Новый фотоконкурс от Prophotos: добавь цвета

Осень раскрасила природу яркими красками, и портал о фотографии и фототехнике Prophotos.ru предложил добавить цвета и яркости вашим снимкам. В их новом конкурсе вы можете в полной мере использовать возможности фотообработки для завершенности сюжета и образа своих работ.

Расставляйте красивые акценты, играйте с деталями, ретушируйте моделей, но помните: в обработке важно чувствовать границу и не выходить за неё. Цвет на фотографиях должен смотреться естественно, даже если кадры подверглись серьёзным изменениям.

Видеть все оттенки с максимальной точностью помогут главные призы конкурса: мощный ноутбук ConceptD 3 и монитор ConceptD CP3. Оба устройства могут похвастаться точной цветопередачей, а ноутбук справится даже с самой сложной графикой. Обладателю третьего места достанется сертификат со скидкой 50% на любое устройство ConceptD.

Жанр может быть любым — портрет, пейзаж, фэшн- и фуд-съёмка, натюрморт. Дерзайте и загружайте свои снимки на страницу конкурса «Добавь цвета»!