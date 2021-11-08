Нигерийские прически как манифест: фотожурнал
В работах Джей-Ди Окая Оджикере волосы рассматриваются как сюжет. За полвека именитый фотограф сделал снимки тысяч невероятных причесок, которые стали входить в моду в его родной Нигерии, после того как в 1960 году страна обрела независимость от Британской империи. До той поры прически были социальными маркерами, обозначавшими семейное положение, этническое происхождение, социально-экономический статус. В независимой Нигерии они обрели и политическое значение.
Оджикере запечатлел возрождение местных стилей, вышедших из моды при колониальной власти. Со временем авторский подход стал более «архивным»: мастер стремился сохранить память о стилях в эпоху глобализации.
Фотограф Медина Сэйдж Даггер родилась в Калифорнии и живет в нигерийском Лагосе. Она запустила свой проект в 2017 году, через полвека после Оджикере: Chroma, по сути, стала попыткой дополнить его наследие. Во многом заимствуется и авторское видение, но не палитра: работы Медины насыщены цветом.
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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