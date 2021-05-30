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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Фотомастер

Микроскульптура: портреты насекомых из 8000 снимков

Николай Кулапов
30 мая 2021
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
Те, кто желает по-достоинству оценить красоту насекомых, прибегают к микроскопу или лупе. Однако благодаря потрясающим макроснимкам Левона Бисса, мы можем увидеть мельчайшие детали хитиновых “доспехов” невооруженным глазом.

В 2016 году Оксфордский музей естественной истории открыл выставку «Microsculpture». Ее главной особенностью были масштабы экспонатов: крохотные насекомые соседствовали с трехметровыми фоторепродукциями, которые с ювелирным мастерством подготовил британский фотограф Левон Бисс.

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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net
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Фото: Левон Бисс/microsculpture.net

Левон специализируется на спортивной фотографии и часто путешествует. «Мне нужен был проект, за который я мог бы взяться в любое время, вернувшись из поездки. И потом, у меня не так уж много места, поэтому надо было снимать что-то маленькое», — рассказал он.

Сам процесс съемки был весьма кропотливым: Левон не снимал своих «моделей» целиком, а наводил фокус на отдельную часть насекомого: крыло, ножку или фасеточный глаз. Каждый из готовых «портретов» состоит в среднем из 8000 отдельных кадров! Полюбоваться на них можно найти на сайте microsculpture.net.

Чтобы открыть каталог снимков, кликните на кнопку в левом верхнем углу. Выбрав любой экспонат, вы можете рассмотреть его в мельчайших деталях: расположенные справа кнопки позволяют «увеличить» насекомых в десятки раз.

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