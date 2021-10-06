Отравленная красота: фотожурнал

Фармацевт и фотограф Георге Попа вырос в городе Аюд в двух часах езды от долины. На месте сброса промышленных отходов он впервые побывал в 2014 году. «До сих пор, – писал он в румынском издании National Geographic, – не могу забыть этот химический запах, он у меня буквально в горле стоял».