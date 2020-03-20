Праздник весны: как в Таджикистане отмечают Навруз

Когда Марина аковецкая ехала в Таджикистан первый раз, многие попутчики в поезде «Москва–Душанбе», узнав, что она едет увидеть своими глазами Навруз, тут же превращались в друзей и наперебой приглашали в гости.

Праздник в стране отмечают широко, богато и долго: большинство таджикистанцев на несколько дней могут забыть о работе – у них заслуженные выходные. В течение месяца повсюду проходят праздничные мероприятия: турниры по национальной борьбе гуштингири, петушиные бои на площадях, азартные конные игры бузкаши и, конечно, щедрые застолья – их устраивают в каждом доме. Главное угощение дастархана – суманак (его еще называют сумалак или сумаляк, а готовят это национальное блюдо из пророщенных зерен пшеницы).