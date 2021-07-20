Легенды дачного поселка Кратово: фотожурнал
Прибегнем к старомодной фигуре речи: если бы стены умели говорить, то в Кратово мы бы точно услышали множество историй. Здешние жители — от Зощенко и Прокофьева до Окуджавы и Шаинского — были людьми непростыми и влиятельными, многие навсегда останутся в истории нашей страны. Жил здесь и дед фотографа Федора Савинцева — Петр Савинцев, заместитель председателя Союза композиторов СССР. Этот поселок в 20 километрах от Москвы был для Федора миром, где он рос. «Теперь я понимаю, насколько большую роль сыграла та атмосфера беззаботного детства, окруженного красивой архитектурой, воспринимаемой как данность», — говорит сейчас фотограф. Пару лет назад Савинцев понял, что для него важно фотографировать дома из его детства, чтобы зафиксировать их исчезающую красоту. Многие разрушаются от времени, другие сносят новые или переделывают до неузнаваемости новые хозяева.
Весь проект снят на айфон, Федор принципиально не использовал профессиональную технику: «Во-первых, чтобы не смущать хозяев, а во-вторых, хотелось показать, что большой архитектурно-краеведческий проект можно реализовать при помощи одного инструмента — смартфона». В том, что проект большой и что его удалось успешно реализовать, сомнений нет: с 22 июля по 25 августа в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева работает выставка «Кратовские дачи».
На выставке представлен симбиоз фотографий и инсталляций из предметов мебели и быта, спасенных от утраты во время создания проекта.