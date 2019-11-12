«Полёты во сне и наяву» и другие фото недели
Открывает еженедельную подборку снимок Алексея Зозули — «Полёты во сне и наяву». Взгляд приковывает пара горбатых китов (Megaptera novaeangliae) королевства Тонга в Океании и девушка-фридайвер, взявшая млекопитающее за огромный грудной плавник во время подводной прогулки.
Кадр «Рыболов» снят Наталией Сытиной близ лесной реки. Кажется, что дикая крыса на фото увлечённо пытается выловить в воде что-то, ведомое лишь ей одной.
«Штурм» — кадр Андрея Белавина, запечатлевшего цепочку восходителей на Эльбрус. Высота — 5000 метров.
Денис Будьков запечатлел медвежьи разборки близ Курильского озера (Камчатка). Медведица так сильно увлеклась рыбалкой, что не заметила, как к ее малышам подошел большой самец с недобрыми намерениями. Крик медвежат привлек внимание матери, и она с яростью бросилась их защищать.
Звершает подборку кадр Михаила Дубровинского — «Факел». Фотография впечатляет своим естественним контрастом меж по-осеннему золотым деревом и тёмным карьером Романцевских гор (Тульская область).