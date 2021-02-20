Паскаль Мэтр: выставка фотографа National Geographic в МАММ
Паскаль Мэтр родился в 1955 году в Бюзансе (Франция) в семье кузнеца. Свой первый фотоаппарат (это был Rolleiflex 4×4) он получил в подарок от тети, которая вышла замуж за американского солдата и жила на севере США. После школы Мэтр изучал психологию в университете, а затем был призван в армию, где служил в фоточасти. Там он всерьез увлекся фотографией и в 1979 году начал работать фотокорреспондентом журнала Jeune Afrique. Так началось его фотографическое путешествие длиной в четыре десятилетия — сначала вглубь Африканского континента и далее по странам Африки, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и Европы.
Паскаль Мэтр сотрудничал с самыми известными мировыми журналами: Le Figaro Magazine, Geo, L’Express, Paris Match во Франции; Geo, Stern, Brigitte в Германии; National Geographic в США. Выпустил несколько книг в крупнейших издательствах, не раз становился обладателем престижнейших наград в области фотожурналистики. Так, за фоторепортаж, посвященный участникам Мексиканской революции, в 1987 году Мэтр был удостоен премии World Press Photo.
Многие работы Паскаля Мэтра напоминают живописные полотна, при этом фотограф никогда не делал постановочных кадров, каждая его фотография — документ. Мэтр работал в самых горячих точках планеты, рассказывая зрителям о жизни, культуре и традициях разных народов, раскрывая причины кровопролитных войн и суть международных политических конфликтов. Снимки Паскаля Мэтра удивительно кинематографичны — каждая его серия демонстрирует захватывающую реальную историю.
Паскаль Мэтр принципиально не использует цифровую камеру. В день он снимает в среднем по пять пленок. Часто из одного репортажа он отбирает всего два-три удачных снимка — они попадают в книги и на выставки. Остальные служат лишь иллюстрациями к текстам в СМИ.
Друзья фотографа отмечают его уникальную безмятежность, его способность «успокоить даже самых взвинченных» людей, которых Мэтру доводилось встречать в зонах военных конфликтов, а также особый «панорамный» взгляд, определяющий качество его фотографий.
Паскалю Мэтру сопутствует удача. В Африке, где некоторые племена живут еще первобытнообщинным строем, часто опасливо относились к человеку с фотоаппаратом, приравнивая его к оружию, а некоторые жрецы до сих пор полагают, что фотографический снимок отбирает у человека часть души. Тем не менее фотографу всегда удавалось договориться о съемке и сделать максимально достоверные фоторепортажи. Его ни разу не арестовали. О нем никогда не забывала международная пресса, а выставки Мэтра с большим успехом проходят на престижнейших мировых площадках, включая Европейский дом фотографии (Франция), Фестиваль Visa pour l’image в Перпиньяне (Франция) и др.
Выставка фотографа в Мультимедиа Арт Музее, Москва организована при участии Le Figaro Magazine (Франция).
Когда? До 28 марта 2021
Где? Мультимедиа Арт Музей, Москва (ул. Остоженка, 16)
Подробности на сайте музея.