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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Фотомастер

Отравленная красота: фотожурнал

Текст: Хикс Уоган | Фото: Георге Попа
06 октября 2021
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Побывав однажды на озере из отходов медного карьера, Георге возвращался сюда много раз. Это зрелище, по его словам, манит к себе, словно запретный плод.
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Фото: Лет через 20 после того, как в конце 1970-х начались разработки карьера, румынское правительство расселило сотни жителей обреченной деревни Джамэна. Чиновники обещали переместить и местное кладбище, но обещание не выполнили.
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Фото: Между тем каждый год уровень воды поднимается где-то на метр, поглощая остатки деревни. Дома, дороги, деревья – все тонет в шламе.
Фотограф выступает с творческим протестом против промышленного загрязнения родной Трансильвании.

Медный карьер Рошия Поени словно рана зияет на поверхности гор Апусени в Румынии. Этот рудник открытого типа находится на крупнейшем месторождении меди в стране, разработки которого ведутся государственной компанией. В 1978 году, когда возникла необходимость куда-то сливать флотационные отходы, президент Николае Чаушеску распорядился о переселении жителей деревни Джамэна, расположенной неподалеку от карьера. Тем временем потоки шлама стали затапливать деревню и долину Шесии, формируя искусственное, местами вязкое озеро.

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Шпиль церкви начала XIX века пока еще виден – он возвышается над озером в центре этой фотографии. Однажды исчезнет и он.

Фармацевт и фотограф Георге Попа вырос в городе Аюд в двух часах езды от долины. На месте сброса промышленных отходов он впервые побывал в 2014 году. «До сих пор, – писал он в румынском издании National Geographic, – не могу забыть этот химический запах, он у меня буквально в горле стоял».

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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