по работе: снять подвергнутый беспощадной реконструкции Никольский рынок. Именно поэтому мое внимание привлекло здание бывшей школы, стоящее рядом. При тщательном рассмотрении обнаружилось, что приколоченный на одном из окон лист фанеры отгибается, позволяя пробраться... И вот я внутри. Первым делом, конечно, побежал на крышу. Запечатлев оттуда окрестности, понял: чего-то не хватает. Вроде все было – и облака, и вечерний свет, и неизбитая точка – но как-то все само по себе, не хватало чего-то объединяющего. «Ну нет, так нет, – подумал я. – Пойду хоть осмотрюсь, раз уж здесь очутился».
Школа оказалась ничем не примечательной: пустые обшарпанные кабинеты, всюду разруха и запустение. Даже виды на собор были либо закрыты чем-то, либо просто невыразительными.
И тут я увидел это окно. Оно отличалось от всех: прекрасный пейзаж был достойно обрамлен затейливым узором из осыпающейся штукатурки. Однако снять это было не так-то легко. Конечно, перепад яркости можно было выровнять, снимая в технике расширенного динамического диапазона, объединяя экспозиции по светам и по теням. Но поскольку стены освещались лишь рассеянным внутренним светом, выглядели они мутно, почти без деталей – притом что они здесь были, и какие!
Вскоре к моим творческим поискам присоединился коллега. Посовещавшись, мы поняли, что для решения проблемы у нас недостаточно техники: в наличии имелись только Nikon D4S и Nikon D800. Поскольку других вариантов не было, я решил попробовать вот что: направляя камеру на объект, я делаю серийную съемку, а приятель в это время щелкает своим фотоаппаратом, используя его встроенную вспышку. Расчет был на то, что своими 10 кадрами в секунду я смогу поймать хоть одну его вспышку. Это удалось! Теперь надо было найти расстояние и угол по отношению к стене, чтобы вспышка создавала рельефные тени и совпадала по уровню освещенности с основной экспозицией. Когда эта проблема, после нескольких проб и ошибок, была решена с правой частью стены, осталось проделать тоже самое с левой. Начинало темнеть, времени на пробы оставалось совсем мало, но все получилось!
При обработке совмещались три почти одинаковых кадра: с «правой» подсветкой, с «левой» подсветкой и без подсветки, после чего осталось только выровнять геометрию кадра, баланс и цветопередачу. Вот так «не по правилам» и появился один из самых моих любимых кадров!
Невский проспект
Известно, что два раза в год – в начале сентября и апреля – солнце садится прямо в створе Невского проспекта. Раньше это восхитительное зрелище снимать было проще, но с тех пор, как построили высотку на улице Одоевского на Васильевском острове, она назойливо лезет в кадр прямо за Адмиралтейством, если вы снимаете с Площади Восстания. Можно, конечно, этого избежать, снимая ближе: например от метро «Маяковская» или «Гостиный двор», но тогда эффект сжатия перспективы и солнечный диск будут меньше, не говоря уж о трудностях съемки на переходе улицы. Поэтому я решил поступить проще, устроившись прямо у обелиска городу-герою Ленинграду, что на Площади Восстания. Народ там не ходит, так что мне осталось положить камеру с телевиком прямо на асфальт и, удобно примостившись рядом, ждать...
Я надеялся, что солнце будет хоть немного смягчено воздушной дымкой, но оно, как назло, жарило на всю катушку, клонясь к горизонту. В такой ситуации, если вы смотрите в видоискатель, будучи в очках, из-за бликов и перепадов яркости почти ничего не разобрать. Сам момент совмещения солнечного диска с Адмиралтейством достаточно короткий, вдобавок ко всему ситуация усугубляется снующим по Невскому и Лиговскому транспортом, то и дело перекрывающим кадр. Про немыслимый контраст я вообще молчу...
Но и это не все. Самое трудное – в этот краткий миг поймать каких-то человечков и успеть хоть немного сфокусироваться на них. К счастью, мне это удалось. Как и откуда взялись они в кадре прямо посреди транспортного потока – для меня до сих пор загадка. Но именно эта парочка в сумме с бликом от солнца и делает этот кадр интересным.
Про Аврору
Узнав о готовящейся транспортировке легендарного крейсера «Аврора» в доки Кронштадта на ремонт, я весьма воодушевился и предпринял несколько попыток официально с помощью редакции получить доступ на какую-нибудь высотную точку. Однако мне ответили категорическим отказом. Вдобавок ко всему, будучи накануне в отъезде, я не успел подстраховаться и проверить доступность крыш, находящихся в домах вдоль Невы. В итоге, в воскресенье, за час до начала мероприятия, я прямо с поезда побежал искать точку съемки.
Разумеется, к этому времени все набережные уже были заполнены толпами людей, пришедших полюбоваться на редкое зрелище, а снимать там, откуда снимают все, мне никогда не нравилось. Времени оставалось совсем чуть-чуть, мосты уже развели. Без всякой надежды я зашел в здание Академии художеств, где на входе сидел охранник и никого не пропускал без разрешения. Шансов не осталось никаких, и я решил пойти ва-банк. Изображая телефонный разговор и уверенно проходя мимо вахты, я небрежно буркнул в его сторону: «Мне в реставрационную, насчет фото». Миновав КПП и уже сворачивая за угол, я услышал встревоженное: «К кому? Какие фото? Сегодня же воскресенье, там никого нет!». «А я с кем тогда, по вашему, разговариваю?!» – ответил я, быстро удаляясь…
Несколько выигранных секунд позволили мне, не дожидаясь погони, свернуть в боковой коридор, ведущий к внешней пожарной лестнице, и через пару минут я уже был на крыше, спрятавшись в ожидании между дымоходами.
Огляделся. Приятная неожиданность состояла в том, что я там был один. Неприятным было жесткое контровое освещение и сильная воздушная дымка. Правда, долго печалиться по этому поводу не пришлось: «Аврора» уже приближалась к Дворцовому мосту. Рискуя свалиться с крыши, я заполз на самый ее край, отчаянно балансируя с редакционным D700 в комплекте с 400 мм зумом. Мысленно в тот момент я думал только об одном: справится ли стабилизатор с дрожанием рук, а RAW-формат с малоконтрастной вялой картинкой. К счастью, надежды полностью оправдались – техника не подвела, кадр получился.