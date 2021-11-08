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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Фотомастер

Нигерийские прически как манифест: фотожурнал

Фото: Медина Сэйдж Даггер | Текст: Айодеджи Ротинва
08 ноября 2021
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Свой проект Chroma фотограф и художница Медина Сэйдж Даггер посвятила Джей-Ди Окаю Оджикере (1930–2014) – фотографу, прославившемуся черно-белыми снимками замысловатых причесок нигерийских женщин. Куратор из Лагоса Вуника Мукан стала консультантом проекта.
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Фотографы показывают, как в сложные узоры нигерийских причесок вплетаются культура и история.

В работах Джей-Ди Окая Оджикере волосы рассматриваются как сюжет. За полвека именитый фотограф сделал снимки тысяч невероятных причесок, которые стали входить в моду в его родной Нигерии, после того как в 1960 году страна обрела независимость от Британской империи. До той поры прически были социальными маркерами, обозначавшими семейное положение, этническое происхождение, социально-экономический статус. В независимой Нигерии они обрели и политическое значение.

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Оджикере фотографировал прически, примечательные своими узорами (как эта) или содержанием.
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Так, стиль ониле гогоро был отражением темы небоскребов, которые стали строить в Нигерии, после того как страна обрела независимость.

Оджикере запечатлел возрождение местных стилей, вышедших из моды при колониальной власти. Со временем авторский подход стал более «архивным»: мастер стремился сохранить память о стилях в эпоху глобализации.

Фотограф Медина Сэйдж Даггер родилась в Калифорнии и живет в нигерийском Лагосе. Она запустила свой проект в 2017 году, через полвека после Оджикере: Chroma, по сути, стала попыткой дополнить его наследие. Во многом заимствуется и авторское видение, но не палитра: работы Медины насыщены цветом.

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По задумке Даггер, проект Chroma призван отразить самосознание нигериек через прически. Стилист Иджеома Кристофер сочетает традиционные техники плетения с современными и футуристическими стилями.
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Выразительный стиль нигериек предполагает яркие наряды и аксессуары, а среди более дерзкой молодежи – еще и разноцветные, сногсшибательные волосы.
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

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