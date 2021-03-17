Медвежьи углы планеты в объективе Алексея Шаскольского: фотогалерея

…Самый русский зверь в лесу — Михайло Иваныч. В русском характере можно обнаружить и волчью выживаемость, и заячью трусливость, и лисью хитрость, но медведь — наш ближайший лесной сородич. Россию нельзя породнить ни с зайцем, ни с лосем, ни с бобром; она огромна и неуклюжа, как медведь, косолапа и величественна, как медведь, добродушна и грозна, как медведь.

Медведь – завораживающий зверюга, но предупреждаю: очень опасен. Увлекшись фотографированием этого мохнатого чуда, попадешь в лапы непреодолимой зависимости от его грозного обаяния.