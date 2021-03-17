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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
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Фотомастер

Медвежьи углы планеты в объективе Алексея Шаскольского: фотогалерея

Текст и фото: Алексей Шаскольский
17 марта 2021
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Медведей в Финляндии, на границе с Россией, снимают из таких скрадков. Косолапым выкладывается привада, и они кормятся подчас в нескольких метрах от скрадка. Обычно они относятся к скрадкам как к объектам безвредным и бесполезным, но могут заинтересоваться содержимым - с чисто познавательными целями, без гастрономического интереса. Финляндия, июнь.
Фото: Алексей Шаскольский
Фотограф Алексей Шаскольский Впервые в России — богато иллюстрированный фотографиями автора увлекательный рассказ о главных «медвежьих углах» планеты от Камчатки до Аляски и правилах безопасного общения с косолапыми.

…Самый русский зверь в лесу — Михайло Иваныч. В русском характере можно обнаружить и волчью выживаемость, и заячью трусливость, и лисью хитрость, но медведь — наш ближайший лесной сородич. Россию нельзя породнить ни с зайцем, ни с лосем, ни с бобром; она огромна и неуклюжа, как медведь, косолапа и величественна, как медведь, добродушна и грозна, как медведь.

Медведь – завораживающий зверюга, но предупреждаю: очень опасен. Увлекшись фотографированием этого мохнатого чуда, попадешь в лапы непреодолимой зависимости от его грозного обаяния.

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«А если это любовь?» Изрядно откушав красной рыбки, медведи в августе-сентябре благодушны, а их схватки – чаще всего лишь потешные бои без увечий и обид.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, август.
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«Претендент» Чайки вечно крутятся у промышляющих рыбу медведей, норовя стащить лакомый кусок или поживиться объедками. Медведь сердито косится на крикливого и беспардонного мздоимца, но в итоге обе стороны получат свое...
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, октябрь.
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«Семейная трапеза» Семейство бесконфликтно лакомится неркой, пойманной матерью. Чем взрослее медвежата, тем менее охотно мать делится уловом, хотя приходилось наблюдать бездельников почти величиной с их мать, вальяжно возлежавших на берегу. Они оживлялись только когда мать ловила рыбу, чтобы бессовестно поучаствовать в совместном ее поедании.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, август.

Книга-альбом «Медвежьи углы планеты» – это занимательный рассказ о трех главных, для фотографа-натуралиста, «медвежьих углах» планеты, где бродит сказочное существо – косолапый: Камчатке, Аляске и Финляндии на границе с Россией.  Все три когда-то были окраинами Российской империи, в которой всегда жила (и жить будет) добрая половина всего этого косолапого населения планеты.

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«Отражение» Медведица с медвежатами умиротворенно завершают день, проведенный в поисках спокойного места с привычным кормом и без угрозы нападения вечно агрессивных самцов, которые могут целенаправленно преследовать медвежат (каннибализм среди медведей, увы, обычен).
Фото: Финляндия, граница с Россией, сентябрь.
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«С мамочкой» Медвежье материнство дарит фотографу шанс снять умилительные сцены заботливой опеки за косолапиками и трогательной зависимости малышей от матери, весящей в 40-50 раз больше своего мохнатого чада.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, август.
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«Скромняга» Молодой медведь привык избегать конфликтов и сторониться потенциальных угроз, поэтому его появление рядом с фотографами и почти моментальное исчезновение сопровождается таким скромным видом: скромность не только украшает человека, но и помогает молодому медведю избежать неприятностей.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, август.

Бурый медведь – символ дикой природы России,  но  легко приспосабливается жить в соседстве с человеком. Это издание призвано помочь гостям дикой природы избежать крупных, тем более – трагических коллизий с «хозяевами тайги», сохранив на всю жизнь интерес к тем, кого Рерих называл «отцами человечества».

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«Надоел ты мне...» Медведи – замечательные лицедеи. Подчас «бытовой» конфликт принимает гротескную форму с внешне эффектной (и особо ценимой фотографами), но по сути недраматичной коллизией, без членовредительства.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, август.
Автор бдит чтоб медведь на ухо не наступил_Аляска_2008-06-14 15-46-58.JPG
На побережье пролива Шелехова национального парка Катмай на Аляске медведям сытно – лосось идет в реки на нерест, на песчаных отмелях нетрудно добыть моллюсков, трава сочна, а подчас еще и медвежий бог посылает косолапым дохлого кита – тогда пир горой! Поэтому медведи неагрессивны, совсем как и эта медведица, подошедшая познакомиться с автором.
Фото: Аляска, национальный парк Катмай, август.
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«Обрыбился» В пору массового захода лосося на нерест (август-сентябрь) в медвежьей диете – сплошной «рыбный день», поймать и съесть штук 20 увесистых нерок – дневная норма.
Фото: Камчатка, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник им. Т.И. Шпиленка, сентябрь.
"Эта книга появилась очень своевременно. В России, особенно на Дальнем Востоке, сегодня растёт число конфликтных ситуаций между людьми и медведями, в большинстве случаев из-за недостатка знаний о биологии, экологии, повадках зверей. Мы рады были помочь Алексею Шаскольскому в подготовке этого альбома, посвященного нашим косолапым питомцам – и их сородичам в других «медвежьих углах» мира", — Петр Шпиленок, Директор Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Камчатка.
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Алексей Шаскольский — фотограф, кандидат исторических наук, финалист международных фотоконкурсов, путешественник, автор десятков статей о медведях, Сибири, Камчатке, Аляске, национальных парках, дикой природе и странствиях по всему миру. 

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