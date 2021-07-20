Легенды дачного поселка Кратово: фотожурнал

Весь проект снят на айфон, Федор принципиально не использовал профессиональную технику: «Во-первых, чтобы не смущать хозяев, а во-вторых, хотелось показать, что большой архитектурно-краеведческий проект можно реализовать при помощи одного инструмента — смартфона». В том, что проект большой и что его удалось успешно реализовать, сомнений нет: с 22 июля по 25 августа в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева работает выставка «Кратовские дачи».

На выставке представлен симбиоз фотографий и инсталляций из предметов мебели и быта, спасенных от утраты во время создания проекта.