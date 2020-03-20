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Праздник весны: как в Таджикистане отмечают Навруз

Фотографии: Марина Маковецкая
20 марта 2020
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Празднование Навруза в Гиссарской крепости открывает театрализованное представление. Главные герои – Дед-Земледелец (Дехкан-Бобо), Земля (Момо-Ер) и Весна (Бахор-Ханум). Последняя появляется с блюдом с пророщенной пшеницей – символом новой жизни.
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Навруз — праздник весеннего равноденствия — и сегодня широко отмечается в Таджикистане. Он оставил у фотографа неизгладимые впечатления, а нам подарил потрясающие снимки.

Когда Марина аковецкая ехала в Таджикистан первый раз, многие попутчики в поезде «Москва–Душанбе», узнав, что она едет увидеть своими глазами Навруз, тут же превращались в друзей и наперебой приглашали в гости.

Праздник в стране отмечают широко, богато и долго: большинство таджикистанцев на несколько дней могут забыть о работе – у них заслуженные выходные. В течение месяца повсюду проходят праздничные мероприятия: турниры по национальной борьбе гуштингири, петушиные бои на площадях, азартные конные игры бузкаши и, конечно, щедрые застолья – их устраивают в каждом доме. Главное угощение дастархана – суманак (его еще называют сумалак или сумаляк, а готовят это национальное блюдо из пророщенных зерен пшеницы).

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Девушка готовится к празднованию Навруза. На окне – зеленые ростки пшеницы, главное украшение весеннего стола в каждом доме.
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Женщины пекут «чапати» – большие лепешки из пресного теста. Такой хлеб появляется на столах таджиков исключительно по праздникам. На дастархане по случаю Навруза, кроме привычных яств, должны присутствовать семь блюд, плодов, предметов, названия которых начинаются на букву «с» – «Хафт син» и семь на букву «ш» – «Хафт шин». Например, себ (яблоко) – символ красоты и здоровья, сир (чеснок) – символ медицины.

В одну из своих самых первых поездок в Таджикистан Марина увидела, как празднуют Навруз в горах. В высокогорных кишлаках люди, конечно, не избалованы развлечениями: ни клубов с кинозалами и концертными площадками, ни парков с аллеями и фонтанами. В столицу за всем этим не наездишься – дорого, да и некогда. Повеселиться вдоволь можно разве что на свадьбе да на Наврузе, к которому весь кишлак готовится с особым усердием. 

Местом для проведения торжества служит школа. Дети задолго до праздника начинают репетировать концертные номера. Женщины шьют для всей семьи новую одежду. 

 

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Предпраздничная подготовка в самом разгаре – все стараются выглядеть как можно лучше. На фото – импровизированная парикмахерская на свежем воздухе.
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Девочки репетируют танец. С приходом весны меняется не только природа, но и настроения людей – укрепляются их надежды на лучшую жизнь, ведь зима уже позади.

Накануне события в каждом доме объявляется банный день. Праздничный стол (готовятся все парадные кушанья) накрывают всем миром. «Я была в Таджикистане несколько раз. Счастья, привезенного из этой страны (даже из самой короткой поездки), хватает мне на целый год», – делится Марина.

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Бузкаши (козлодрание) – самая азартная из всех существующих в Таджикистане спортивных игр. Напоминает поло, только вместо мяча используется обезглавленная козлиная туша. Правила просты: човандоз (всадник) должен схватить тушу и, удерживая ее как можно дольше, пройти через «ворота». За каждый выигранный раунд победитель получает подарок. В дни Навруза это может быть даже автомобиль или крупная сумма денег.
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Зычные звуки национального духового музыкального инструмента карная разносятся далеко по окрестностям во время празднования Навруза в Гиссарской крепости.
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Гуштингири – древняя таджикская борьба. Схватки обычно проводятся в быстром темпе с многочисленными подножками, подсечками, подкатами и бросками.

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