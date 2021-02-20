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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Фотомастер

Паскаль Мэтр: выставка фотографа National Geographic в МАММ

20 февраля 2021
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Этих четверых детей собственная семья обвинила в колдовстве. Их привели в церковь для изгнания злого духа, однако в большинстве случаев исцеления не происходит, и родственники выгоняют детей на улицу. По информации Human Rights Watch, на улицах одной лишь Киншасы живут десятки тысяч бездомных детей, а около 70% из них столкнулись с обвинениями в колдовстве со стороны своих же родственников. Чаще всего семья просто не в состоянии прокормить всех своих детей, а обвинение в колдовстве — единственный способ избавиться от лишних ртов, не подвергнувшись общественному осуждению.
Фото: Паскаль Мэтр / Демократическая Республика Конго, Киншаса, 2020
В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку знаменитого французского фотографа-документалиста Паскаля Мэтра.

Паскаль Мэтр родился в 1955 году в Бюзансе (Франция) в семье кузнеца. Свой первый фотоаппарат (это был Rolleiflex 4×4) он получил в подарок от тети, которая вышла замуж за американского солдата и жила на севере США. После школы Мэтр изучал психологию в университете, а затем был призван в армию, где служил в фоточасти. Там он всерьез увлекся фотографией и в 1979 году начал работать фотокорреспондентом журнала Jeune Afrique. Так началось его фотографическое путешествие длиной в четыре десятилетия — сначала вглубь Африканского континента и далее по странам Африки, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и Европы.

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Афуэйне, командир отряда боевиков, сопровождающих Паскаля Мэтра, плохо себя чувствует после обильного употребления ката и алкоголя. До войны он жил в джунглях со своим племенем и даже не знал, как выглядят обычные жилые дома. Когда началась война, Афуэйне присоединился к боевикам Османа Атто и в 1992 участвовал в успешном штурме столицы страны, Могадишо. После штурма он захватил себе четыре дома, в том числе и тот, в котором был сделан этот снимок. Позже Афуэйне примкнул к сомалийским пиратам и был убит в одном из рейдов в 2011 г.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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В январе 1999 года Жусу Жарка отрубили руки вооруженные повстанцы ОРФ («Объединенный революционный фронт»). Тысячам людей отрубали руки, чтобы отнять у них возможность работать и, что особенно важно, голосовать. «Эти руки ты использовал, чтобы голосовать за Теджана Кабба (тогда президента Сьерра-Леоне. —прим.), больше ты никогда за него не проголосуешь!», — вспоминает Жарка слова своих мучителей. Жусу Жарка стал первым жителем Сьерра-Леоне, которому разрешили голосовать без прохождения процедуры сдачи отпечатков пальцев для подтверждения личности. Сегодня он возглавляет общественную организацию, занимающуюся помощью пострадавшим во время войны.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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Паскаль Мэтр сделал этот снимок в Эритрее в 1992 г. Только что закончилась тридцатилетняя война за независимость от Эфиопии — и жители Эритреи пока могут осознать, что они наконец живут в мире.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр сотрудничал с самыми известными мировыми журналами: Le Figaro Magazine, Geo, L’Express, Paris Match во Франции; Geo, Stern, Brigitte в Германии; National Geographic в США. Выпустил несколько книг в крупнейших издательствах, не раз становился обладателем престижнейших наград в области фотожурналистики. Так, за фоторепортаж, посвященный участникам Мексиканской революции, в 1987 году Мэтр был удостоен премии World Press Photo.

Многие работы Паскаля Мэтра напоминают живописные полотна, при этом фотограф никогда не делал постановочных кадров, каждая его фотография — документ. Мэтр работал в самых горячих точках планеты, рассказывая зрителям о жизни, культуре и традициях разных народов, раскрывая причины кровопролитных войн и суть международных политических конфликтов. Снимки Паскаля Мэтра удивительно кинематографичны — каждая его серия демонстрирует захватывающую реальную историю.

«У меня профессия в общем простая. Пожалуй, самое трудное — добраться. Физически оказаться в тех местах, где происходит что-то интересное. А когда добрался, нажать на кнопку не так уж и трудно», — рассказывает сам фотограф с присущей ему скромностью.
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Движение «саперов» (производное от выражения на французском «Общество светских и элегантных персон») зародилось в Демократической Республике Конго в 70-х гг. в качестве протеста против политики президента Мобуту. Он взял курс на «аутентичность», в том числе запретив западный стиль в одежде. Несогласная с навязанным сверху курсом молодежь покупала в секонд-хендах одежду знаменитых брендов (Dolce & Gabbana, Paul Smith и др.) и гуляла в ней по улицам Киншасы. Несмотря на то, что запрет давно отменили, «саперы» все еще существуют — из протестного движения они превратились в важную часть современной конголезской культуры.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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Это завод по производству пальмового масла в городе Бинга, ДР Конго. Здание было построено в 1914 г. бельгийскими колонизаторами, а сегодня оно принадлежит группе GBE. Паскаль Мэтр дал этой серии остроумное название «the other oil industry», проводя параллели между индустриями по добыче пальмового масла и нефти. Когда мы приобретаем шоколадную пасту или пользуемся косметикой с содержанием пальмового масла, мы даже не представляем, в каких условиях работают занятые на его производстве люди.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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Паскаль Мэтр принципиально не использует цифровую камеру. В день он снимает в среднем по пять пленок. Часто из одного репортажа он отбирает всего два-три удачных снимка — они попадают в книги и на выставки. Остальные служат лишь иллюстрациями к текстам в СМИ.

Друзья фотографа отмечают его уникальную безмятежность, его способность «успокоить даже самых взвинченных» людей, которых Мэтру доводилось встречать в зонах военных конфликтов, а также особый «панорамный» взгляд, определяющий качество его фотографий.

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Чилоли, разновидность народного театра. Он посвящен единственной пьесе: трагедии маркиза Мантуи и императора Карла Великого, которую ежегодно ставят чернокожие жители острова Сан-Томе. Их предки были насильно завезены сюда португальцами в XVI веке. Карл Великий олицетворяет короля Португалии — он должен судить своего сына за преступление.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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В 2017 г. Паскаль Мэтр создал серию под названием «От тьмы ко свету» («From darkness into light»), посвященную проблеме электрификации африканского континента. На сегодняшний день почти 75% от 770 миллионов человек, лишенных доступа к электричеству, проживают в Африке. На этом снимке, сделанном Мэтром в Бенине, мы видим, как повитуха принимает роды при свете факела и керосиновой лампы — единственных источников света, которые она смогла найти.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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Вторая гражданская война в Судане длилась больше 20 лет, в её результате около двух миллионов человек погибло, а более четырех миллионов —стали беженцами. Девушка по имени Шиллук бежала от войны на север страны, сейчас она живет в лагере Джебель-Аулия, расположенном всего в 40 км. от столицы. Она одета в вечернее платье, которое получила от одной из гуманитарных организаций.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскалю Мэтру сопутствует удача. В Африке, где некоторые племена живут еще первобытнообщинным строем, часто опасливо относились к человеку с фотоаппаратом, приравнивая его к оружию, а некоторые жрецы до сих пор полагают, что фотографический снимок отбирает у человека часть души. Тем не менее фотографу всегда удавалось договориться о съемке и сделать максимально достоверные фоторепортажи. Его ни разу не арестовали. О нем никогда не забывала международная пресса, а выставки Мэтра с большим успехом проходят на престижнейших мировых площадках, включая Европейский дом фотографии (Франция), Фестиваль Visa pour l’image в Перпиньяне (Франция) и др. 

Выставка фотографа в Мультимедиа Арт Музее, Москва организована при участии Le Figaro Magazine (Франция). 

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Аллея баобабов — одно из самых популярных туристических мест на Мадагаскаре. Вдоль дороги растут около десятка баобабов вида Адансония Грандидье, являющиеся самыми крупными деревьями на острове. Их вес может достигать веса аэробуса A380. К сожалению, участившиеся в последние десятилетия лесные пожары представляют огромную опасность для их существования — они истощают почву и ослабляют корни баобабов. Причиной этих пожаров становятся не только глобальные изменения в мировом климате, но и действия местных жителей — они часто поджигают участки леса для очистки новых площадей под земледелие.
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos
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Школа исламского течения Изала в городе Агадес. Представители этого движения выступают за возврат к консервативным ценностям и законам шариата. Их связывают с активной на севере страны террористической группировкой «Боко Харам» (буквальный перевод названия — «запрет на западные ценности»).
Фото: © Pascal Maitre/Myop/Panos

Когда? До 28 марта 2021

Где? Мультимедиа Арт Музей, Москва (ул. Остоженка, 16)

Подробности на сайте музея. 

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