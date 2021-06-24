Незабываемые фотографии с высоты

По словам Стаса, фотографии нетронутых мест планеты дают нам возможность вернуться к себе и своим истокам. В городской среде у нас почти нет возможности соприкасаться с естественной энергией Земли, а через фотографии мы, как минимум, можем ее почувствовать. Бартникас уверен, что каждый удачный кадр несет в себе неповторимую красоту и вибрирующую энергию нашей планеты. «Наполненные энергией виды говорят со мной и с каждым из нас столь мощным языком, что обычные слова просто не в силах это передать», – говорит Стас.