Щуки, кувшинки и телорезы. Полюбуйтесь снимками подводного фотографа, побеждавшего на «Золотой черепахе»!

Довольно долго я пренебрегал съемкой в отечественных водоемах: отпугивали холодная вода и плохая видимость. Но все изменил случай – однажды друг предложил пофотографировать лягушек в Подмосковье. И буквально вместе с первыми же снимками пришло понимание того, насколько необычен и интересен этот мир, с которым мы часто соприкасаемся, его не замечая. Да, он не обладает обилием красок и разнообразием видов теплых морей – но здесь умеренность лишь подчеркивает красоту и гармонию. Вопрос о приоритетном направлении съемок для меня был решен.