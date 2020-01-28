Щуки, кувшинки и телорезы. Полюбуйтесь снимками подводного фотографа, побеждавшего на «Золотой черепахе»!
Довольно долго я пренебрегал съемкой в отечественных водоемах: отпугивали холодная вода и плохая видимость. Но все изменил случай – однажды друг предложил пофотографировать лягушек в Подмосковье. И буквально вместе с первыми же снимками пришло понимание того, насколько необычен и интересен этот мир, с которым мы часто соприкасаемся, его не замечая. Да, он не обладает обилием красок и разнообразием видов теплых морей – но здесь умеренность лишь подчеркивает красоту и гармонию. Вопрос о приоритетном направлении съемок для меня был решен.
За год я побывал на нескольких водоемах средней полосы России. Интересовало буквально все: рыбы, растения, земноводные, насекомые. Одной из основных сложностей, конечно, оставалась низкая прозрачность водоемов, часто недостаточная для качественной съемки. С другой стороны, даже в самой чистой озерной воде хорошая фотография требует максимального приближения к объекту. Но в итоге, несмотря на все эти трудности, я смог понаблюдать за жизнью наших водоемов настолько близко, насколько это вообще возможно.