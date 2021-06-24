Незабываемые фотографии с высоты
Аэрофотохудожник Стас Бартникас начал снимать с высоты в 2014 году, и, как он сам вспоминает, уже с первых кадров почувствовал, что у него стало получаться. И почувствовал не он один: работы Стаса отмечены десятками наград, включая призовые места и почетные упоминания в таких престижных конкурсах, как National Geographic Travel Photo Contest и Siena International Photo Awards. Снимки Бартникаса регулярно появляются в проекте @natgeoyourshot. Фиксируя «места силы» нашей планеты с небольших самолетов и вертолетов, фотограф облетел уже 20 стран.
По словам Стаса, фотографии нетронутых мест планеты дают нам возможность вернуться к себе и своим истокам. В городской среде у нас почти нет возможности соприкасаться с естественной энергией Земли, а через фотографии мы, как минимум, можем ее почувствовать. Бартникас уверен, что каждый удачный кадр несет в себе неповторимую красоту и вибрирующую энергию нашей планеты. «Наполненные энергией виды говорят со мной и с каждым из нас столь мощным языком, что обычные слова просто не в силах это передать», – говорит Стас.