Победители iPhone Photography Awards 2020: фото

Сегодня в Нью-Йорке в 13-й раз были объявлены победители международного конкурса iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). Независимая премия IPPAWARDS выбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу Dimpy Bhalotia за работу «Мальчишки в полёте». Почетные первое, второе и третье места присвоены соответственно фотографу Артёму Барышеву, Geli Zhao из Китая и Saif Hussain из Ирака.

Фотограф Артём Барышев получил в конкурсе первое место в номинации «Фотограф года» со снимком «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более синем небе (см. выше).

«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — рассказывает Артём.

Артём родился в Витебске, сейчас живет в Санкт-Петербурге, в 2014 году совершил кругосветное путешествие. Фотограф снимает на iPhone 6 – это его любимая камера, «ведь снимок – это случай, а камера – это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон». Этим Артём хочет наглядно показать, что даже камера, которая всегда с собой, может дать вам высокий уровень в фотографии.