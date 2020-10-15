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Новый фотоконкурс от Prophotos: добавь цвета

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15 октября 2020
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Участники конкурса поборются за ноутбук, монитор и скидку на любую продукцию от ConceptD.

Осень раскрасила природу яркими красками, и портал о фотографии и фототехнике Prophotos.ru предложил добавить цвета и яркости вашим снимкам. В их новом конкурсе вы можете в полной мере использовать возможности фотообработки для завершенности сюжета и образа своих работ.

Расставляйте красивые акценты, играйте с деталями, ретушируйте моделей, но помните: в обработке важно чувствовать границу и не выходить за неё. Цвет на фотографиях должен смотреться естественно, даже если кадры подверглись серьёзным изменениям.

Видеть все оттенки с максимальной точностью помогут главные призы конкурса: мощный ноутбук ConceptD 3 и монитор ConceptD CP3. Оба устройства могут похвастаться точной цветопередачей, а ноутбук справится даже с самой сложной графикой. Обладателю третьего места достанется сертификат со скидкой 50% на любое устройство ConceptD. 

Жанр может быть любым — портрет, пейзаж, фэшн- и фуд-съёмка, натюрморт. Дерзайте и загружайте свои снимки на страницу конкурса «Добавь цвета»!

Прием работ: до 11 декабря

Объявление победителя: 18 декабря

Полную информацию и условия конкурса можно прочесть здесь.

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