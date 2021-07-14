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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Фотомастер

«Мы похожи на вас»: новые портреты животных из Московского зоопарка от Михаила Киракосяна

National Geographic Россия
14 июля 2021
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Фото: Михаил Киракосян
Российский фотохудожник Михаил Киракосян продолжил серию «Мы похожи на вас» из Московского зоопарка, получившую широкую известность среди международных галерей и ценителей фотоискусства.

Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» — это визуальная интерпретация теории Дарвина, который в книге «О выражении эмоций у человека и животных» показал, что в мимике, поведении и чувствах у нас действительно много общего. Михаилу важно привлечь внимание к проблематике взаимоотношений людей и животных, повлиять на повышение экологической культуры в обществе и создать у каждого из зрителей эмоциональный отклик от просмотра зоопортретов — портретов тех, кто чувствует, видит мир и переживает так же, как люди.

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«Сделайте свой выбор в пользу сохранения животных», — Михаил Киракосян.

Новые съемки позволили получить десятки свежих кадров. Главное достижение — портрет снежного барса, который в течение предыдущего года упорно не хотел позировать перед объективом камеры. Теперь в серии представлены все дикие кошки из Красной книги, в том числе: амурский тигр, дальневосточный леопард и снежный барс.

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Фото: Михаил Киракосян
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Фото: Михаил Киракосян
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Михаил Киракосян

фотохудожник

«Фотографировать диких кошек сложнее всего, у них разные характеры, манера поведения, настроение. Например, работать с манулом было одно удовольствие (он тоже из Красной книги) — хотелось отбросить фотоаппарат в сторону, взять большого кота на руки и погладить, но, увы, делать этого нельзя».

Все новые работы из серии «Мы похожи на вас» в ближайшее время предстанут перед тысячами зрителей, которые уже успели оценить талант фотохудожника и его умение передавать эмоции, чувства и настроение обитателей Московского зоопарка.

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Фото: Михаил Киракосян
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Фото: Михаил Киракосян

С апреля текущего года работы Михаила из проекта «Мы похожи на вас» представлены в галереях сети в 20 крупных городах по всему миру: Нью-Йорк, Торонто, Берлин, Вена, Лондон, Будапешт и другие.

Галерейная платформа ориентирована не только на выставку, но и на продажу работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.

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Михаил Киракосян

Больше о фотопроектах Михаила Киракосяна можно узнать на его сайте.

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