«Мы похожи на вас»: новые портреты животных из Московского зоопарка от Михаила Киракосяна
Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» — это визуальная интерпретация теории Дарвина, который в книге «О выражении эмоций у человека и животных» показал, что в мимике, поведении и чувствах у нас действительно много общего. Михаилу важно привлечь внимание к проблематике взаимоотношений людей и животных, повлиять на повышение экологической культуры в обществе и создать у каждого из зрителей эмоциональный отклик от просмотра зоопортретов — портретов тех, кто чувствует, видит мир и переживает так же, как люди.
«Сделайте свой выбор в пользу сохранения животных», — Михаил Киракосян.
Новые съемки позволили получить десятки свежих кадров. Главное достижение — портрет снежного барса, который в течение предыдущего года упорно не хотел позировать перед объективом камеры. Теперь в серии представлены все дикие кошки из Красной книги, в том числе: амурский тигр, дальневосточный леопард и снежный барс.
Все новые работы из серии «Мы похожи на вас» в ближайшее время предстанут перед тысячами зрителей, которые уже успели оценить талант фотохудожника и его умение передавать эмоции, чувства и настроение обитателей Московского зоопарка.
С апреля текущего года работы Михаила из проекта «Мы похожи на вас» представлены в галереях сети в 20 крупных городах по всему миру: Нью-Йорк, Торонто, Берлин, Вена, Лондон, Будапешт и другие.
Галерейная платформа ориентирована не только на выставку, но и на продажу работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.
Больше о фотопроектах Михаила Киракосяна можно узнать на его сайте.