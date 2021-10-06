Отравленная красота: фотожурнал
Медный карьер Рошия Поени словно рана зияет на поверхности гор Апусени в Румынии. Этот рудник открытого типа находится на крупнейшем месторождении меди в стране, разработки которого ведутся государственной компанией. В 1978 году, когда возникла необходимость куда-то сливать флотационные отходы, президент Николае Чаушеску распорядился о переселении жителей деревни Джамэна, расположенной неподалеку от карьера. Тем временем потоки шлама стали затапливать деревню и долину Шесии, формируя искусственное, местами вязкое озеро.
Фармацевт и фотограф Георге Попа вырос в городе Аюд в двух часах езды от долины. На месте сброса промышленных отходов он впервые побывал в 2014 году. «До сих пор, – писал он в румынском издании National Geographic, – не могу забыть этот химический запах, он у меня буквально в горле стоял».
National Geographic Россия №213, октябрь 2021Подробнее об этом номере
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