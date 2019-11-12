«Полёты во сне и наяву» и другие фото недели

Денис Будьков запечатлел медвежьи разборки близ Курильского озера (Камчатка). Медведица так сильно увлеклась рыбалкой, что не заметила, как к ее малышам подошел большой самец с недобрыми намерениями. Крик медвежат привлек внимание матери, и она с яростью бросилась их защищать.