Микроскульптура: портреты насекомых из 8000 снимков

В 2016 году Оксфордский музей естественной истории открыл выставку «Microsculpture». Ее главной особенностью были масштабы экспонатов: крохотные насекомые соседствовали с трехметровыми фоторепродукциями, которые с ювелирным мастерством подготовил британский фотограф Левон Бисс.
Левон специализируется на спортивной фотографии и часто путешествует. «Мне нужен был проект, за который я мог бы взяться в любое время, вернувшись из поездки. И потом, у меня не так уж много места, поэтому надо было снимать что-то маленькое», — рассказал он.
Сам процесс съемки был весьма кропотливым: Левон не снимал своих «моделей» целиком, а наводил фокус на отдельную часть насекомого: крыло, ножку или фасеточный глаз. Каждый из готовых «портретов» состоит в среднем из 8000 отдельных кадров! Полюбоваться на них можно найти на сайте microsculpture.net.
Чтобы открыть каталог снимков, кликните на кнопку в левом верхнем углу. Выбрав любой экспонат, вы можете рассмотреть его в мельчайших деталях: расположенные справа кнопки позволяют «увеличить» насекомых в десятки раз.