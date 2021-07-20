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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фотомастер

Легенды дачного поселка Кратово: фотожурнал

Фото: Федор Савинцев
20 июля 2021
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Один из первых домов, которые Федор Савинцев сфотографировал в Кратове. Хозяином дома был профессор Лев Евангулов, разработчик первого советского гидравлического тормоза.
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Здесь жил Лев Цукерман, специалист по строительству заводов. Репрессированный в 1937-м, он был выпущен в начале войны, занимался эвакуацией предприятий.
Домики в подмосковном стародачном поселке помнят его знаменитых жителей.

Прибегнем к старомодной фигуре речи: если бы стены умели говорить, то в Кратово мы бы точно услышали множество историй. Здешние жители — от Зощенко и Прокофьева до Окуджавы и Шаинского — были людьми непростыми и влиятельными, многие навсегда останутся в истории нашей страны. Жил здесь и дед фотографа Федора Савинцева — Петр Савинцев, заместитель председателя Союза композиторов СССР. Этот поселок в 20 километрах от Москвы был для Федора миром, где он рос. «Теперь я понимаю, насколько большую роль сыграла та атмосфера беззаботного детства, окруженного красивой архитектурой, воспринимаемой как данность», — говорит сейчас фотограф. Пару лет назад Савинцев понял, что для него важно фотографировать дома из его детства, чтобы зафиксировать их исчезающую красоту. Многие разрушаются от времени, другие сносят новые или переделывают до неузнаваемости новые хозяева.

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Хозяин дома, внук известного московского врача Сергея Кагана и правнук архитектора Абрама Кагана, бережно сохраняет былое, аккуратно восстанавливая детали
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Этот дом принадлежал французу Жоржу Жаке, врачу-гомеопату, приехавшему в Россию по приглашению царского правительства. Сюда заходил на чай Сергей Эйзенштейн – у него была дача по соседству.
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Федор Савинцев: «Когда я был маленьким, здесь жила семья, в которой было два ребенка: сестра и брат, они все время ходили парой, как Томми и Анника из «Пеппи Длинныйчулок». В их доме мы знатно проводили время... Сейчас домом владеют другие люди. К сожалению, внутри теперь все переделано, но, к чести новых хозяев, они не тронули внешний облик.

Весь проект снят на айфон, Федор принципиально не использовал профессиональную технику: «Во-первых, чтобы не смущать хозяев, а во-вторых, хотелось показать, что большой архитектурно-краеведческий проект можно реализовать при помощи одного инструмента — смартфона». В том, что проект большой и что его удалось успешно реализовать, сомнений нет: с 22 июля по 25 августа в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева работает выставка «Кратовские дачи».

На выставке представлен симбиоз фотографий и инсталляций из предметов мебели и быта, спасенных от утраты во время создания проекта.

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