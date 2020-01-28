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Фотомастер

Щуки, кувшинки и телорезы. Полюбуйтесь снимками подводного фотографа, побеждавшего на «Золотой черепахе»!

Текст и фотографии: Андрей Нарчук
28 января 2020
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Коряги – излюбленное место стоянки щуки. Здесь, среди заросших илом ветвей и травы, хищницы часто подкарауливают свою добычу. К тому же коряги могут защитить от более крупных собратьев.
Фото: Андрей Нарчук
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Цветы белых кувшинок каждое утро раскрываются и поднимаются на поверхность, однако непогода и дождь могут заставить их вновь опуститься под воду.
Фото: Андрей Нарчук
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Весной жабы в водоемах откладывают икру, и сфотографировать их в это время не очень сложно: ледяная вода делает реакцию животных замедленной.
Фото: Андрей Нарчук
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Часть озера, заросшая кувшинками, словно состоит из двух ярусов – донная растительность в несколько десятков сантиметров высотой и кажущиеся на ее фоне небоскребами четырехметровые стебли кувшинок.
Фото: Андрей Нарчук
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Здесь разросся телорез. Летом растение поднимается, наполовину выдаваясь из воды, а потом снова опускается на дно.
Фото: Андрей Нарчук
Андрей Нарчук по профессии программист, живет и работает в Москве. Главное увлечение Андрея – подводная фотография. В поисках интересных кадров Андрей готов в любой момент отправиться на другой конец Земли, что, впрочем, не мешает ему искать сюжеты и на родине. Удостоен звания «Фотограф года» на выставке «Золотая черепаха» 2010.

Довольно долго я пренебрегал съемкой в отечественных водоемах: отпугивали холодная вода и плохая видимость. Но все изменил случай – однажды друг предложил пофотографировать лягушек в Подмосковье. И буквально вместе с первыми же снимками пришло понимание того, насколько необычен и интересен этот мир, с которым мы часто соприкасаемся, его не замечая. Да, он не обладает обилием красок и разнообразием видов теплых морей – но здесь умеренность лишь подчеркивает красоту и гармонию. Вопрос о приоритетном направлении съемок для меня был решен.

Вместе с первыми снимками пришло понимание того, насколько необычен и интересен мир, с которым мы часто соприкасаемся, его не замечая.

За год я побывал на нескольких водоемах средней полосы России. Интересовало буквально все: рыбы, растения, земноводные, насекомые. Одной из основных сложностей, конечно, оставалась низкая прозрачность водоемов, часто недостаточная для качественной съемки. С другой стороны, даже в самой чистой озерной воде хорошая фотография требует максимального приближения к объекту. Но в итоге, несмотря на все эти трудности, я смог понаблюдать за жизнью наших водоемов настолько близко, насколько это вообще возможно.