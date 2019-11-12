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«Полёты во сне и наяву» и другие фото недели

12 ноября 2019
Алексей Зозуля
«Полёты во сне и наяву»
Фото: Алексей Зозуля
Редакция NG отобрала лучшие фотографии прошлой недели. Какой кадр вам нравится больше?

Открывает еженедельную подборку снимок Алексея Зозули — «Полёты во сне и наяву». Взгляд приковывает пара горбатых китов (Megaptera novaeangliae) королевства Тонга в Океании и девушка-фридайвер, взявшая млекопитающее за огромный грудной плавник во время подводной прогулки.

Наталия Сытина
Наталия Сытина «Рыболов»

Кадр «Рыболов» снят Наталией Сытиной близ лесной реки. Кажется, что дикая крыса на фото увлечённо пытается выловить в воде что-то, ведомое лишь ей одной.

Андрей Белавин
Андрей Белавин «Штурм»

«Штурм» — кадр Андрея Белавина, запечатлевшего цепочку восходителей на Эльбрус. Высота — 5000 метров.

Денис Будьков
Денис Будьков «Защищая детей»

Денис Будьков запечатлел медвежьи разборки близ Курильского озера (Камчатка). Медведица так сильно увлеклась рыбалкой, что не заметила, как к ее малышам подошел большой самец с недобрыми намерениями. Крик медвежат привлек внимание матери, и она с яростью бросилась их защищать.

Михаил Дубровинский
Михаил Дубровинский «Факел»

Звершает подборку кадр Михаила Дубровинского — «Факел». Фотография впечатляет своим естественним контрастом меж по-осеннему золотым деревом и тёмным карьером Романцевских гор (Тульская область).