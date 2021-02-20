Паскаль Мэтр: выставка фотографа National Geographic в МАММ

Паскаль Мэтр сотрудничал с самыми известными мировыми журналами: Le Figaro Magazine, Geo, L’Express, Paris Match во Франции; Geo, Stern, Brigitte в Германии; National Geographic в США. Выпустил несколько книг в крупнейших издательствах, не раз становился обладателем престижнейших наград в области фотожурналистики. Так, за фоторепортаж, посвященный участникам Мексиканской революции, в 1987 году Мэтр был удостоен премии World Press Photo.

Многие работы Паскаля Мэтра напоминают живописные полотна, при этом фотограф никогда не делал постановочных кадров, каждая его фотография — документ. Мэтр работал в самых горячих точках планеты, рассказывая зрителям о жизни, культуре и традициях разных народов, раскрывая причины кровопролитных войн и суть международных политических конфликтов. Снимки Паскаля Мэтра удивительно кинематографичны — каждая его серия демонстрирует захватывающую реальную историю.