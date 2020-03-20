Праздник весны: как в Таджикистане отмечают Навруз
Когда Марина аковецкая ехала в Таджикистан первый раз, многие попутчики в поезде «Москва–Душанбе», узнав, что она едет увидеть своими глазами Навруз, тут же превращались в друзей и наперебой приглашали в гости.
Праздник в стране отмечают широко, богато и долго: большинство таджикистанцев на несколько дней могут забыть о работе – у них заслуженные выходные. В течение месяца повсюду проходят праздничные мероприятия: турниры по национальной борьбе гуштингири, петушиные бои на площадях, азартные конные игры бузкаши и, конечно, щедрые застолья – их устраивают в каждом доме. Главное угощение дастархана – суманак (его еще называют сумалак или сумаляк, а готовят это национальное блюдо из пророщенных зерен пшеницы).
В одну из своих самых первых поездок в Таджикистан Марина увидела, как празднуют Навруз в горах. В высокогорных кишлаках люди, конечно, не избалованы развлечениями: ни клубов с кинозалами и концертными площадками, ни парков с аллеями и фонтанами. В столицу за всем этим не наездишься – дорого, да и некогда. Повеселиться вдоволь можно разве что на свадьбе да на Наврузе, к которому весь кишлак готовится с особым усердием.
Местом для проведения торжества служит школа. Дети задолго до праздника начинают репетировать концертные номера. Женщины шьют для всей семьи новую одежду.
Накануне события в каждом доме объявляется банный день. Праздничный стол (готовятся все парадные кушанья) накрывают всем миром. «Я была в Таджикистане несколько раз. Счастья, привезенного из этой страны (даже из самой короткой поездки), хватает мне на целый год», – делится Марина.
Посмотрите, как в Индии празднуют Холи.