Медвежьи углы планеты в объективе Алексея Шаскольского: фотогалерея
…Самый русский зверь в лесу — Михайло Иваныч. В русском характере можно обнаружить и волчью выживаемость, и заячью трусливость, и лисью хитрость, но медведь — наш ближайший лесной сородич. Россию нельзя породнить ни с зайцем, ни с лосем, ни с бобром; она огромна и неуклюжа, как медведь, косолапа и величественна, как медведь, добродушна и грозна, как медведь.
Медведь – завораживающий зверюга, но предупреждаю: очень опасен. Увлекшись фотографированием этого мохнатого чуда, попадешь в лапы непреодолимой зависимости от его грозного обаяния.
Книга-альбом «Медвежьи углы планеты» – это занимательный рассказ о трех главных, для фотографа-натуралиста, «медвежьих углах» планеты, где бродит сказочное существо – косолапый: Камчатке, Аляске и Финляндии на границе с Россией. Все три когда-то были окраинами Российской империи, в которой всегда жила (и жить будет) добрая половина всего этого косолапого населения планеты.
Бурый медведь – символ дикой природы России, но легко приспосабливается жить в соседстве с человеком. Это издание призвано помочь гостям дикой природы избежать крупных, тем более – трагических коллизий с «хозяевами тайги», сохранив на всю жизнь интерес к тем, кого Рерих называл «отцами человечества».
Алексей Шаскольский — фотограф, кандидат исторических наук, финалист международных фотоконкурсов, путешественник, автор десятков статей о медведях, Сибири, Камчатке, Аляске, национальных парках, дикой природе и странствиях по всему миру.