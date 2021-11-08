Нигерийские прически как манифест: фотожурнал

Оджикере запечатлел возрождение местных стилей, вышедших из моды при колониальной власти. Со временем авторский подход стал более «архивным»: мастер стремился сохранить память о стилях в эпоху глобализации.

Фотограф Медина Сэйдж Даггер родилась в Калифорнии и живет в нигерийском Лагосе. Она запустила свой проект в 2017 году, через полвека после Оджикере: Chroma, по сути, стала попыткой дополнить его наследие. Во многом заимствуется и авторское видение, но не палитра: работы Медины насыщены цветом.