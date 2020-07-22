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Фотомастер

Победители iPhone Photography Awards 2020: фото

National Geographic Россия
22 июля 2020
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«Никаких стен»
Фото: Артем Барышев
Фотографом года по версии одной из самых престижных премий в области мобильной фотографии стал Артём Барышев.

Сегодня в Нью-Йорке в 13-й раз были объявлены победители международного конкурса iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). Независимая премия IPPAWARDS выбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу Dimpy Bhalotia за работу «Мальчишки в полёте». Почетные первое, второе и третье места присвоены соответственно фотографу Артёму Барышеву, Geli Zhao из Китая и Saif Hussain из Ирака. 

Фотограф Артём Барышев получил в конкурсе первое место в номинации «Фотограф года» со снимком «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более синем небе (см. выше). 

«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — рассказывает Артём.

Артём родился в Витебске, сейчас живет в Санкт-Петербурге, в 2014 году совершил кругосветное путешествие. Фотограф снимает на iPhone 6 – это его любимая камера, «ведь снимок – это случай, а камера – это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон». Этим Артём хочет наглядно показать, что даже камера, которая всегда с собой, может дать вам высокий уровень в фотографии.

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Артем Барышев
победитель конкурса IPPAWARDS

Два года назад я решил больше не публиковать снимки в Instagram, а начал их печатать и раздавать людям, которые со мной лично делились эмоциями. Я перестал выкладывать снимки за лайки. Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей – многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса – номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях.

Посмотрите на некоторые другие снимки победителей конкурса. 

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«Мальчишки в полете», гран-при конкурса
Фото: Dimpy Bhalotia
02-POTY-2nd-Geli Zhao.jpg
3 место в номинации «Фотограф года»
Фото: Гели Чжао
27-3rd-NATURE-Jiawen Wu.jpg
3 место в номинации «Природа»
Фото: Jiawen Wu
54-3rd-TRAVEL-Scott Yamano.jpg
3 место в номинации «Путешествия»
Фото: Скотт Ямано
04-1st-ABSTRACT-Tu Odnu.jpg
Призер в номинации «Абстракция»
Фото: Tu Odnu

Лауреаты премии этого года представляют более 20 стран. Фотографы-победители передают своё видение мира с помощью сильных художественных образов: от бесконечных пейзажей до одинокого дерева, от улиц больших городов до пустынных районов, от изображений тяжелой работы до уединенных моментов на солнце. 

Прочих победителей и их снимки можно посмотреть на сайте конкурса.

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