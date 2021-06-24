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Фотомастер

Незабываемые фотографии с высоты

Фото: Стас Бартникас
24 июня 2021
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«Глаз Земли» – ледниковое озеро в парке Денали, Аляска
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Ледниковые озера, Исландия
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Рисунок ледниковой реки. По мнению Стаса, Исландия – самая фотогеничная страна, если смотреть сверху.
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Дельта реки Колорадо, Мексика. Вследствие активного забора воды для сельскохозяйственных целей, в жаркий сезон река почти пересыхает.
Фотограф из Москвы уверен, что виды нетронутых мест планеты дают нам возможность вернуться к себе и своим истокам.

Аэрофотохудожник Стас Бартникас начал снимать с высоты в 2014 году, и, как он сам вспоминает, уже с первых кадров почувствовал, что у него стало получаться. И почувствовал не он один: работы Стаса отмечены десятками наград, включая призовые места и почетные упоминания в таких престижных конкурсах, как National Geographic Travel Photo Contest и Siena International Photo Awards. Снимки Бартникаса регулярно появляются в проекте @natgeoyourshot. Фиксируя «места силы» нашей планеты с небольших самолетов и вертолетов, фотограф облетел уже 20 стран.

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Рисунок отлива, Западная Австралия
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«Свидание с океаном», Исландия
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Рисунок отлива, Западная Австралия

По словам Стаса, фотографии нетронутых мест планеты дают нам возможность вернуться к себе и своим истокам. В городской среде у нас почти нет возможности соприкасаться с естественной энергией Земли, а через фотографии мы, как минимум, можем ее почувствовать. Бартникас уверен, что каждый удачный кадр несет в себе неповторимую красоту и вибрирующую энергию нашей планеты. «Наполненные энергией виды говорят со мной и с каждым из нас столь мощным языком, что обычные слова просто не в силах это передать», – говорит Стас.

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Цветные горы Актау, Казахстан
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Побережье океана, Западная Австралия
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Рисунок ледниковой реки, Исландия
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