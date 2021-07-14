«Мы похожи на вас»: новые портреты животных из Московского зоопарка от Михаила Киракосяна

С апреля текущего года работы Михаила из проекта «Мы похожи на вас» представлены в галереях сети в 20 крупных городах по всему миру: Нью-Йорк, Торонто, Берлин, Вена, Лондон, Будапешт и другие.

Галерейная платформа ориентирована не только на выставку, но и на продажу работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.