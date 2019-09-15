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Фотомастер

Представляем победителей конкурса «Россия – моя страна»

15 сентября 2019
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В список победивших работ вошли сразу пять снимков Федора Лашкова
Фото: Федор Лашков
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В список победивших работ вошли сразу пять снимков Федора Лашкова
Фото: Федор Лашков
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Осенняя ночь в Кисловодске
Фото: Федор Лашков
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Корабли полей
Фото: Федор Лашков
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Астраханский кремль
Фото: Федор Лашков
Работы победителей войдут в альбом проекта «Россия. Полет через века» в 2019 году.

Конкурс «Россия – моя страна» собрал в списке номинантов тысячи снимков, на каждом из которых запечатлены самые разные уголки страны и ее жители. Лучшие из фотографий войдут в альбом, посвященной красоте нашей необъятной Родины. Подробнее о проекте «Россия. Полет через века» можно узнать на его сайте. 

Первый том альбома «Россия. Полёт через века», изданный ГК «РЕГИОН» ограниченным тиражом в 2018 году, удостоился национальной премии «Лучшие книги и издательства 2018 года» в номинации «Историко-культурные проекты». Книга и фотовыставка её работ были показаны на международных книжных ярмарках в Лондоне, Минске, Париже, и Салониках. До конца года издатель планирует показать альбом практически на всех международных книжных выставках.

Ниже – фотогалереи с работами, которые были признаны лучшими на конкурсе. Это – работы пользователей сайта; списки победителей тех, кто присылал свои снимки в наш Инстаграм, будут опубликованы там. 

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Автор фото – Марина Мурашова
347569_skachki.jpg
Автор фото – Дмитрий Уткин
344192_vyrvali-pobedu.jpg
Автор фото – Александр Степаненко
344828_zagadai-zhelanie.jpg
Автор фото – Юрий Притиск
345554_osen-v-derevne.jpg
Автор фото – Павел Сагайдак
345555_kraski-oseni.jpg
Автор фото – Павел Сагайдак

Главное достояние нашей страны – люди. Их работа, их улыбки, традиции, национальный колорит – все это есть в фотографиях, победивших в конкурсе «Россия – моя страна». 

343507_vmeste-veselo.jpg
Автор фото – Андрей Кровлин
345537_semeinaia-progulka.jpg
Автор фото – Николай Гернет
344656_leto.jpeg
Автор фото – Betty
345781_posle-vakhty.jpg
Автор фото – Виталий Новиков
345787_bystree-vetra.jpg
Автор фото – Виталий Новиков
345780_na-kraiu-zemli.jpg
Автор фото – Виталий Новиков

Авторы лучших фотографий получат экземпляры уникального альбома и издательские гонорары. Также победителей ждут призы и бонусы от компаний, входящих в ГК «РЕГИОН», которая и организовала проект «Россия. Полёт через века». А пока – вот еще несколько работ, присланных на сайт и победивших в конкурсе. 

345551_zimniaia-skazka-belogorskogo-monastyria.jpg
Автор фото – Вадим Балакин
346840_poliarnyi-svetofor.jpg
Автор фото – Васили Яковлев
348236_zima-v-sankt-peterburge.jpg
Автор фото – Валерий Стрижикозин
345921_zolotaia-naberezhnaia.jpg
Автор фото – Роман Дмитриев
345918_pskovskie-maki.jpg
Автор фото – Роман Дмитриев
345338_krestovaia-gora.jpg
Автор фото – Виталий Истомин
345332_voskhod-luny.jpg
Автор фото – Виталий Истомин
347516_kimzha.jpg
Автор фото – Алексей Романов
347925_derevenskii-kuznets.jpg
Автор фото – Алексей Романов
346402_reki-urala-usva.jpg
Автор фото – Сергей Гарифуллин
344365_professiia-meteorolog.jpg
Автор фото – Андрей Паршин
347460_zakat-v-ioshkar-ole.jpg
Автор фото – Дмитрий Филиппов
343945_odinokii.jpg
Автор фото – Денис Алферов
343421_pskovskii-krom-v-zazerkale.jpg
Автор фото – Александр
343874_zakatnyi-vladikavkaz.JPG
Михаил
343872_alaniskii-uspenskii-muzhskoi-monastyr.jpg
Михаил
347672_raduga.jpg
Екатерина Назарова
346893_sibirskii-kazak.jpg
Автор фото – Андрей Белавин
346907_v-kolodtse.jpg
Автор фото – Андрей Белавин
346903_priluki.jpg
Автор фото – Андрей Белавин
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Автор фото – Рамиль Фаттахов
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