Микроскульптура: портреты насекомых из 8000 снимков

Сам процесс съемки был весьма кропотливым: Левон не снимал своих «моделей» целиком, а наводил фокус на отдельную часть насекомого: крыло, ножку или фасеточный глаз. Каждый из готовых «портретов» состоит в среднем из 8000 отдельных кадров! Полюбоваться на них можно найти на сайте microsculpture.net.

Чтобы открыть каталог снимков, кликните на кнопку в левом верхнем углу. Выбрав любой экспонат, вы можете рассмотреть его в мельчайших деталях: расположенные справа кнопки позволяют «увеличить» насекомых в десятки раз.