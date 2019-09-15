Представляем победителей конкурса «Россия – моя страна»

Конкурс «Россия – моя страна» собрал в списке номинантов тысячи снимков, на каждом из которых запечатлены самые разные уголки страны и ее жители. Лучшие из фотографий войдут в альбом, посвященной красоте нашей необъятной Родины. Подробнее о проекте «Россия. Полет через века» можно узнать на его сайте.

Первый том альбома «Россия. Полёт через века», изданный ГК «РЕГИОН» ограниченным тиражом в 2018 году, удостоился национальной премии «Лучшие книги и издательства 2018 года» в номинации «Историко-культурные проекты». Книга и фотовыставка её работ были показаны на международных книжных ярмарках в Лондоне, Минске, Париже, и Салониках. До конца года издатель планирует показать альбом практически на всех международных книжных выставках.

Ниже – фотогалереи с работами, которые были признаны лучшими на конкурсе. Это – работы пользователей сайта; списки победителей тех, кто присылал свои снимки в наш Инстаграм, будут опубликованы там.